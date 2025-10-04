5 октября в Кирове состоится матч 12-го тура Второй лиги А, где местное «Динамо» примет «Тюмень». Обе команды находятся рядом в таблице, и каждая нуждается в победе, чтобы улучшить положение. Хозяева играют с приличным запасом уверенности после крупной победы над «Динамо-2», а гости пытаются выбраться из затянувшегося кризиса.

«Динамо Киров»

После серии неудачных матчей кировчане стабилизировали игру в атаке – команда забивает в шести из последних восьми встреч. В то же время оборона всe ещe нестабильна: в пяти матчах пропущено шесть мячей. Домашние игры – традиционно сильная сторона «Динамо», и именно в родных стенах команда добывает большую часть очков. Главное для хозяев – сохранить концентрацию в концовках, где они часто теряют преимущество.

«Тюмень»

Гости находятся в сложной полосе – шесть туров без побед и регулярные проблемы с реализацией моментов. Команда действует осторожно, предпочитая низкий блок и игру на контратаках. Однако стабильности в защите нет: «Тюмень» пропускает в шести последних встречах подряд. При этом в атаке коллектив иногда показывает живость, забивая в среднем один мяч за игру. Матч в Кирове станет важным испытанием для тренерского штаба, ведь поражение может окончательно выбить клуб из гонки за верхнюю часть таблицы.

Факты о командах

«Динамо Киров»

Забивает в 6 из 8 последних матчей

В среднем: 1.40 забитого и 1.20 пропущенного за игру

Пропускает в 6 из 8 последних встреч

«Тюмень»

Не выигрывает в 6 последних матчах

Пропускает в 5 последних играх

В среднем: 1.00 забитого и 1.40 пропущенного за игру

Прогноз на матч «Динамо Киров» – «Тюмень»

Обе команды далеки от оптимальной формы, однако «Динамо» выглядит чуть более сбалансировано, особенно дома. «Тюмень» испытывает серьeзные трудности в реализации, и это может стать решающим фактором. Хозяева чаще контролируют мяч и создают больше моментов, тогда как гости будут делать ставку на быстрые выпады. Вероятен сценарий с минимальным количеством голов и преимуществом кировчан по ходу встречи. Важно отметить, что обе команды регулярно пропускают, поэтому вариант с обменом голами также выглядит перспективным.

Рекомендованные ставки