«Динамо Киров» – «Тюмень»: прогноз и ставки на матч 5 октября 2025 с коэффициентом 3.75

04 октября 2025 11:00
Динамо Киров - Тюмень
05 окт. 2025, воскресенье 18:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 12 тур
Перейти в онлайн матча
3.75
Победа «Динамо Киров»
Сделать ставку

5 октября в Кирове состоится матч 12-го тура Второй лиги А, где местное «Динамо» примет «Тюмень». Обе команды находятся рядом в таблице, и каждая нуждается в победе, чтобы улучшить положение. Хозяева играют с приличным запасом уверенности после крупной победы над «Динамо-2», а гости пытаются выбраться из затянувшегося кризиса.

«Динамо Киров»

После серии неудачных матчей кировчане стабилизировали игру в атаке – команда забивает в шести из последних восьми встреч. В то же время оборона всe ещe нестабильна: в пяти матчах пропущено шесть мячей. Домашние игры – традиционно сильная сторона «Динамо», и именно в родных стенах команда добывает большую часть очков. Главное для хозяев – сохранить концентрацию в концовках, где они часто теряют преимущество.

«Тюмень»

Гости находятся в сложной полосе – шесть туров без побед и регулярные проблемы с реализацией моментов. Команда действует осторожно, предпочитая низкий блок и игру на контратаках. Однако стабильности в защите нет: «Тюмень» пропускает в шести последних встречах подряд. При этом в атаке коллектив иногда показывает живость, забивая в среднем один мяч за игру. Матч в Кирове станет важным испытанием для тренерского штаба, ведь поражение может окончательно выбить клуб из гонки за верхнюю часть таблицы.

Факты о командах

«Динамо Киров»

  • Забивает в 6 из 8 последних матчей
  • В среднем: 1.40 забитого и 1.20 пропущенного за игру
  • Пропускает в 6 из 8 последних встреч

«Тюмень»

  • Не выигрывает в 6 последних матчах
  • Пропускает в 5 последних играх
  • В среднем: 1.00 забитого и 1.40 пропущенного за игру

Личные встречи
15% (2)
15% (2)
69% (9)
6
Забитых мячей
26
0.46
В среднем за матч
2
1:0
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  1:5
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 12 тур
Динамо Киров
1 : 0
05.10.2025
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 4 тур
Тюмень
4 : 1
10.08.2025
Динамо Киров
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 15 тур
Тюмень
1 : 0
10.10.2013
Динамо Киров
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 5 тур
Динамо Киров
1 : 0
13.08.2013
Тюмень
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 18 тур
Тюмень
2 : 0
20.10.2012
Динамо Киров
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 2 тур
Динамо Киров
0 : 0
24.07.2012
Тюмень
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 28 тур
Тюмень
3 : 1
17.10.2011
Динамо Киров
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 14 тур
Динамо Киров
0 : 3
13.07.2011
Тюмень
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 2 тур
Тюмень
0 : 0
30.04.2011
Динамо Киров
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 21 тур
Тюмень
1 : 0
27.09.2010
Динамо Киров
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 9 тур
Динамо Киров
1 : 5
26.06.2010
Тюмень
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 20 тур
Тюмень
4 : 0
19.08.2009
Динамо Киров
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 4 тур
Динамо Киров
1 : 3
10.05.2009
Тюмень
Показать все

Прогноз на матч «Динамо Киров» – «Тюмень»

Обе команды далеки от оптимальной формы, однако «Динамо» выглядит чуть более сбалансировано, особенно дома. «Тюмень» испытывает серьeзные трудности в реализации, и это может стать решающим фактором. Хозяева чаще контролируют мяч и создают больше моментов, тогда как гости будут делать ставку на быстрые выпады. Вероятен сценарий с минимальным количеством голов и преимуществом кировчан по ходу встречи. Важно отметить, что обе команды регулярно пропускают, поэтому вариант с обменом голами также выглядит перспективным.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Динамо Киров» – коэффициент 3.75
  • Обе забьют – коэффициент 2.10

3.75
Победа «Динамо Киров»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень
18+
