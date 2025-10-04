5 октября на стадионе «Луи II» пройдет южное дерби Лиги 1 между «Монако» и «Ниццей». Команды подходят к матчу с разными результатами, но одинаковой мотивацией – улучшить позиции и вернуть уверенность в игре.
«Монако»
После шести туров у монегасков 12 очков и четвертая строчка в таблице. Команда блистает в атаке: 14 голов за шесть матчей, лучший показатель в чемпионате. При этом оборона остается уязвимой – пропущено уже 12 мячей, что лишает клуб стабильности.
В предыдущем туре «Монако» уступил «Лорьяну» 1:3, несмотря на владение и множество моментов. В середине недели команда провела энергозатратный матч в Лиге чемпионов против «Манчестер Сити» (2:2), где вновь проявила атакующий потенциал, но и допустила привычные ошибки в обороне. Главный козырь – Ансу Фати, забивший четыре мяча в четырех встречах и находящийся в отличной форме.
Главная задача хозяев – сбалансировать игру. «Монако» не проигрывает дома в 13 из 14 матчей, но почти всегда позволяет сопернику забить. Это делает исход непредсказуемым, но обещает зрелищный футбол.
«Ницца»
Подопечные Франческо Фариоли занимают 12-е место с семью очками. Команда нестабильна, особенно на выезде, где проиграла шесть последних матчей в Лиге 1. Однако «Ницца» не теряет характер: в последнем туре она отобрала очки у «Парижа» (1:1), действуя дисциплинированно в обороне и эффективно в контратаках.
Терем Моффи – ключевая фигура атаки, он забил трижды и регулярно создает опасность на скорости. Впрочем, защита «орлят» часто подводит: девять пропущенных мячей за пять игр и средний показатель 1,8 за матч. Несмотря на это, команда забивает в пяти турах подряд и способна воспользоваться проблемами «Монако» в обороне.
Факты о командах
«Монако»
- Не проигрывает в 13 из 14 домашних матчей
- Забивает в 6 последних играх
- Пропускает в 7 последних матчах подряд
- Средние показатели: 2.2 забито, 2.4 пропущено за 5 матчей
«Ницца»
- Проигрывает в 6 последних выездных встречах
- Забивает в 7 последних матчах
- Пропускает в 4 последних матчах
- Средние показатели: 1.0 забито, 1.8 пропущено за 5 матчей
Прогноз на матч «Монако» – «Ницца»
«Монако» – фаворит встречи, обладая мощной атакой и высокой результативностью. Однако постоянные ошибки в защите дают шанс сопернику отличиться. «Ницца» умеет использовать контратаки и, несмотря на слабые результаты на выезде, может навязать борьбу.
Ожидается открытая игра с обилием моментов: обе команды регулярно забивают и при этом часто ошибаются у своих ворот. При этом качество состава и фактор домашнего поля делают монегасков более вероятными победителями.
- Победа «Монако» и тотал больше 2.5 – коэффициент 1.85
- Тотал голов больше 3.0 – коэффициент 1.90