Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Монако» – «Ницца»: прогноз и ставки на матч 5 октября 2025 с коэффициентом 1.85

04 октября 2025 10:09
Монако - Ницца
05 окт. 2025, воскресенье 18:15 | Франция. Лига 1, 7 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа «Монако» и тотал больше 2.5
Сделать ставку

5 октября на стадионе «Луи II» пройдет южное дерби Лиги 1 между «Монако» и «Ниццей». Команды подходят к матчу с разными результатами, но одинаковой мотивацией – улучшить позиции и вернуть уверенность в игре.

«Монако»

После шести туров у монегасков 12 очков и четвертая строчка в таблице. Команда блистает в атаке: 14 голов за шесть матчей, лучший показатель в чемпионате. При этом оборона остается уязвимой – пропущено уже 12 мячей, что лишает клуб стабильности.

В предыдущем туре «Монако» уступил «Лорьяну» 1:3, несмотря на владение и множество моментов. В середине недели команда провела энергозатратный матч в Лиге чемпионов против «Манчестер Сити» (2:2), где вновь проявила атакующий потенциал, но и допустила привычные ошибки в обороне. Главный козырь – Ансу Фати, забивший четыре мяча в четырех встречах и находящийся в отличной форме.

Главная задача хозяев – сбалансировать игру. «Монако» не проигрывает дома в 13 из 14 матчей, но почти всегда позволяет сопернику забить. Это делает исход непредсказуемым, но обещает зрелищный футбол.

«Ницца»

Подопечные Франческо Фариоли занимают 12-е место с семью очками. Команда нестабильна, особенно на выезде, где проиграла шесть последних матчей в Лиге 1. Однако «Ницца» не теряет характер: в последнем туре она отобрала очки у «Парижа» (1:1), действуя дисциплинированно в обороне и эффективно в контратаках.

Терем Моффи – ключевая фигура атаки, он забил трижды и регулярно создает опасность на скорости. Впрочем, защита «орлят» часто подводит: девять пропущенных мячей за пять игр и средний показатель 1,8 за матч. Несмотря на это, команда забивает в пяти турах подряд и способна воспользоваться проблемами «Монако» в обороне.

Факты о командах

«Монако»

  • Не проигрывает в 13 из 14 домашних матчей
  • Забивает в 6 последних играх
  • Пропускает в 7 последних матчах подряд
  • Средние показатели: 2.2 забито, 2.4 пропущено за 5 матчей

«Ницца»

  • Проигрывает в 6 последних выездных встречах
  • Забивает в 7 последних матчах
  • Пропускает в 4 последних матчах
  • Средние показатели: 1.0 забито, 1.8 пропущено за 5 матчей

Личные встречи
54% (20)
19% (7)
27% (10)
53
Забитых мячей
44
1.43
В среднем за матч
1.19
3:1
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  2:2
Франция. Лига 1, 7 тур
Монако
2 : 2
05.10.2025
Ницца
Франция. Лига 1, 27 тур
Монако
2 : 1
29.03.2025
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
2 : 1
27.10.2024
Монако
Франция. Лига 1, 21 тур
Ницца
2 : 3
11.02.2024
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
0 : 1
22.09.2023
Ницца
Франция. Лига 1, 25 тур
Монако
0 : 3
26.02.2023
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
0 : 1
04.09.2022
Монако
Франция. Лига 1, 33 тур
Монако
1 : 0
20.04.2022
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 2
19.09.2021
Монако
Франция. Кубок, 1/16 финала
Ницца
0 : 2
08.03.2021
Монако
Франция. Лига 1, 23 тур
Монако
2 : 1
03.02.2021
Ницца
Франция. Лига 1, 10 тур
Ницца
1 : 2
08.11.2020
Монако
Франция. Лига 1, 28 тур
Ницца
2 : 1
07.03.2020
Монако
Франция. Лига 1, 7 тур
Монако
3 : 1
24.09.2019
Ницца
Франция. Лига 1, 38 тур
Ницца
2 : 0
24.05.2019
Монако
Франция. Лига 1, 17 тур
Монако
1 : 1
16.01.2019
Ницца
Франция. Лига 1, 21 тур
Монако
2 : 2
16.01.2018
Ницца
Франция. Кубок лиги, 1/4 финала
Ницца
1 : 2
09.01.2018
Монако
Франция. Лига 1, 5 тур
Ницца
4 : 0
09.09.2017
Монако
Франция. Лига 1, 23 тур
Монако
3 : 0
04.02.2017
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
4 : 0
21.09.2016
Монако
Франция. Лига 1, 25 тур
Монако
1 : 0
06.02.2016
Ницца
Франция. Лига 1, 1 тур
Ницца
1 : 2
08.08.2015
Монако
Франция. Лига 1, 26 тур
Ницца
0 : 1
20.02.2015
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
0 : 1
27.09.2014
Ницца
Франция. Лига 1, 34 тур
Монако
1 : 0
20.04.2014
Ницца
Франция. Кубок, 1/8 финала
Ницца
0 : 1
12.02.2014
Монако
Франция. Лига 1, 16 тур
Ницца
0 : 3
03.12.2013
Монако
Франция. Лига 1, 31 тур
Ницца
3 : 2
16.04.2011
Монако
Франция. Лига 1, 15 тур
Монако
1 : 1
27.11.2010
Ницца
Франция. Лига 1, 22 тур
Монако
3 : 2
30.01.2010
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
1 : 3
19.09.2009
Монако
Франция. Лига 1, 27 тур
Ницца
0 : 0
07.03.2009
Монако
Франция. Кубок, 1/16 финала
Монако
1 : 0
25.01.2009
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Монако
1 : 2
18.10.2008
Ницца
Франция. Лига 1, 34 тур
Ницца
0 : 2
19.04.2008
Монако
Франция. Лига 1, 16 тур
Монако
1 : 1
01.12.2007
Ницца
Показать все

Прогноз на матч «Монако» – «Ницца»

«Монако» – фаворит встречи, обладая мощной атакой и высокой результативностью. Однако постоянные ошибки в защите дают шанс сопернику отличиться. «Ницца» умеет использовать контратаки и, несмотря на слабые результаты на выезде, может навязать борьбу.

Ожидается открытая игра с обилием моментов: обе команды регулярно забивают и при этом часто ошибаются у своих ворот. При этом качество состава и фактор домашнего поля делают монегасков более вероятными победителями.

  • Победа «Монако» и тотал больше 2.5 – коэффициент 1.85
  • Тотал голов больше 3.0 – коэффициент 1.90

1.85
Победа «Монако» и тотал больше 2.5
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Франция. Лига 1
Другие прогнозы
06.10.2025
19:30
1.80
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
КАМАЗ - Урал
Победа «Урала» с форой (0)
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 