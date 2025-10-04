5 октября на стадионе «Луи II» пройдет южное дерби Лиги 1 между «Монако» и «Ниццей». Команды подходят к матчу с разными результатами, но одинаковой мотивацией – улучшить позиции и вернуть уверенность в игре.

«Монако»

После шести туров у монегасков 12 очков и четвертая строчка в таблице. Команда блистает в атаке: 14 голов за шесть матчей, лучший показатель в чемпионате. При этом оборона остается уязвимой – пропущено уже 12 мячей, что лишает клуб стабильности.

В предыдущем туре «Монако» уступил «Лорьяну» 1:3, несмотря на владение и множество моментов. В середине недели команда провела энергозатратный матч в Лиге чемпионов против «Манчестер Сити» (2:2), где вновь проявила атакующий потенциал, но и допустила привычные ошибки в обороне. Главный козырь – Ансу Фати, забивший четыре мяча в четырех встречах и находящийся в отличной форме.

Главная задача хозяев – сбалансировать игру. «Монако» не проигрывает дома в 13 из 14 матчей, но почти всегда позволяет сопернику забить. Это делает исход непредсказуемым, но обещает зрелищный футбол.

«Ницца»

Подопечные Франческо Фариоли занимают 12-е место с семью очками. Команда нестабильна, особенно на выезде, где проиграла шесть последних матчей в Лиге 1. Однако «Ницца» не теряет характер: в последнем туре она отобрала очки у «Парижа» (1:1), действуя дисциплинированно в обороне и эффективно в контратаках.

Терем Моффи – ключевая фигура атаки, он забил трижды и регулярно создает опасность на скорости. Впрочем, защита «орлят» часто подводит: девять пропущенных мячей за пять игр и средний показатель 1,8 за матч. Несмотря на это, команда забивает в пяти турах подряд и способна воспользоваться проблемами «Монако» в обороне.

Факты о командах

«Монако»

Не проигрывает в 13 из 14 домашних матчей

Забивает в 6 последних играх

Пропускает в 7 последних матчах подряд

Средние показатели: 2.2 забито, 2.4 пропущено за 5 матчей

«Ницца»

Проигрывает в 6 последних выездных встречах

Забивает в 7 последних матчах

Пропускает в 4 последних матчах

Средние показатели: 1.0 забито, 1.8 пропущено за 5 матчей

Прогноз на матч «Монако» – «Ницца»

«Монако» – фаворит встречи, обладая мощной атакой и высокой результативностью. Однако постоянные ошибки в защите дают шанс сопернику отличиться. «Ницца» умеет использовать контратаки и, несмотря на слабые результаты на выезде, может навязать борьбу.

Ожидается открытая игра с обилием моментов: обе команды регулярно забивают и при этом часто ошибаются у своих ворот. При этом качество состава и фактор домашнего поля делают монегасков более вероятными победителями.