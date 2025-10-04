Введите ваш ник на сайте
«Болонья» – «Пиза»: прогноз и ставки на матч 5 октября 2025 с коэффициентом 1.67

04 октября 2025 10:00
Болонья - Пиза
05 окт. 2025, воскресенье 16:00 | Италия. Серия А, 6 тур
5 октября на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье пройдет матч шестого тура Серии А между «Болоньей» и «Пизой». Хозяева стараются закрепиться в середине таблицы, а новички элиты пока ищут путь к первой победе.

«Болонья»

Клуб проводит стабильный старт сезона, набрав 7 очков после пяти туров. Команда Тиаго Мотты демонстрирует сбалансированную игру, но не всегда доводит матчи до победы. В прошлом туре «Болонья» сыграла вничью с «Лечче» (2:2), а неделей ранее минимально переиграла «Дженоа». В атаке выделяется Риккардо Орсолини, забивший уже четыре мяча и являющийся главным источником опасности у ворот соперников.

Домашние матчи остаются сильной стороной коллектива – команда не проигрывает в восьми из девяти последних встреч на «Ренато Далль'Ара». При этом в обороне не все идеально: шесть пропущенных мячей за пять туров – показатель, над которым тренерскому штабу еще предстоит поработать.

«Пиза»

Дебютант Серии А испытывает трудности с адаптацией на новом уровне. После пяти туров команда набрала лишь два очка и пока не знает вкуса побед. Последняя игра с «Фиорентиной» завершилась безголевой ничьей, но даже одно очко стало позитивным результатом после череды поражений.

«Пиза» заметно уступает соперникам по качеству реализации. В пяти матчах клуб забил всего дважды, а в среднем создает менее одного голевого момента за игру. Главной надеждой остается Лорран Перейра де Соуза, сумевший отличиться один раз в двух встречах. Команда старается действовать аккуратно в защите, но стабильности не хватает – шесть пропущенных за пять матчей.

Факты о командах

«Болонья»

  • Не проигрывает в 8 из 9 последних домашних матчей
  • Пропускает в 3 последних встречах
  • Средние показатели: 1.0 забитых и 1.2 пропущенных за 5 игр
  • Забивает в 4 из 5 последних матчей

«Пиза»

  • Не выигрывает в 6 матчах подряд
  • Средние показатели: 0.4 забитых и 1.2 пропущенных за 5 игр
  • Пропускает в 5 из 7 последних встреч
  • Играет строго от обороны, редко рискует впереди

Личные встречи
100% (2)
0% (0)
0% (0)
7
Забитых мячей
0
3.5
В среднем за матч
0
4:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  4:0
Италия. Серия А, 6 тур
Болонья
4 : 0
05.10.2025
Пиза
Италия. Кубок, 1/32 финала
Пиза
0 : 3
18.08.2019
Болонья

Прогноз на матч «Болонья» – «Пиза»

«Болонья» имеет очевидное преимущество в классе и лучше организована в атаке. Команда уверенно действует на своем поле, где чаще контролирует темп и владение. «Пиза» же выглядит сдержанно и делает ставку на оборону, но при этом не может избежать ошибок.

С учетом разницы в уровне и текущей форме хозяева должны доминировать большую часть времени. Вероятно, матч пройдет под их контролем, а гости попытаются играть вторым номером. Наиболее логичным выглядит сценарий с минимальной, но уверенной победой «Болоньи».

Рекомендованные ставки

  • Победа «Болоньи» – коэффициент 1.67
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Автор: Ланьков Роман
Италия. Серия А
18+
