5 октября на стадионе «Фриули» пройдет встреча шестого тура итальянской Серии А между «Удинезе» и «Кальяри». Обе команды стартовали средне, но демонстрируют атакующий футбол, что делает предстоящую игру особенно интересной.

«Удинезе»

Команда из Удине набрала 7 очков после пяти туров и находится в середине таблицы. После поражения от «Сассуоло» (1:3) коллектив стремится вернуть уверенность на своем поле. «Удинезе» активно действует впереди, но нестабильно в защите: за последние пять матчей забито шесть мячей, пропущено восемь. Главная ударная сила – Икер Браво, который уже отметился тремя голами и показывает отличную реализацию моментов.

Команда Полино старается контролировать мяч, но нередко допускает ошибки при позиционной обороне. Особенно уязвимы фланги, где соперники часто создают острые ситуации. Однако дома «Удинезе» играет смелее и забивает почти в каждом матче.

«Кальяри»

Сардинцы идут почти с тем же показателем – также 7 очков и 11 место. Несмотря на поражение от «Интера» (0:2), команда сохраняет игровое равновесие и уверенно действует в атаке. Андреа Белотти быстро вписался в игру и стал ключевым элементом нападения, забив дважды за три встречи.

«Кальяри» не хватает стабильности: клуб чередует яркие матчи с блеклыми. Однако в целом показатели сбалансированы – восемь забитых и пять пропущенных за пять игр. Команда компактно защищается и старается использовать контратаки, особенно против команд, которые любят владеть мячом.

Факты о командах

«Удинезе»

Не выигрывает в 7 домашних матчах Серии А

Забивает в 13 из 15 последних встреч

Средние показатели: 1.2 забитых и 1.6 пропущенных за 5 игр

Пропускает в 3 последних матчах

«Кальяри»

Пропускает в 3 последних играх

Средние показатели: 1.6 забитых и 1.0 пропущенных за 5 матчей

Выиграл 3 из 5 последних встреч

Уверенно играет против середняков лиги

Прогноз на матч «Удинезе» – «Кальяри»

Встречаются команды схожего уровня, обе демонстрируют результативный футбол, но имеют проблемы с обороной. «Удинезе» мотивирован домашней публикой, а «Кальяри» опасен на быстрых атаках. Вероятен сценарий с обоюдной результативностью и активными действиями в атаке.

Основное преимущество хозяев – высокий прессинг и поддержка трибун. Однако «Кальяри» способен навязать борьбу за счет организованной защиты и контрвыпадов Белотти. Ожидается открытая игра, где решающую роль может сыграть реализация моментов.

Рекомендованные ставки