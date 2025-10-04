Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Удинезе» – «Кальяри»: прогноз и ставки на матч 5 октября 2025 с коэффициентом 2.35

04 октября 2025 10:00
Удинезе - Кальяри
05 окт. 2025, воскресенье 13:30 | Италия. Серия А, 6 тур
Перейти в онлайн матча
2.35
Тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку

5 октября на стадионе «Фриули» пройдет встреча шестого тура итальянской Серии А между «Удинезе» и «Кальяри». Обе команды стартовали средне, но демонстрируют атакующий футбол, что делает предстоящую игру особенно интересной.

«Удинезе»

Команда из Удине набрала 7 очков после пяти туров и находится в середине таблицы. После поражения от «Сассуоло» (1:3) коллектив стремится вернуть уверенность на своем поле. «Удинезе» активно действует впереди, но нестабильно в защите: за последние пять матчей забито шесть мячей, пропущено восемь. Главная ударная сила – Икер Браво, который уже отметился тремя голами и показывает отличную реализацию моментов.

Команда Полино старается контролировать мяч, но нередко допускает ошибки при позиционной обороне. Особенно уязвимы фланги, где соперники часто создают острые ситуации. Однако дома «Удинезе» играет смелее и забивает почти в каждом матче.

«Кальяри»

Сардинцы идут почти с тем же показателем – также 7 очков и 11 место. Несмотря на поражение от «Интера» (0:2), команда сохраняет игровое равновесие и уверенно действует в атаке. Андреа Белотти быстро вписался в игру и стал ключевым элементом нападения, забив дважды за три встречи.

«Кальяри» не хватает стабильности: клуб чередует яркие матчи с блеклыми. Однако в целом показатели сбалансированы – восемь забитых и пять пропущенных за пять игр. Команда компактно защищается и старается использовать контратаки, особенно против команд, которые любят владеть мячом.

Факты о командах

«Удинезе»

  • Не выигрывает в 7 домашних матчах Серии А
  • Забивает в 13 из 15 последних встреч
  • Средние показатели: 1.2 забитых и 1.6 пропущенных за 5 игр
  • Пропускает в 3 последних матчах

«Кальяри»

  • Пропускает в 3 последних играх
  • Средние показатели: 1.6 забитых и 1.0 пропущенных за 5 матчей
  • Выиграл 3 из 5 последних встреч
  • Уверенно играет против середняков лиги

Личные встречи
47% (16)
26% (9)
26% (9)
56
Забитых мячей
36
1.65
В среднем за матч
1.06
6:2
Крупнейшая победа
4:3
Самый результативный матч:  6:2
Самая крупная ничья:  2:2
Италия. Серия А, 6 тур
Удинезе
1 : 1
05.10.2025
Кальяри
Италия. Серия А, 35 тур
Кальяри
1 : 2
03.05.2025
Удинезе
Италия. Серия А, 9 тур
Удинезе
2 : 0
25.10.2024
Кальяри
Италия. Серия А, 25 тур
Удинезе
1 : 1
18.02.2024
Кальяри
Италия. Кубок, 1/16 финала
Удинезе
1 : 2
01.11.2023
Кальяри
Италия. Серия А, 4 тур
Кальяри
0 : 0
17.09.2023
Удинезе
Италия. Серия А, 31 тур
Удинезе
5 : 1
03.04.2022
Кальяри
Италия. Серия А, 18 тур
Кальяри
0 : 4
18.12.2021
Удинезе
Италия. Серия А, 32 тур
Удинезе
0 : 1
21.04.2021
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
1 : 1
20.12.2020
Удинезе
Италия. Серия А, 36 тур
Кальяри
0 : 1
26.07.2020
Удинезе
Италия. Серия А, 17 тур
Удинезе
2 : 1
21.12.2019
Кальяри
Италия. Серия А, 38 тур
Кальяри
1 : 2
26.05.2019
Удинезе
Италия. Серия А, 19 тур
Удинезе
2 : 0
29.12.2018
Кальяри
Италия. Серия А, 32 тур
Кальяри
2 : 1
14.04.2018
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
0 : 1
19.11.2017
Кальяри
Италия. Серия А, 33 тур
Удинезе
2 : 1
23.04.2017
Кальяри
Италия. Серия А, 14 тур
Кальяри
2 : 1
27.11.2016
Удинезе
Италия. Серия А, 38 тур
Кальяри
4 : 3
31.05.2015
Удинезе
Италия. Серия А, 19 тур
Удинезе
2 : 2
18.01.2015
Кальяри
Италия. Серия А, 26 тур
Кальяри
3 : 0
02.03.2014
Удинезе
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
2 : 0
06.10.2013
Кальяри
Италия. Серия А, 34 тур
Кальяри
0 : 1
27.04.2013
Удинезе
Италия. Серия А, 15 тур
Удинезе
4 : 1
02.12.2012
Кальяри
Италия. Серия А, 24 тур
Удинезе
0 : 0
19.02.2012
Кальяри
Италия. Серия А, 5 тур
Кальяри
0 : 0
25.09.2011
Удинезе
Италия. Серия А, 29 тур
Кальяри
0 : 4
13.03.2011
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
1 : 1
07.11.2010
Кальяри
Италия. Серия А, 36 тур
Кальяри
2 : 2
02.05.2010
Удинезе
Италия. Серия А, 17 тур
Удинезе
2 : 1
24.02.2010
Кальяри
Италия. Серия А, 38 тур
Удинезе
6 : 2
31.05.2009
Кальяри
Италия. Серия А, 19 тур
Кальяри
2 : 0
18.01.2009
Удинезе
Италия. Серия А, 37 тур
Удинезе
0 : 2
11.05.2008
Кальяри
Италия. Серия А, 18 тур
Кальяри
0 : 1
13.01.2008
Удинезе
Показать все

Прогноз на матч «Удинезе» – «Кальяри»

Встречаются команды схожего уровня, обе демонстрируют результативный футбол, но имеют проблемы с обороной. «Удинезе» мотивирован домашней публикой, а «Кальяри» опасен на быстрых атаках. Вероятен сценарий с обоюдной результативностью и активными действиями в атаке.

Основное преимущество хозяев – высокий прессинг и поддержка трибун. Однако «Кальяри» способен навязать борьбу за счет организованной защиты и контрвыпадов Белотти. Ожидается открытая игра, где решающую роль может сыграть реализация моментов.

Рекомендованные ставки

  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.35
  • Оба забьют – коэффициент 1.90

2.35
Тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Италия. Серия А
Другие прогнозы
06.10.2025
17:00
1.80
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Челябинск - Енисей
Победа «Челябинска» с форой (-1)
06.10.2025
19:30
1.80
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
КАМАЗ - Урал
Победа «Урала» с форой (0)
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 