5 октября на стадионе «Фриули» пройдет встреча шестого тура итальянской Серии А между «Удинезе» и «Кальяри». Обе команды стартовали средне, но демонстрируют атакующий футбол, что делает предстоящую игру особенно интересной.
«Удинезе»
Команда из Удине набрала 7 очков после пяти туров и находится в середине таблицы. После поражения от «Сассуоло» (1:3) коллектив стремится вернуть уверенность на своем поле. «Удинезе» активно действует впереди, но нестабильно в защите: за последние пять матчей забито шесть мячей, пропущено восемь. Главная ударная сила – Икер Браво, который уже отметился тремя голами и показывает отличную реализацию моментов.
Команда Полино старается контролировать мяч, но нередко допускает ошибки при позиционной обороне. Особенно уязвимы фланги, где соперники часто создают острые ситуации. Однако дома «Удинезе» играет смелее и забивает почти в каждом матче.
«Кальяри»
Сардинцы идут почти с тем же показателем – также 7 очков и 11 место. Несмотря на поражение от «Интера» (0:2), команда сохраняет игровое равновесие и уверенно действует в атаке. Андреа Белотти быстро вписался в игру и стал ключевым элементом нападения, забив дважды за три встречи.
«Кальяри» не хватает стабильности: клуб чередует яркие матчи с блеклыми. Однако в целом показатели сбалансированы – восемь забитых и пять пропущенных за пять игр. Команда компактно защищается и старается использовать контратаки, особенно против команд, которые любят владеть мячом.
Факты о командах
«Удинезе»
- Не выигрывает в 7 домашних матчах Серии А
- Забивает в 13 из 15 последних встреч
- Средние показатели: 1.2 забитых и 1.6 пропущенных за 5 игр
- Пропускает в 3 последних матчах
«Кальяри»
- Пропускает в 3 последних играх
- Средние показатели: 1.6 забитых и 1.0 пропущенных за 5 матчей
- Выиграл 3 из 5 последних встреч
- Уверенно играет против середняков лиги
Прогноз на матч «Удинезе» – «Кальяри»
Встречаются команды схожего уровня, обе демонстрируют результативный футбол, но имеют проблемы с обороной. «Удинезе» мотивирован домашней публикой, а «Кальяри» опасен на быстрых атаках. Вероятен сценарий с обоюдной результативностью и активными действиями в атаке.
Основное преимущество хозяев – высокий прессинг и поддержка трибун. Однако «Кальяри» способен навязать борьбу за счет организованной защиты и контрвыпадов Белотти. Ожидается открытая игра, где решающую роль может сыграть реализация моментов.
Рекомендованные ставки
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.35
- Оба забьют – коэффициент 1.90