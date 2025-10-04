Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: прогноз и ставки на матч 5 октября 2025 с коэффициентом 2.05

04 октября 2025 10:00
Реал Сосьедад - Райо Вальекано
05 окт. 2025, воскресенье 19:30 | Испания. Примера, 8 тур
Перейти в онлайн матча
2.05
Победа «Реал Сосьедад»
Сделать ставку

5 октября на стадионе «Реале Арена» состоится матч 8 тура чемпионата Испании, в котором «Реал Сосьедад» примет «Райо Вальекано». Обе команды находятся в нижней части таблицы и пытаются выбраться из кризиса. Встреча обещает стать напряженной, ведь очки сейчас нужны обеим сторонам.

«Реал Сосьедад»

Команда Иманоля Альгуасиля неудачно стартовала в сезоне: всего 5 очков после 7 туров и 18 место в таблице. Однако есть признаки стабилизации – в последних четырех матчах команда неизменно забивает. Победа над «Мальоркой» (1:0) показала потенциал коллектива, но поражения от «Барселоны» (1:2) и «Бетиса» (1:3) вновь напомнили о проблемах в обороне.

Ойарсабаль и Кубо остаются ключевыми игроками атаки, создавая большинство моментов у ворот соперников. Однако реализация оставляет желать лучшего, а оборона продолжает допускать ошибки при контратаках. При этом на своeм поле «Сосьедад» традиционно действует активнее, контролирует мяч и ищет давление на флангах.

«Райо Вальекано»

Мадридский клуб также переживает непростой период: после бодрого старта последовала серия из шести матчей без побед. Команда Франсиско потеряла уверенность в атаке и часто теряет концентрацию в концовках. В последнем туре «Райо» уступил «Севилье» (0:1), снова не реализовав созданные шансы.

Тем не менее, у гостей есть козыри – скоростная линия нападения во главе с Альваро Гарсией, уже забившим пять мячей. Против таких соперников, как «Сосьедад», «Райо» часто делает ставку на контратаки и высокий прессинг, что может стать проблемой для обороны хозяев.

Факты о командах

«Реал Сосьедад»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей дома
  • Забивает в 4 матчах подряд
  • Средние показатели: 0.8 забитых и 1.6 пропущенных за 5 матчей
  • Пропускает в 6 из 8 последних встреч

«Райо Вальекано»

  • Не выигрывает в 6 матчах подряд
  • Пропускает в 7 последних матчах
  • Средние показатели: 1.0 забитых и 1.4 пропущенных за 5 матчей
  • Проиграл 3 последних гостевых матча

Личные встречи
39% (9)
30% (7)
30% (7)
38
Забитых мячей
30
1.65
В среднем за матч
1.3
4:0
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  2:4
Самая крупная ничья:  2:2
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
0 : 1
05.10.2025
Райо Вальекано
Испания. Примера, 28 тур
Райо Вальекано
2 : 2
16.03.2025
Реал Сосьедад
Испания. Кубок, 1/8 финала
Реал Сосьедад
3 : 1
16.01.2025
Райо Вальекано
Испания. Примера, 1 тур
Реал Сосьедад
1 : 2
18.08.2024
Райо Вальекано
Испания. Примера, 22 тур
Реал Сосьедад
0 : 0
27.01.2024
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
2 : 2
29.10.2023
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 30 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
22.04.2023
Райо Вальекано
Испания. Примера, 18 тур
Райо Вальекано
0 : 2
21.01.2023
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 34 тур
Райо Вальекано
1 : 1
01.05.2022
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 2 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
22.08.2021
Райо Вальекано
Испания. Примера, 20 тур
Райо Вальекано
2 : 2
20.01.2019
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 6 тур
Реал Сосьедад
2 : 2
25.09.2018
Райо Вальекано
Испания. Примера, 37 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
08.05.2016
Райо Вальекано
Испания. Примера, 18 тур
Райо Вальекано
2 : 2
03.01.2016
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 38 тур
Райо Вальекано
2 : 4
23.05.2015
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 19 тур
Реал Сосьедад
0 : 1
17.01.2015
Райо Вальекано
Испания. Примера, 27 тур
Реал Сосьедад
2 : 3
11.03.2014
Райо Вальекано
Испания. Примера, 8 тур
Райо Вальекано
1 : 0
05.10.2013
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 31 тур
Райо Вальекано
0 : 2
14.04.2013
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
4 : 0
20.11.2012
Райо Вальекано
Испания. Примера, 31 тур
Реал Сосьедад
4 : 0
01.04.2012
Райо Вальекано
Испания. Примера, 12 тур
Райо Вальекано
4 : 0
06.11.2011
Реал Сосьедад
Испания. Кубок, 2 раунд
Реал Сосьедад
0 : 2
02.09.2009
Райо Вальекано
Показать все

Прогноз на матч «Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»

Обе команды нуждаются в очках, и матч, скорее всего, пройдет в равной борьбе. «Сосьедад» должен использовать фактор домашнего поля и владение мячом, в то время как «Райо» постарается сыграть на быстрых выпадах. Гости регулярно создают моменты, но часто уступают в концовках. В условиях равного противостояния более вероятен успех хозяев, которые действуют стабильнее при поддержке своих трибун. При этом результативная игра в обе стороны также вполне вероятна.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Реал Сосьедад» – коэффициент 1.85
  • Обе забьют – коэффициент 1.95

2.05
Победа «Реал Сосьедад»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Испания. Примера
Другие прогнозы
06.10.2025
17:00
1.80
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Челябинск - Енисей
Победа «Челябинска» с форой (-1)
06.10.2025
19:30
1.80
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
КАМАЗ - Урал
Победа «Урала» с форой (0)
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 