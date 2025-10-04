5 октября на стадионе «Реале Арена» состоится матч 8 тура чемпионата Испании, в котором «Реал Сосьедад» примет «Райо Вальекано». Обе команды находятся в нижней части таблицы и пытаются выбраться из кризиса. Встреча обещает стать напряженной, ведь очки сейчас нужны обеим сторонам.

«Реал Сосьедад»

Команда Иманоля Альгуасиля неудачно стартовала в сезоне: всего 5 очков после 7 туров и 18 место в таблице. Однако есть признаки стабилизации – в последних четырех матчах команда неизменно забивает. Победа над «Мальоркой» (1:0) показала потенциал коллектива, но поражения от «Барселоны» (1:2) и «Бетиса» (1:3) вновь напомнили о проблемах в обороне.

Ойарсабаль и Кубо остаются ключевыми игроками атаки, создавая большинство моментов у ворот соперников. Однако реализация оставляет желать лучшего, а оборона продолжает допускать ошибки при контратаках. При этом на своeм поле «Сосьедад» традиционно действует активнее, контролирует мяч и ищет давление на флангах.

«Райо Вальекано»

Мадридский клуб также переживает непростой период: после бодрого старта последовала серия из шести матчей без побед. Команда Франсиско потеряла уверенность в атаке и часто теряет концентрацию в концовках. В последнем туре «Райо» уступил «Севилье» (0:1), снова не реализовав созданные шансы.

Тем не менее, у гостей есть козыри – скоростная линия нападения во главе с Альваро Гарсией, уже забившим пять мячей. Против таких соперников, как «Сосьедад», «Райо» часто делает ставку на контратаки и высокий прессинг, что может стать проблемой для обороны хозяев.

Факты о командах

«Реал Сосьедад»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей дома

Забивает в 4 матчах подряд

Средние показатели: 0.8 забитых и 1.6 пропущенных за 5 матчей

Пропускает в 6 из 8 последних встреч

«Райо Вальекано»

Не выигрывает в 6 матчах подряд

Пропускает в 7 последних матчах

Средние показатели: 1.0 забитых и 1.4 пропущенных за 5 матчей

Проиграл 3 последних гостевых матча

Прогноз на матч «Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»

Обе команды нуждаются в очках, и матч, скорее всего, пройдет в равной борьбе. «Сосьедад» должен использовать фактор домашнего поля и владение мячом, в то время как «Райо» постарается сыграть на быстрых выпадах. Гости регулярно создают моменты, но часто уступают в концовках. В условиях равного противостояния более вероятен успех хозяев, которые действуют стабильнее при поддержке своих трибун. При этом результативная игра в обе стороны также вполне вероятна.

Рекомендованные ставки