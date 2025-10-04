Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Сокол» – «Арсенал Тула»: прогноз и ставки на матч 5 октября 2025 с коэффициентом 1.48

04 октября 2025 10:00
Сокол - Арсенал
05 окт. 2025, воскресенье 13:00 | Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Перейти в онлайн матча
1.48
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку

5 октября в Саратове на стадионе «Локомотив» состоится матч 13-го тура Первой лиги между «Соколом» и «Арсеналом» из Тулы. Обе команды проводят непростую часть сезона и пытаются стабилизировать результаты после серии неудач. Встреча обещает быть плотной, с минимальным количеством голевых моментов.

«Сокол»

Саратовцы подходят к игре после поражения от «Родины» (0:2), но в целом команда постепенно набирает форму. Победа над «Торпедо» (1:0) и уверенная игра в Кубке России против «БроукБойз» (2:0) показали, что «Сокол» способен на результат, особенно дома. Главный бомбардир Владислав Шпитальный забил 3 мяча, оставаясь ключевой фигурой в атаке.

Однако проблем в нападении по-прежнему немало – команда забивает в среднем меньше одного гола за матч. При этом в защите «Сокол» выглядит надeжно: в пяти последних играх пропущено всего четыре мяча, а дома саратовцы традиционно действуют осторожно и не проигрывают в 7 из 9 встреч. Основной упор делается на игру от обороны и стандарты, что может стать фактором в равной встрече.

«Арсенал Тула»

Тульский клуб переживает спад: три поражения подряд на выезде и отсутствие побед в четырeх последних турах. Последний матч против «Нефтехимика» (0:1) стал очередным примером неудачной реализации моментов. При этом команда сохраняет потенциал в атаке – Амур Калмыков остаeтся лучшим снайпером лиги (7 голов в 12 матчах).

Оборона «Арсенала» нестабильна: команда пропускает в шести матчах подряд, часто теряя концентрацию в концовках. Однако тульский клуб способен создавать давление и держать высокий темп, особенно против соперников из нижней части таблицы. На фоне «Сокола» «Арсенал» выглядит предпочтительнее в плане индивидуального мастерства.

Факты о командах

«Сокол»

  • В среднем: 0.80 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает в 7 из 9 последних домашних матчей
  • 2 победы в последних 4 официальных встречах
  • Забивает в 3 из 5 последних матчей

«Арсенал Тула»

  • Не выигрывает в 4 последних матчах
  • В среднем: 1.20 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • 3 поражения подряд на выезде
  • Пропускает в 6 из 8 последних матчей

Личные встречи
10% (1)
50% (5)
40% (4)
4
Забитых мячей
12
0.4
В среднем за матч
1.2
1:0
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  0:3
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сокол
1 : 1
05.10.2025
Арсенал
Россия. Первая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
06.04.2025
Сокол
Россия. Первая лига, 17 тур
Сокол
1 : 0
02.11.2024
Арсенал
Россия. Первая лига, 18 тур
Сокол
0 : 3
13.11.2023
Арсенал
Россия. Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 0
08.10.2023
Сокол
Россия. ФНЛ, 31 тур
Арсенал
0 : 0
11.04.2016
Сокол
Россия. ФНЛ, 13 тур
Сокол
1 : 1
28.09.2015
Арсенал
Россия. Кубок, 1/32 финала
Сокол
0 : 0
01.09.2013
Арсенал
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 17 тур
Арсенал
2 : 0
17.10.2012
Сокол
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 3 тур
Сокол
1 : 1
26.07.2012
Арсенал
Показать все

Прогноз на матч «Сокол» – «Арсенал Тула»

Обе команды подойдут к матчу с осторожностью: «Сокол» будет играть от обороны, делая ставку на контратаки и стандарты, а «Арсенал» постарается воспользоваться преимуществом в классе и скоростью фланговых игроков. Тульский клуб нуждается в очках, но проблемная оборона и слабая игра в гостях могут не позволить взять максимум. Вероятен низовой сценарий с минимумом опасных моментов.

Рекомендованные ставки

  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.48
  • Фора «Сокол» (+0.5) – коэффициент 1.74

1.48
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Россия. PARI Первая лига
Другие прогнозы
06.10.2025
17:00
1.80
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Челябинск - Енисей
Победа «Челябинска» с форой (-1)
06.10.2025
19:30
1.80
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
КАМАЗ - Урал
Победа «Урала» с форой (0)
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 