5 октября в Саратове на стадионе «Локомотив» состоится матч 13-го тура Первой лиги между «Соколом» и «Арсеналом» из Тулы. Обе команды проводят непростую часть сезона и пытаются стабилизировать результаты после серии неудач. Встреча обещает быть плотной, с минимальным количеством голевых моментов.

«Сокол»

Саратовцы подходят к игре после поражения от «Родины» (0:2), но в целом команда постепенно набирает форму. Победа над «Торпедо» (1:0) и уверенная игра в Кубке России против «БроукБойз» (2:0) показали, что «Сокол» способен на результат, особенно дома. Главный бомбардир Владислав Шпитальный забил 3 мяча, оставаясь ключевой фигурой в атаке.

Однако проблем в нападении по-прежнему немало – команда забивает в среднем меньше одного гола за матч. При этом в защите «Сокол» выглядит надeжно: в пяти последних играх пропущено всего четыре мяча, а дома саратовцы традиционно действуют осторожно и не проигрывают в 7 из 9 встреч. Основной упор делается на игру от обороны и стандарты, что может стать фактором в равной встрече.

«Арсенал Тула»

Тульский клуб переживает спад: три поражения подряд на выезде и отсутствие побед в четырeх последних турах. Последний матч против «Нефтехимика» (0:1) стал очередным примером неудачной реализации моментов. При этом команда сохраняет потенциал в атаке – Амур Калмыков остаeтся лучшим снайпером лиги (7 голов в 12 матчах).

Оборона «Арсенала» нестабильна: команда пропускает в шести матчах подряд, часто теряя концентрацию в концовках. Однако тульский клуб способен создавать давление и держать высокий темп, особенно против соперников из нижней части таблицы. На фоне «Сокола» «Арсенал» выглядит предпочтительнее в плане индивидуального мастерства.

Факты о командах

«Сокол»

В среднем: 0.80 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

Не проигрывает в 7 из 9 последних домашних матчей

2 победы в последних 4 официальных встречах

Забивает в 3 из 5 последних матчей

«Арсенал Тула»

Не выигрывает в 4 последних матчах

В среднем: 1.20 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

3 поражения подряд на выезде

Пропускает в 6 из 8 последних матчей

Прогноз на матч «Сокол» – «Арсенал Тула»

Обе команды подойдут к матчу с осторожностью: «Сокол» будет играть от обороны, делая ставку на контратаки и стандарты, а «Арсенал» постарается воспользоваться преимуществом в классе и скоростью фланговых игроков. Тульский клуб нуждается в очках, но проблемная оборона и слабая игра в гостях могут не позволить взять максимум. Вероятен низовой сценарий с минимумом опасных моментов.

Рекомендованные ставки