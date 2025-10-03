Введите ваш ник на сайте
«Полесье» – «Полтава»: прогноз и ставки на матч 4 октября 2025 с коэффициентом 1.67

03 октября 2025 10:00
Полесье - Полтава
04 окт. 2025, суббота 18:00 | Украина. Премьер-лига, 8 тур
Перейти в онлайн матча
1.67
Победа «Полесья» с форой (-1)
Сделать ставку

4 октября в Житомире на стадионе «Полесье Арена» пройдет матч 8-го тура украинской Премьер-лиги, где хозяева примут «СК Полтаву». Хозяева набрали хороший ход, тогда как гости находятся в зоне борьбы за выживание.

«Полесье»

Команда после семи туров идет шестой с 12 очками. «Полесье» набрало форму и выиграло три матча подряд, обыграв «Кривбасс», «Кудровку» и «Верес» с общим счетом 7:1. Важным фактором стало улучшение реализации: команда стабильно забивает на протяжении четырех туров подряд. Лидером атаки остается Николай Гайдучик, у которого уже 4 гола в сезоне. Вместе с тем, оборона не всегда надежна – 8 пропущенных мячей за пять матчей, но высокая результативность компенсирует этот недостаток.

«СК Полтава»

Гости переживают трудный период: всего 4 очка и 14-е место после семи туров. «СК Полтава» не побеждает уже пять матчей подряд и трижды проиграл с сухим счетом («Заря», «Металлист 1925» и «Александрия»). Главной проблемой остается атака – всего 2 гола за пять встреч. При этом команда все же старается действовать активно впереди: A. Onishchenko – один из немногих ярких игроков, забивший трижды за сезон. Но при слабой защите (11 пропущенных мячей за 5 туров) команда редко уходит с поля без потерь.

Факты о командах

«Полесье»

  • Победа в 3 последних матчах.
  • Забивает в 4 матчах подряд.
  • В среднем: 1.60 гола за игру, 1.60 пропущено (последние 5 игр).
  • Николай Гайдучик – лучший бомбардир (4 гола).

«СК Полтава»

  • 5 матчей без побед.
  • Пропускает в 7 матчах подряд.
  • В среднем: 0.40 забитых и 2.20 пропущенных гола за игру (последние 5 игр).
  • Три поражения подряд в чемпионате.

Прогноз на матч «Полесье» – «СК Полтава»

Форма команд говорит сама за себя: «Полесье» находится на подъеме, а «СК Полтава» – в кризисе. Хозяева играют агрессивно в атаке и обладают более высоким классом исполнителей, что позволяет ожидать уверенной игры на домашнем поле. «СК Полтава» будет искать свои шансы на контратаках, однако с такой статистикой обороны им будет тяжело сохранить ворота в неприкосновенности. С высокой вероятностью «Полесье» продолжит победную серию, а матч может получиться результативным.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Полесья» с форой (-1) – коэффициент 1.67
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95

1.67
Победа «Полесья» с форой (-1)
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Украина. Премьер-лига
Другие прогнозы
06.10.2025
17:00
1.80
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Челябинск - Енисей
Победа «Челябинска» с форой (-1)
06.10.2025
19:30
1.80
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
КАМАЗ - Урал
Победа «Урала» с форой (0)
