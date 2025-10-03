4 октября в Житомире на стадионе «Полесье Арена» пройдет матч 8-го тура украинской Премьер-лиги, где хозяева примут «СК Полтаву». Хозяева набрали хороший ход, тогда как гости находятся в зоне борьбы за выживание.

«Полесье»

Команда после семи туров идет шестой с 12 очками. «Полесье» набрало форму и выиграло три матча подряд, обыграв «Кривбасс», «Кудровку» и «Верес» с общим счетом 7:1. Важным фактором стало улучшение реализации: команда стабильно забивает на протяжении четырех туров подряд. Лидером атаки остается Николай Гайдучик, у которого уже 4 гола в сезоне. Вместе с тем, оборона не всегда надежна – 8 пропущенных мячей за пять матчей, но высокая результативность компенсирует этот недостаток.

«СК Полтава»

Гости переживают трудный период: всего 4 очка и 14-е место после семи туров. «СК Полтава» не побеждает уже пять матчей подряд и трижды проиграл с сухим счетом («Заря», «Металлист 1925» и «Александрия»). Главной проблемой остается атака – всего 2 гола за пять встреч. При этом команда все же старается действовать активно впереди: A. Onishchenko – один из немногих ярких игроков, забивший трижды за сезон. Но при слабой защите (11 пропущенных мячей за 5 туров) команда редко уходит с поля без потерь.

Факты о командах

«Полесье»

Победа в 3 последних матчах.

Забивает в 4 матчах подряд.

В среднем: 1.60 гола за игру, 1.60 пропущено (последние 5 игр).

Николай Гайдучик – лучший бомбардир (4 гола).

«СК Полтава»

5 матчей без побед.

Пропускает в 7 матчах подряд.

В среднем: 0.40 забитых и 2.20 пропущенных гола за игру (последние 5 игр).

Три поражения подряд в чемпионате.

Прогноз на матч «Полесье» – «СК Полтава»

Форма команд говорит сама за себя: «Полесье» находится на подъеме, а «СК Полтава» – в кризисе. Хозяева играют агрессивно в атаке и обладают более высоким классом исполнителей, что позволяет ожидать уверенной игры на домашнем поле. «СК Полтава» будет искать свои шансы на контратаках, однако с такой статистикой обороны им будет тяжело сохранить ворота в неприкосновенности. С высокой вероятностью «Полесье» продолжит победную серию, а матч может получиться результативным.

Рекомендованные ставки