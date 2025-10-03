4 октября в рамках 8-го тура украинской Премьер-лиги «Оболонь» примет «Верес». Обе команды находятся в нижней части таблицы и пытаются наладить результаты. Хозяева переживают длительную серию без побед, а гости после разгрома от «Полесья» стремятся восстановить уверенность. Матч обещает получиться напряженным и богатым на борьбу.

«Оболонь»

Столичный коллектив после семи туров идет на девятом месте с 9 очками. Команда не может выиграть уже в четырех играх подряд, при этом лишь дважды за этот период сумела поразить ворота соперников. Лидером атаки остается Сергей Суханов, на счету которого два мяча в сезоне. В последних пяти встречах «Оболонь» забила 5 голов, но пропустила 9 – слишком много для команды, которая борется за середину таблицы. При этом «Оболонь» традиционно активно играет дома, но в трех последних матчах на своем поле добыла лишь два очка.

«Верес»

Гости занимают 12-е место с семью очками и также испытывают проблемы с результатами. В прошлом туре команда проиграла «Полесью» со счетом 1:4, показав уязвимость в обороне. В пяти последних играх «Верес» забил 5 и пропустил 7 голов, то есть стабильность в атаке не подкрепляется надежной защитой. Команда забивает в среднем по одному мячу за игру, но при этом допускает множество ошибок у своих ворот. Несмотря на слабые результаты, «Верес» способен навязать борьбу даже более сильным соперникам, и матч с «Оболонью» – шанс поправить ситуацию.

Факты о командах

«Оболонь»

4 матча подряд без побед.

9 пропущенных мячей за последние 5 игр.

В среднем: 1.00 забито, 1.80 пропущено за матч.

Сергей Суханов – лучший бомбардир (2 гола).

«Верес»

1 победа в последних 5 матчах.

В среднем: 1.00 забито, 1.40 пропущено за игру.

Пропустили 7 голов за последние 5 матчей.

Крупное поражение от «Полесья» (1:4) в последнем туре.

Прогноз на матч «Оболонь» – «Верес»

Обе команды подходят к матчу не в лучшем настроении: «Оболонь» никак не может прервать безвыигрышную серию, а «Верес» потерпел тяжелое поражение. Оборонительные линии соперников выглядят нестабильно, поэтому встреча может получиться результативной. «Оболонь» имеет небольшое преимущество за счет игры дома, однако «Верес» забивает регулярно и способен оказать серьезное сопротивление. Наиболее вероятным выглядит сценарий, при котором обе команды отметятся голами, а исход может решиться одним мячом.

Рекомендованные ставки