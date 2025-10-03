Введите ваш ник на сайте
«Оболонь» – «Верес»: прогноз и ставки на матч 4 октября 2025 с коэффициентом 1.35

03 октября 2025 10:00
Оболонь - Верес
04 окт. 2025, суббота 15:30 | Украина. Премьер-лига, 8 тур
Перейти в онлайн матча
1.35
Обе команды забьют
Сделать ставку

4 октября в рамках 8-го тура украинской Премьер-лиги «Оболонь» примет «Верес». Обе команды находятся в нижней части таблицы и пытаются наладить результаты. Хозяева переживают длительную серию без побед, а гости после разгрома от «Полесья» стремятся восстановить уверенность. Матч обещает получиться напряженным и богатым на борьбу.

«Оболонь»

Столичный коллектив после семи туров идет на девятом месте с 9 очками. Команда не может выиграть уже в четырех играх подряд, при этом лишь дважды за этот период сумела поразить ворота соперников. Лидером атаки остается Сергей Суханов, на счету которого два мяча в сезоне. В последних пяти встречах «Оболонь» забила 5 голов, но пропустила 9 – слишком много для команды, которая борется за середину таблицы. При этом «Оболонь» традиционно активно играет дома, но в трех последних матчах на своем поле добыла лишь два очка.

«Верес»

Гости занимают 12-е место с семью очками и также испытывают проблемы с результатами. В прошлом туре команда проиграла «Полесью» со счетом 1:4, показав уязвимость в обороне. В пяти последних играх «Верес» забил 5 и пропустил 7 голов, то есть стабильность в атаке не подкрепляется надежной защитой. Команда забивает в среднем по одному мячу за игру, но при этом допускает множество ошибок у своих ворот. Несмотря на слабые результаты, «Верес» способен навязать борьбу даже более сильным соперникам, и матч с «Оболонью» – шанс поправить ситуацию.

Факты о командах

«Оболонь»

  • 4 матча подряд без побед.
  • 9 пропущенных мячей за последние 5 игр.
  • В среднем: 1.00 забито, 1.80 пропущено за матч.
  • Сергей Суханов – лучший бомбардир (2 гола).

«Верес»

  • 1 победа в последних 5 матчах.
  • В среднем: 1.00 забито, 1.40 пропущено за игру.
  • Пропустили 7 голов за последние 5 матчей.
  • Крупное поражение от «Полесья» (1:4) в последнем туре.

Личные встречи
17% (1)
50% (3)
33% (2)
4
Забитых мячей
6
0.67
В среднем за матч
1
2:0
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  2:1
Самая крупная ничья:  1:1
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Оболонь
1 : 1
04.10.2025
Верес
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Верес
0 : 2
03.05.2025
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Оболонь
0 : 0
04.11.2024
Верес
Украина. Кубок, 1/8 финала
Верес
2 : 1
30.10.2024
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Верес
3 : 0
06.04.2024
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Оболонь
0 : 0
22.09.2023
Верес
Показать все

Прогноз на матч «Оболонь» – «Верес»

Обе команды подходят к матчу не в лучшем настроении: «Оболонь» никак не может прервать безвыигрышную серию, а «Верес» потерпел тяжелое поражение. Оборонительные линии соперников выглядят нестабильно, поэтому встреча может получиться результативной. «Оболонь» имеет небольшое преимущество за счет игры дома, однако «Верес» забивает регулярно и способен оказать серьезное сопротивление. Наиболее вероятным выглядит сценарий, при котором обе команды отметятся голами, а исход может решиться одним мячом.

Рекомендованные ставки

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.35
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10

1.35
Обе команды забьют
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Украина. Премьер-лига
