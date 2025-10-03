Введите ваш ник на сайте
«Арсенал» – «Вест Хэм»: прогноз и ставки на матч 4 октября 2025 с коэффициентом 1.2

03 октября 2025 9:00
Арсенал - Вест Хэм
04 окт. 2025, суббота 17:00 | Англия. Премьер-лига, 7 тур
Перейти в онлайн матча
1.20
Победа «Арсенала»
Сделать ставку

4 октября на стадионе «Эмирейтс» состоится матч 7-го тура Премьер-лиги, в котором «Арсенал» примет «Вест Хэм». Хозяева входят в лидирующую группу и демонстрируют стабильную игру на старте сезона, в то время как гости борются за выживание и пока не могут выйти из кризиса.

«Арсенал»

После 6 туров лондонский клуб располагается на 2-м месте с 13 очками. Команда показывает уверенный футбол и имеет лучшую разницу мячей в чемпионате – «плюс 9». В последних 5 матчах «Арсенал» забил 9 голов и пропустил всего 2. Важно отметить, что команда не проигрывает в 3 последних играх и сохраняет серию результативных матчей. Виктор Дьокереш с тремя мячами остается ведущим бомбардиром, но успехи команды базируются в первую очередь на дисциплине в обороне и высоком контроле мяча. На «Эмирейтс» «Арсенал» традиционно играет мощно, редко позволяя сопернику создавать много опасных моментов.

«Вест Хэм»

Команда находится в зоне вылета – 19-е место с 4 очками после 6 туров. В последних 5 встречах «молотобойцы» забили 7 голов, но пропустили 9. Основные проблемы связаны с обороной, которая допускает слишком много ошибок. Лукас Пакета с тремя мячами – главный источник голов для команды, но его усилий недостаточно, чтобы стабилизировать результаты. «Вест Хэм» не может выиграть в 3 последних матчах Премьер-лиги, а в каждом из них команда неизменно пропускает. Несмотря на способность забивать, слабая оборона мешает брать очки даже с равными соперниками.

Факты о командах

«Арсенал»

  • 2-е место, 13 очков
  • Побеждает в 3 последних матчах
  • В среднем: 1.80 гола забито и 0.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучшая разница мячей в Премьер-лиге (+9)

«Вест Хэм»

  • 19-е место, 4 очка
  • Не выигрывает в 3 последних матчах
  • В среднем: 1.40 гола забито и 1.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 3 последних матчах подряд

Личные встречи
71% (27)
16% (6)
13% (5)
85
Забитых мячей
34
2.24
В среднем за матч
0.89
6:0
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  2:5
Самая крупная ничья:  3:3
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Арсенал
2 : 0
04.10.2025
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
0 : 1
22.02.2025
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Вест Хэм
2 : 5
30.11.2024
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Вест Хэм
0 : 6
11.02.2024
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Арсенал
0 : 2
28.12.2023
Вест Хэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Вест Хэм
3 : 1
01.11.2023
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Вест Хэм
2 : 2
16.04.2023
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Арсенал
3 : 1
26.12.2022
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Вест Хэм
1 : 2
01.05.2022
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Арсенал
2 : 0
15.12.2021
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Вест Хэм
3 : 3
21.03.2021
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Арсенал
2 : 1
19.09.2020
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Арсенал
1 : 0
07.03.2020
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Вест Хэм
1 : 3
09.12.2019
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Вест Хэм
1 : 0
12.01.2019
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Арсенал
3 : 1
25.08.2018
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Арсенал
4 : 1
22.04.2018
Вест Хэм
Англия. Кубок Лиги, 1/4 финала
Арсенал
1 : 0
19.12.2017
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Вест Хэм
0 : 0
13.12.2017
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Арсенал
3 : 0
05.04.2017
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Вест Хэм
1 : 5
03.12.2016
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Вест Хэм
3 : 3
09.04.2016
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Арсенал
0 : 2
09.08.2015
Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Арсенал
3 : 0
14.03.2015
Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Вест Хэм
1 : 2
28.12.2014
Арсенал
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Арсенал
3 : 1
15.04.2014
Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Вест Хэм
1 : 3
26.12.2013
Арсенал
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Арсенал
5 : 1
23.01.2013
Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Вест Хэм
1 : 3
06.10.2012
Арсенал
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Вест Хэм
0 : 3
15.01.2011
Арсенал
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2010
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Арсенал
2 : 0
20.03.2010
Вест Хэм
Англия. Кубок, 1/32 финала
Вест Хэм
1 : 2
03.01.2010
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Вест Хэм
2 : 2
25.10.2009
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Арсенал
0 : 0
31.01.2009
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Вест Хэм
0 : 2
26.10.2008
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Арсенал
2 : 0
01.01.2008
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Вест Хэм
0 : 1
29.09.2007
Арсенал
Показать все

Прогноз на матч «Арсенал» – «Вест Хэм»

Хозяева подходят к матчу в статусе фаворита: они стабильно забивают, имеют мощную оборону и находятся в хорошей форме. «Вест Хэм» напротив испытывает серьезные трудности, особенно в защите, и вряд ли сможет сдержать атакующую линию «Арсенала». При этом гости способны поразить ворота соперника благодаря Пакете и стандартным ситуациям, но в целом класс и форма команд сильно различаются. «Арсенал» имеет все шансы уверенно победить и продолжить серию успешных выступлений.

Рекомендации для прогноза

  • Победа «Арсенала» – коэффициент 1.2
  • Индивидуальный тотал «Арсенала» больше 1.5 – коэффициент 1.80

1.20
Победа «Арсенала»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Англия. Премьер-лига
