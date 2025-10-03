4 октября на стадионе «Эмирейтс» состоится матч 7-го тура Премьер-лиги, в котором «Арсенал» примет «Вест Хэм». Хозяева входят в лидирующую группу и демонстрируют стабильную игру на старте сезона, в то время как гости борются за выживание и пока не могут выйти из кризиса.

«Арсенал»

После 6 туров лондонский клуб располагается на 2-м месте с 13 очками. Команда показывает уверенный футбол и имеет лучшую разницу мячей в чемпионате – «плюс 9». В последних 5 матчах «Арсенал» забил 9 голов и пропустил всего 2. Важно отметить, что команда не проигрывает в 3 последних играх и сохраняет серию результативных матчей. Виктор Дьокереш с тремя мячами остается ведущим бомбардиром, но успехи команды базируются в первую очередь на дисциплине в обороне и высоком контроле мяча. На «Эмирейтс» «Арсенал» традиционно играет мощно, редко позволяя сопернику создавать много опасных моментов.

«Вест Хэм»

Команда находится в зоне вылета – 19-е место с 4 очками после 6 туров. В последних 5 встречах «молотобойцы» забили 7 голов, но пропустили 9. Основные проблемы связаны с обороной, которая допускает слишком много ошибок. Лукас Пакета с тремя мячами – главный источник голов для команды, но его усилий недостаточно, чтобы стабилизировать результаты. «Вест Хэм» не может выиграть в 3 последних матчах Премьер-лиги, а в каждом из них команда неизменно пропускает. Несмотря на способность забивать, слабая оборона мешает брать очки даже с равными соперниками.

Факты о командах

«Арсенал»

2-е место, 13 очков

Побеждает в 3 последних матчах

В среднем: 1.80 гола забито и 0.40 пропущено (последние 5 игр)

Лучшая разница мячей в Премьер-лиге (+9)

«Вест Хэм»

19-е место, 4 очка

Не выигрывает в 3 последних матчах

В среднем: 1.40 гола забито и 1.80 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 3 последних матчах подряд

Прогноз на матч «Арсенал» – «Вест Хэм»

Хозяева подходят к матчу в статусе фаворита: они стабильно забивают, имеют мощную оборону и находятся в хорошей форме. «Вест Хэм» напротив испытывает серьезные трудности, особенно в защите, и вряд ли сможет сдержать атакующую линию «Арсенала». При этом гости способны поразить ворота соперника благодаря Пакете и стандартным ситуациям, но в целом класс и форма команд сильно различаются. «Арсенал» имеет все шансы уверенно победить и продолжить серию успешных выступлений.

Рекомендации для прогноза