«Антальяспор» – «Ризеспор»: прогноз и ставки на матч 3 октября 2025 с коэффициентом 2.7

02 октября 2025 9:00
Антальяспор - Ризеспор
03 окт. 2025, пятница 20:00 | Турция. Суперлига, 8 тур

2.70
Победа «Антальяспора»


3 октября на стадионе Corendon Airlines Park состоится матч 8 тура чемпионата Турции, где «Антальяспор» примет «Ризеспор». Оба клуба находятся в нижней части таблицы и стремятся закрепиться в середине, поэтому очное противостояние приобретает особую турнирную значимость. Обе команды показывают нестабильные результаты, что добавляет интриги.

«Антальяспор»

Команда идет девятой с 10 очками, однако в последних турах испытывает трудности в атаке. Победа над «Самсунспором» осталась единственным успехом за пять последних матчей. «Антальяспор» отличается проблемами в обороне – 7 пропущенных мячей за пять игр. В нападении результативность скромная: 4 гола за тот же период. При этом команда отличается дисциплинированной игрой дома, где часто действует первым номером. Ключевым игроком является Георгий Джикия, на счету которого два гола в сезоне.

«Ризеспор»

Гости набрали всего 5 очков и находятся ближе к зоне вылета. Последний тур завершился поражением от «Касымпаши» (1:2), что стало продолжением слабой серии. «Ризеспор» не выигрывает на выезде уже пять игр подряд. Команда забивает в четырех турах кряду, но и регулярно пропускает – 6 голов за последние пять матчей. Лидером атак остается Ибрахим Олавойин с двумя мячами. Несмотря на низкие результаты, клуб умеет использовать ошибки соперников и неплохо реализует стандартные положения.

Факты о командах

«Антальяспор»

  • 10 очков после 7 туров
  • В среднем: 0.80 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 5 матчах подряд
  • Джикия – лучший бомбардир (2 гола)

«Ризеспор»

  • 5 очков после 6 туров
  • В среднем: 0.80 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Не выигрывает в 5 гостевых матчах подряд
  • Олавойин – лидер атак (2 гола)

Личные встречи
39% (7)
17% (3)
44% (8)
25
Забитых мячей
30
1.39
В среднем за матч
1.67
3:1
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  5:1
Самая крупная ничья:  1:1
Турция. Суперлига, 27 тур
Антальяспор
2 : 1
08.03.2025
Ризеспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Ризеспор
2 : 1
04.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Ризеспор
3 : 0
14.04.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Антальяспор
0 : 0
26.11.2023
Ризеспор
Турция. Суперлига, 22 тур
Ризеспор
2 : 1
20.01.2022
Антальяспор
Турция. Суперлига, 3 тур
Антальяспор
3 : 2
27.08.2021
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Антальяспор
2 : 3
16.04.2021
Ризеспор
Турция. Суперлига, 14 тур
Ризеспор
2 : 1
24.12.2020
Антальяспор
Турция. Суперлига, 28 тур
Антальяспор
3 : 1
22.06.2020
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
1 : 0
09.11.2019
Антальяспор
Турция. Суперлига, 21 тур
Ризеспор
1 : 1
09.02.2019
Антальяспор
Турция. Суперлига, 4 тур
Антальяспор
2 : 1
02.09.2018
Ризеспор
Турция. Суперлига, 24 тур
Ризеспор
1 : 2
12.03.2017
Антальяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Антальяспор
1 : 1
17.10.2016
Ризеспор
Турция. Суперлига, 22 тур
Антальяспор
2 : 1
20.02.2016
Ризеспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Ризеспор
5 : 1
19.09.2015
Антальяспор
Турция. Супер-Лига, 24 тур
Антальяспор
1 : 2
09.03.2014
Ризеспор
Турция. Супер-Лига, 7 тур
Ризеспор
1 : 2
06.10.2013
Антальяспор
Показать все

Прогноз на матч «Антальяспор» – «Ризеспор»

Обе команды подходят к матчу в не самой стабильной форме. «Антальяспор» сильнее выглядит в домашних встречах и способен действовать агрессивно на своем поле. «Ризеспор» же пока не нашел баланс между атакой и обороной, что приводит к регулярным потерям очков. Ожидается напряженная борьба, но именно хозяева выглядят более организованной командой, что дает им преимущество. Вероятнее всего, игра будет результативной и завершится победой «Антальяспора».

Рекомендованные ставки

  • Победа «Антальяспора» – коэффициент 2.7
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

2.70
Победа «Антальяспора»

Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Турция. Суперлига
