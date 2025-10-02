3 октября на стадионе Corendon Airlines Park состоится матч 8 тура чемпионата Турции, где «Антальяспор» примет «Ризеспор». Оба клуба находятся в нижней части таблицы и стремятся закрепиться в середине, поэтому очное противостояние приобретает особую турнирную значимость. Обе команды показывают нестабильные результаты, что добавляет интриги.

«Антальяспор»

Команда идет девятой с 10 очками, однако в последних турах испытывает трудности в атаке. Победа над «Самсунспором» осталась единственным успехом за пять последних матчей. «Антальяспор» отличается проблемами в обороне – 7 пропущенных мячей за пять игр. В нападении результативность скромная: 4 гола за тот же период. При этом команда отличается дисциплинированной игрой дома, где часто действует первым номером. Ключевым игроком является Георгий Джикия, на счету которого два гола в сезоне.

«Ризеспор»

Гости набрали всего 5 очков и находятся ближе к зоне вылета. Последний тур завершился поражением от «Касымпаши» (1:2), что стало продолжением слабой серии. «Ризеспор» не выигрывает на выезде уже пять игр подряд. Команда забивает в четырех турах кряду, но и регулярно пропускает – 6 голов за последние пять матчей. Лидером атак остается Ибрахим Олавойин с двумя мячами. Несмотря на низкие результаты, клуб умеет использовать ошибки соперников и неплохо реализует стандартные положения.

Факты о командах

«Антальяспор»

10 очков после 7 туров

В среднем: 0.80 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 5 матчах подряд

Джикия – лучший бомбардир (2 гола)

«Ризеспор»

5 очков после 6 туров

В среднем: 0.80 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Не выигрывает в 5 гостевых матчах подряд

Олавойин – лидер атак (2 гола)

Прогноз на матч «Антальяспор» – «Ризеспор»

Обе команды подходят к матчу в не самой стабильной форме. «Антальяспор» сильнее выглядит в домашних встречах и способен действовать агрессивно на своем поле. «Ризеспор» же пока не нашел баланс между атакой и обороной, что приводит к регулярным потерям очков. Ожидается напряженная борьба, но именно хозяева выглядят более организованной командой, что дает им преимущество. Вероятнее всего, игра будет результативной и завершится победой «Антальяспора».

Рекомендованные ставки