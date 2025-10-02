3 октября на стадионе «Марк Антонио Бентегоди» состоится матч 6-го тура Серии А между «Вероной» и «Сассуоло». Оба коллектива начали сезон неудачно и пока находятся в нижней части таблицы, поэтому очное противостояние приобретает особую турнирную важность.

«Верона»

Команда из Вероны переживает кризис: всего одно очко в последних пяти матчах и лишь три балла после пяти туров. «Верона» крайне слабо выглядит в атаке – лишь один забитый мяч за последние пять игр, что делает еe одной из наименее результативных команд чемпионата. Оборона также нестабильна – семь пропущенных голов за тот же период. Лишь нулевая ничья против «Кремонезе» и «Ювентуса» слегка смягчили серию поражений. Главной проблемой остаeтся отсутствие лидеров в атакующей линии, и это напрямую сказывается на результатах.

«Сассуоло»

«Сассуоло» идeт чуть выше соперника, но тоже нестабилен: шесть очков в активе после пяти туров и три поражения на выезде подряд. В атаке команда смотрится убедительнее – семь голов за последние пять игр, включая победу над «Удинезе» 3:1. Однако защита регулярно допускает ошибки, что подтверждается девятью пропущенными мячами за тот же период. «Сассуоло» опасен в позиционных атаках, но уязвим при быстрых прорывах соперников. Если в атаке выделяется активность полузащитников, то в обороне команда выглядит крайне разрозненной.

Факты о командах

«Верона»

Не выигрывает в 6 последних матчах

В среднем: 0.20 забито и 1.40 пропущено (последние 5 игр)

7 пропущенных голов за 5 игр

Проблемы в атаке: всего 1 гол за последние 5 матчей

«Сассуоло»

Проигрывает в 3 последних матчах в гостях Серии А

В среднем: 1.40 забито и 1.80 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 4 последних матчах Серии А

9 пропущенных голов за 5 игр

Прогноз на матч «Верона» – «Сассуоло»

Форма «Вероны» вызывает серьeзные вопросы: команда крайне мало забивает и пока не показывает признаков выхода из кризиса. «Сассуоло» также нестабилен, особенно в обороне, но атака выглядит более продуктивно и способна воспользоваться слабостью хозяев. Ожидается достаточно напряжeнная встреча с минимумом голевых шансов у «Вероны» и с возможностью гостей склонить результат в свою пользу. Наиболее вероятен сценарий с небольшим количеством голов, однако у «Сассуоло» больше ресурсов для победы.

Рекомендованные ставки