«Верона» – «Сассуоло»: прогноз и ставки на матч 3 октября 2025 с коэффициентом 2.85

02 октября 2025 8:00
Верона - Сассуоло
03 окт. 2025, пятница 21:45 | Италия. Серия А, 6 тур
Перейти в онлайн матча
2.85
Победа «Сассуоло»
Сделать ставку

3 октября на стадионе «Марк Антонио Бентегоди» состоится матч 6-го тура Серии А между «Вероной» и «Сассуоло». Оба коллектива начали сезон неудачно и пока находятся в нижней части таблицы, поэтому очное противостояние приобретает особую турнирную важность.

«Верона»

Команда из Вероны переживает кризис: всего одно очко в последних пяти матчах и лишь три балла после пяти туров. «Верона» крайне слабо выглядит в атаке – лишь один забитый мяч за последние пять игр, что делает еe одной из наименее результативных команд чемпионата. Оборона также нестабильна – семь пропущенных голов за тот же период. Лишь нулевая ничья против «Кремонезе» и «Ювентуса» слегка смягчили серию поражений. Главной проблемой остаeтся отсутствие лидеров в атакующей линии, и это напрямую сказывается на результатах.

«Сассуоло»

«Сассуоло» идeт чуть выше соперника, но тоже нестабилен: шесть очков в активе после пяти туров и три поражения на выезде подряд. В атаке команда смотрится убедительнее – семь голов за последние пять игр, включая победу над «Удинезе» 3:1. Однако защита регулярно допускает ошибки, что подтверждается девятью пропущенными мячами за тот же период. «Сассуоло» опасен в позиционных атаках, но уязвим при быстрых прорывах соперников. Если в атаке выделяется активность полузащитников, то в обороне команда выглядит крайне разрозненной.

Факты о командах

«Верона»

  • Не выигрывает в 6 последних матчах
  • В среднем: 0.20 забито и 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • 7 пропущенных голов за 5 игр
  • Проблемы в атаке: всего 1 гол за последние 5 матчей

«Сассуоло»

  • Проигрывает в 3 последних матчах в гостях Серии А
  • В среднем: 1.40 забито и 1.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 4 последних матчах Серии А
  • 9 пропущенных голов за 5 игр

Личные встречи
35% (7)
15% (3)
50% (10)
30
Забитых мячей
33
1.5
В среднем за матч
1.65
4:2
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  2:4
Самая крупная ничья:  3:3
Италия. Серия А, 27 тур
Верона
1 : 0
03.03.2024
Сассуоло
Италия. Серия А, 3 тур
Сассуоло
3 : 1
01.09.2023
Верона
Италия. Серия А, 29 тур
Верона
2 : 1
08.04.2023
Сассуоло
Италия. Серия А, 11 тур
Сассуоло
2 : 1
24.10.2022
Верона
Италия. Серия А, 22 тур
Сассуоло
2 : 4
16.01.2022
Верона
Италия. Серия А, 1 тур
Верона
2 : 3
21.08.2021
Сассуоло
Италия. Серия А, 27 тур
Сассуоло
3 : 2
13.03.2021
Верона
Италия. Серия А, 8 тур
Верона
0 : 2
22.11.2020
Сассуоло
Италия. Серия А, 28 тур
Сассуоло
3 : 3
28.06.2020
Верона
Италия. Серия А, 9 тур
Верона
0 : 1
25.10.2019
Сассуоло
Италия. Серия А, 33 тур
Верона
0 : 1
18.04.2018
Сассуоло
Италия. Серия А, 14 тур
Сассуоло
0 : 2
25.11.2017
Верона
Италия. Серия А, 36 тур
Сассуоло
1 : 0
01.05.2016
Верона
Италия. Серия А, 17 тур
Верона
1 : 1
20.12.2015
Сассуоло
Италия. Серия А, 32 тур
Верона
3 : 2
26.04.2015
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
2 : 1
29.11.2014
Верона
Италия. Серия А, 22 тур
Сассуоло
1 : 2
02.02.2014
Верона
Италия. Серия А, 3 тур
Верона
2 : 0
15.09.2013
Сассуоло
Италия. Кубок, 3 раунд
Сассуоло
3 : 3
20.08.2011
Верона
Италия. Кубок, 3 раунд
Сассуоло
2 : 0
14.08.2009
Верона
Показать все

Прогноз на матч «Верона» – «Сассуоло»

Форма «Вероны» вызывает серьeзные вопросы: команда крайне мало забивает и пока не показывает признаков выхода из кризиса. «Сассуоло» также нестабилен, особенно в обороне, но атака выглядит более продуктивно и способна воспользоваться слабостью хозяев. Ожидается достаточно напряжeнная встреча с минимумом голевых шансов у «Вероны» и с возможностью гостей склонить результат в свою пользу. Наиболее вероятен сценарий с небольшим количеством голов, однако у «Сассуоло» больше ресурсов для победы.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Сассуоло» – коэффициент 2.85
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85

2.85
Победа «Сассуоло»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Италия. Серия А
Рекомендуем
