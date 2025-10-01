2 октября 2025 года на стадионе «Артемио Франки» в Флоренции состоится матч первого тура Лиги Конференций, в котором итальянская «Фиорентина» примет чешскую «Сигму Оломоуц». Обе команды будут бороться за важные очки в группе, и ожидается, что матч пройдет с большим количеством атакующих действий.

«Фиорентина»

«Фиорентина» в последние недели показывала нестабильные результаты, но все же остается фаворитом этого поединка. В последних 5 играх команда забивает в среднем 1.00 гола за матч и пропускает 1.40 гола. Несмотря на то что атакующие действия команды оставляют желать лучшего, оборона также не является надежной, что ставит под сомнение их шансы на сохранение чистого счета. В Лиге Конференций «Фиорентина» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей, что показывает их стабильность на международной арене. Однако в Серии А они потерпели поражение от «Комо» (1:2), что подтверждает наличие проблем в атаке и обороне.

«Сигма Оломоуц»

«Сигма Оломоуц» в последних играх также демонстрирует нестабильность. В Лиге Конференций они не выигрывают в 6 последних выездных матчах, что является тревожным знаком перед игрой с таким соперником, как «Фиорентина». В последних 5 играх команда забила 5 голов (в среднем 1.00 гол за матч) и пропустила 6 голов (в среднем 1.20 гола за матч). В обороне чешская команда также не идеальна, что дает «Фиорентине» хорошие шансы для того, чтобы забить хотя бы один гол. Однако, как показала их недавняя игра с «Богемианс-1905» (2:2), в атаке у «Сигмы» тоже есть проблемы.

Факты о командах

«Фиорентина»

В последних 5 играх «Фиорентина» забивает в среднем 1.00 гола за игру

В последних 5 играх команда пропускает в среднем 1.40 гола за игру

«Фиорентина» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей в Лиге Конференций

Забивает в 10 последних матчах

«Сигма Оломоуц»

В последних 5 играх «Сигма Оломоуц» забивает в среднем 1.00 гола за игру

В последних 5 играх «Сигма Оломоуц» пропускает в среднем 1.20 гола за игру

Не выигрывает в 6 последних выездных матчах в Лиге Конференций

Забивает в 6 последних матчах

Прогноз на матч «Фиорентина» – «Сигма Оломоуц»

Ожидается, что «Фиорентина» будет играть на своем стадионе с преимуществом в атаке. Несмотря на проблемы в обороне, итальянская команда остается фаворитом этого поединка. «Сигма Оломоуц» на выезде выглядит неубедительно, и их проблемы в защите могут сыграть против них в этом матче. Итальянцы обладают большим опытом на международной арене, и даже несмотря на свои проблемы в атаке, они должны одержать победу.

Прогнозируется, что матч будет с высоким темпом, и «Фиорентина» будет контролировать игру, используя домашнее преимущество. «Сигма Оломоуц» может создать проблемы в атаке, но этого будет недостаточно для того, чтобы удержать преимущество против сильного соперника.

Рекомендованные ставки