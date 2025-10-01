Введите ваш ник на сайте
«Омония» – «Майнц»: прогноз и ставки на матч 2 октября 2025 с коэффициентом 3.65

01 октября 2025 10:00
Омония - Майнц
02 окт. 2025, четверг 19:45 | Лига конференций, 1 тур
Перейти в онлайн матча
3.65
Победа «Омонии»
Сделать ставку

2 октября 2025 года на стадионе «ГСП Стэдиум» в Никосии состоится матч первого тура Лиги Конференций, в котором кипрская «Омония» примет немецкий «Майнц». Ожидается напряженная встреча, где обе команды будут стремиться начать турнир с победы, чтобы повысить свои шансы на выход из группы.

«Омония»

«Омония» в последних матчах Лиги Конференций продемонстрировала хорошую результативность, забив 15 голов в последних 5 играх, что составляет в среднем 3.00 гола за матч. В обороне команда выглядит довольно надежно, пропустив всего 2 гола в этих же 5 играх (в среднем 0.40 гола за матч). В последних 4 матчах «Омония» не пропускала, что говорит о стабильности их защиты. В Лиге Конференций они одержали победу над «Вольфсбергом» (1:0) в прошлом туре, и на своем стадионе будут стремиться продолжить эту серию.

«Майнц»

«Майнц» в последних играх Лиги Конференций также демонстрировал хорошие результаты, одержав победу над «Русенборгом» (4:1). В последних 5 играх команда забила 9 голов, что составляет в среднем 1.80 гола за матч, но в обороне у немецкой команды есть проблемы, так как они пропустили 6 голов (в среднем 1.20 гола за матч). На выезде «Майнц» показал нестабильные результаты, но их атакующие действия не дают повода сомневаться в их способности забивать. Однако защита, которая пропускает в 7 последних матчах, может стать слабым местом в предстоящем поединке.

Факты о командах

«Омония»

  • В последних 5 играх «Омония» забивает в среднем 3.00 гола за игру
  • В последних 5 играх команда пропускает в среднем 0.40 гола за игру
  • «Омония» забивает в 11 последних матчах
  • Не пропускает в 4 последних матчах

«Майнц»

  • В последних 5 играх «Майнц» забивает в среднем 1.80 гола за игру
  • В последних 5 играх «Майнц» пропускает в среднем 1.20 гола за игру
  • «Майнц» забивает в 9 последних матчах
  • Пропускает в 7 последних матчах

Прогноз на матч «Омония» – «Майнц»

«Омония» на своем стадионе будет фаворитом встречи, особенно с учетом их отличной игры в обороне и высокой результативности в последних играх. «Майнц» в последние недели не всегда стабилен, особенно в выездных играх, где их оборона оставляет желать лучшего. Несмотря на хороший атакующий потенциал, проблемы в защите могут сыграть против них в этом поединке.

«Омония» будет стремиться использовать свой домашний фактор, в то время как «Майнц» будет надеяться на свою атаку, но нестабильность в обороне ставит под сомнение их шансы на победу. Прогнозируется, что «Омония» победит в этом матче, используя свою стабильную оборону и результативную атаку.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Омонии» – коэффициент 3.65
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10
  • Обе забьют – нет – коэффициент 2.05

3.65
Победа «Омонии»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Орлов Максим
Лига конференций
Рекомендуем
