2 октября 2025 года на стадионе «Люминус Арена» в Генке состоится матч второго тура Лиги Европы, в котором бельгийский клуб «Генк» примет венгерский «Ференцварош». Ожидается напряженная игра, где обе команды будут стремиться набрать важные очки для продолжения борьбы за выход в плей-офф.

«Генк»

«Генк» в последних играх Лиги Европы показал хорошие результаты, одержав победу в матче с «Рейнджерс» (1:0), но не без проблем в обороне. В последних 5 играх команда забила 5 голов (в среднем 1.00 гол за матч), однако также пропустила 5 голов (в среднем 1.00 гол за матч). В атаке «Генк» выглядит не слишком результативно, что ставит под сомнение их способности противостоять более сильным соперникам. На домашнем стадионе команда будет стремиться закрепить свою победу и продлить серию без поражений.

«Ференцварош»

«Ференцварош» подходит к матчу с отличными результатами в атаке, забив 23 гола в последних 5 играх (в среднем 4.60 гола за матч). Команда продемонстрировала мощную игру в атаке, но в обороне не всегда выглядит надежно. В последних 5 матчах они пропустили 3 гола (в среднем 0.60 гола за матч), что является неплохим результатом. В Лиге Европы команда сыграла вничью с «Викторией Пльзень» (1:1), но продемонстрировала свою атакующую мощь и готовность бороться за очки. На выезде «Ференцварош» будет нацелен на результат и постарается использовать свою результативность для того, чтобы одержать победу.

Факты о командах

«Генк»

В последних 5 играх «Генк» забивает в среднем 1.00 гола за игру

В последних 5 играх команда пропускает в среднем 1.00 гола за игру

«Генк» забивает в 3 из последних 3 матчей

Не проигрывает в 3 последних матчах

«Ференцварош»

В последних 5 играх «Ференцварош» забивает в среднем 4.60 гола за игру

В последних 5 играх «Ференцварош» пропускает в среднем 0.60 гола за игру

«Ференцварош» забивает в 10 последних матчах

Не проигрывает в 6 последних матчах

Прогноз на матч «Генк» – «Ференцварош»

«Генк» в последних играх показывает хорошую игру в атаке, но проблемы в обороне не позволяют команде быть уверенной в защите. «Ференцварош», в свою очередь, демонстрирует отличную результативность и сильную игру в атаке, но может испытывать трудности в обороне, особенно в выездных матчах. Несмотря на это, атакующие действия «Ференцварош» делают их фаворитом в этом поединке, особенно учитывая проблемы «Генка» в обороне. В этой встрече ожидается, что венгерский клуб воспользуется своим атакующим потенциалом и забьет несколько голов.

С учетом этих факторов, прогнозируется победа «Ференцварош», несмотря на боевой настрой и хорошие результаты «Генка».

