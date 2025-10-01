Введите ваш ник на сайте
«Лион» – «Зальцбург»: прогноз и ставки на матч 2 октября 2025 с коэффициентом 1.55

01 октября 2025 10:00
Лион - Зальцбург
02 окт. 2025, четверг 22:00 | Лига Европы, 2 тур
Перейти в онлайн матча
1.55
Победа «Лиона»
Сделать ставку

2 октября 2025 года на стадионе «Групама Стэдиум» в Лионе состоится матч второго тура Лиги Европы, в котором французский «Лион» примет австрийский «Зальцбург». Ожидается интересная встреча, где обе команды будут стремиться набрать очки и улучшить свои позиции в группе.

«Лион»

«Лион» подошел к этому матчу с победой над «Утрехтом» (1:0) в Лиге Европы, продлив серию без поражений в турнире. В последних 5 играх команда забила 5 голов, что составляет в среднем 1.00 гола за матч. В обороне «Лион» выглядит довольно надежно, пропустив всего 3 гола за эти 5 матчей (в среднем 0.60 гола за матч). В последних 3 играх команда не пропускала голы, что свидетельствует о стабильности их защиты. На своем стадионе «Лион» традиционно силен и будет стремиться продлить свою победную серию в этом турнире.

«Зальцбург»

«Зальцбург» также продемонстрировал неплохие результаты в последних играх Лиги Европы, но в последних 2 матчах на международной арене у команды были проблемы. В последнем поединке австрийцы проиграли «Порту» (0:1), а в Бундеслиге в последних играх также не смогли набрать максимальное количество очков. В последних 5 играх «Зальцбург» забил 5 голов (в среднем 1.00 гол за матч), но в то же время пропустил 9 голов (в среднем 1.80 гола за матч). Оборона «Зальцбурга» не выглядит стабильной, и это может сыграть против них в поединке с таким сильным соперником, как «Лион».

Факты о командах

«Лион»

  • В последних 5 играх «Лион» забивает в среднем 1.00 гола за игру
  • В последних 5 играх команда пропускает в среднем 0.60 гола за игру
  • «Лион» забивает в 10 последних матчах
  • Не пропускает в 3 последних матчах

«Зальцбург»

  • В последних 5 играх «Зальцбург» забивает в среднем 1.00 гола за игру
  • В последних 5 играх «Зальцбург» пропускает в среднем 1.80 гола за игру
  • «Зальцбург» пропускает в 6 из последних 7 матчей
  • Забивает в 6 из последних 7 матчей

Прогноз на матч «Лион» – «Зальцбург»

«Лион» на своем стадионе выглядит фаворитом матча, особенно с учетом стабильности в обороне и атакующей мощи, хотя и не самой высокой результативности. «Зальцбург» продемонстрировал проблемы в обороне, пропустив 9 голов за последние 5 матчей, что может сыграть против них в выездной игре. «Лион» в последних играх не пропускал, что подтверждает их способность эффективно действовать в защите. Ожидается, что французская команда использует свои сильные стороны в атаке и защите, чтобы одержать победу.

С учетом текущей формы команд и их последних результатов, прогнозируется победа «Лиона», несмотря на атакующий потенциал «Зальцбурга».

Рекомендованные ставки

  • Победа «Лиона» – коэффициент 1.55
  • Тотал меньше 3.5 голов – коэффициент 1.95
  • Обе забьют – нет – коэффициент 2.00

1.55
Победа «Лиона»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Лига Европы
