2 октября 2025 года на стадионе «Балаидос» в Виге состоится матч второго тура Лиги Европы, в котором испанская «Сельта» примет греческий ПАОК. Ожидается интересная встреча, где обе команды будут стремиться набрать очки, чтобы улучшить свои шансы на выход в плей-офф.

«Сельта»

«Сельта» в последних играх Лиги Европы продемонстрировала слабые результаты, проиграв «Штутгарту» (1:2) в последнем туре. В последних 5 матчах команда забила 5 голов, что составляет в среднем 1 гол за матч. Однако в обороне у «Сельты» проблемы – команда пропускает в среднем 1.40 гола за игру. В последних 8 матчах «Сельта» не может одержать победу, что ставит под сомнение их шансы в предстоящем поединке. Тем не менее, команда забивает в 7 из последних 8 матчей, что свидетельствует о боевом настрое и готовности бороться до последнего.

ПАОК

ПАОК в последних матчах Лиги Европы сыграл вничью с «Маккаби Тель-Авив» (0:0), продолжив серию из трех матчей без побед. В последних 5 играх команда забила 6 голов, что составляет в среднем 1.20 гола за матч. Однако оборона также подводит, так как ПАОК пропускает в среднем 1.60 гола за игру. В выездных матчах команда также не продемонстрировала стабильности в защите. ПАОК имеет проблемы в атаке и защите, что ставит под сомнение их шансы на победу в выездной игре против «Сельты».

Факты о командах

«Сельта»

В последних 5 играх «Сельта» забивает в среднем 1.00 гола за игру

В последних 5 играх «Сельта» пропускает в среднем 1.40 гола за игру

Сельта забивает в 7 из последних 8 матчей

Не выигрывает в 8 последних матчах

ПАОК

В последних 5 играх ПАОК забивает в среднем 1.20 гола за игру

В последних 5 играх ПАОК пропускает в среднем 1.60 гола за игру

ПАОК не выигрывает в 3 последних матчах

Пропускает в 5 из 7 последних матчей

Прогноз на матч «Сельта» – ПАОК

Обе команды продемонстрировали проблемы в обороне в последних играх. «Сельта» на своем стадионе будет стремиться продлить свою серию из забитых голов, однако их оборона остается уязвимой. ПАОК, в свою очередь, тоже имеет свои проблемы как в атаке, так и в защите. Несмотря на то, что ПАОК не проигрывает в последних выездных матчах Лиги Европы, их нестабильность в атаке и обороне ставит под сомнение их способности выиграть в гостях у «Сельты».

Учитывая проблемы с обороной у обеих команд, а также их боевой настрой в атаке, прогнозируется, что матч будет конкурентным, но с небольшим преимуществом для хозяев поля.

