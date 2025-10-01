Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Лига чемпионов Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Сельта» – ПАОК: прогноз и ставки на матч 2 октября 2025 с коэффициентом 1.73

01 октября 2025 10:00
Сельта - ПАОК
02 окт. 2025, четверг 22:00 | Лига Европы, 2 тур
Перейти в онлайн матча
1.73
Победа «Сельты»
Сделать ставку

2 октября 2025 года на стадионе «Балаидос» в Виге состоится матч второго тура Лиги Европы, в котором испанская «Сельта» примет греческий ПАОК. Ожидается интересная встреча, где обе команды будут стремиться набрать очки, чтобы улучшить свои шансы на выход в плей-офф.

«Сельта»

«Сельта» в последних играх Лиги Европы продемонстрировала слабые результаты, проиграв «Штутгарту» (1:2) в последнем туре. В последних 5 матчах команда забила 5 голов, что составляет в среднем 1 гол за матч. Однако в обороне у «Сельты» проблемы – команда пропускает в среднем 1.40 гола за игру. В последних 8 матчах «Сельта» не может одержать победу, что ставит под сомнение их шансы в предстоящем поединке. Тем не менее, команда забивает в 7 из последних 8 матчей, что свидетельствует о боевом настрое и готовности бороться до последнего.

ПАОК

ПАОК в последних матчах Лиги Европы сыграл вничью с «Маккаби Тель-Авив» (0:0), продолжив серию из трех матчей без побед. В последних 5 играх команда забила 6 голов, что составляет в среднем 1.20 гола за матч. Однако оборона также подводит, так как ПАОК пропускает в среднем 1.60 гола за игру. В выездных матчах команда также не продемонстрировала стабильности в защите. ПАОК имеет проблемы в атаке и защите, что ставит под сомнение их шансы на победу в выездной игре против «Сельты».

Факты о командах

«Сельта»

  • В последних 5 играх «Сельта» забивает в среднем 1.00 гола за игру
  • В последних 5 играх «Сельта» пропускает в среднем 1.40 гола за игру
  • Сельта забивает в 7 из последних 8 матчей
  • Не выигрывает в 8 последних матчах

ПАОК

  • В последних 5 играх ПАОК забивает в среднем 1.20 гола за игру
  • В последних 5 играх ПАОК пропускает в среднем 1.60 гола за игру
  • ПАОК не выигрывает в 3 последних матчах
  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей

Прогноз на матч «Сельта» – ПАОК

Обе команды продемонстрировали проблемы в обороне в последних играх. «Сельта» на своем стадионе будет стремиться продлить свою серию из забитых голов, однако их оборона остается уязвимой. ПАОК, в свою очередь, тоже имеет свои проблемы как в атаке, так и в защите. Несмотря на то, что ПАОК не проигрывает в последних выездных матчах Лиги Европы, их нестабильность в атаке и обороне ставит под сомнение их способности выиграть в гостях у «Сельты».

Учитывая проблемы с обороной у обеих команд, а также их боевой настрой в атаке, прогнозируется, что матч будет конкурентным, но с небольшим преимуществом для хозяев поля.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Сельты» – коэффициент 1.73
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.20
  • Обе забьют – да – коэффициент 1.80

1.73
Победа «Сельты»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Лига Европы
Другие прогнозы
02.10.2025
19:30
1.52
Россия. Кубок, группа C, 5 тур
Динамо Мх - Ростов
Тотал меньше 2.5 голов
02.10.2025
19:45
2.10
Лига Европы, 2 тур
ФКСБ - Янг Бойз
Победа ФКСБ
02.10.2025
19:45
1.95
Лига Европы, 2 тур
Виктория - Мальме
Победа «Виктории»
02.10.2025
19:45
2.05
Лига конференций, 1 тур
Динамо К - Кристал Пэлас
Победа «Кристал Пэлас»
02.10.2025
19:45
3.65
Лига конференций, 1 тур
Омония - Майнц
Победа «Омонии»
02.10.2025
19:45
1.70
Лига Европы, 2 тур
Рома - Лилль
Победа «Ромы»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 