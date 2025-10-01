2 октября 2025 года на стадионе «Лудогорец Арена» в Разграде состоится матч второго тура Лиги Европы, в котором болгарский клуб «Лудогорец» примет испанский «Бетис». Ожидается интересный поединок, где обе команды будут стремиться взять важные очки для выхода в плей-офф.

«Лудогорец»

«Лудогорец» подходит к этому матчу после победы в Лиге Европы над «Мальме» (2:1), но, несмотря на хорошие результаты в атаке, команда продолжает оставаться уязвимой в обороне. В последних 5 играх они забили 8 голов, но пропустили 3. В обороне они выглядят достаточно уверенно, но матч против сильной команды как «Бетис» станет серьезным вызовом. Болгарский клуб будет играть дома, но не всегда стабильно выступает на международной арене, что ставит под сомнение их шансы в этом матче.

«Бетис»

«Бетис» находится в хорошей форме, несмотря на некоторые проблемы в обороне. В последних 5 играх команда забила 10 голов, что составляет в среднем 2 гола за матч. В защите у них есть слабые места, пропуская в среднем 1.40 гола за игру. Однако «Бетис» стабильно не проигрывает в выездных матчах Лиги Европы, что придает уверенность в их силах в предстоящем поединке. В атаке «Бетис» выглядит мощно и будет стараться воспользоваться шансами в обороне «Лудогорца».

Факты о командах

«Лудогорец»

В последних 5 играх Лудогорец забивает в среднем 1.60 гола за игру

В последних 5 играх команда пропускает в среднем 0.60 гола за игру

Лудогорец забивает в 6 из последних 8 матчей

Не проигрывает в 6 последних матчах

«Бетис»

В последних 5 играх «Бетис» забивает в среднем 2.00 гола за игру

В последних 5 играх «Бетис» пропускает в среднем 1.40 гола за игру

«Бетис» не проигрывает в 7 из 9 последних выездных матчей Лиги Европы

Забивает в 17 последних матчах

Прогноз на матч «Лудогорец» – «Бетис»

«Бетис» в хорошей атакующей форме и обладает преимуществом в результативности. Несмотря на проблемы с обороной, команда продемонстрировала свою силу в выездных матчах и должна использовать уязвимости «Лудогорца» в защите. В связи с этим «Бетис» выглядит фаворитом в этом матче, особенно с учетом их стабильных выступлений в Лиге Европы на выезде.

Рекомендованные ставки