2 октября 2025 года на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье состоится матч второго тура Лиги Европы, в котором итальянская «Болонья» примет немецкий «Фрайбург». Обе команды после неудач в первых турах турнира стремятся взять очки, чтобы улучшить свои позиции в группе и продолжить борьбу за выход в плей-офф.

«Болонья»

«Болонья» подходит к этому матчу после поражения от «Астон Виллы» в Лиге Европы (0:1). В последних 5 играх команда забила 5 голов, что составляет в среднем 1 гол за матч. Однако оборона также допускает ошибки, пропуская 5 голов за 5 матчей, что делает их уязвимыми. В Сериале А «Болонья» выглядит более стабильно, но в еврокубках им предстоит справиться с более сильными соперниками. Болонья забивает в среднем 1 гол за матч, но последние 4 игры показывают их проблемы с защитой.

«Фрайбург»

«Фрайбург», в свою очередь, в последних играх Лиги Европы и Бундеслиги демонстрирует хорошую атакующую игру, забив 10 голов за последние 5 матчей (в среднем 2 гола за игру). Однако команда также имеет проблемы с обороной, пропуская в среднем 1.40 гола за матч. В Лиге Европы «Фрайбург» победил Базель (2:1), но в выездных матчах они также могут столкнуться с трудностями, особенно против команд, которые создают множество моментов. Проблемы в обороне могут стать их ахиллесовой пятой в этом поединке.

Факты о командах

«Болонья»

В последних 5 играх «Болонья» забивает в среднем 1.00 гола за игру

В последних 5 играх команда пропускает в среднем 1.00 гола за игру

Болонья забивает в 4 из последних 5 матчей

Не выигрывает в последних 2 матчах Лиги Европы

«Фрайбург»

В последних 5 играх «Фрайбург» забивает в среднем 2.00 гола за игру

В последних 5 играх «Фрайбург» пропускает в среднем 1.40 гола за игру

«Фрайбург» не проигрывает в 9 из 11 последних выездных матчей Лиги Европы

Забивает в 17 последних матчах

Прогноз на матч «Болонья» – «Фрайбург»

На основе текущей формы команд можно ожидать, что встреча будет достаточно открытой, с большим количеством атакующих действий. «Фрайбург» продемонстрировал отличные результаты в атаке, забив 10 голов за последние 5 матчей, но при этом у них есть проблемы в обороне. «Болонья» не так результативна, но также может использовать свои шансы в атаке, особенно на своем поле.

В свете атакующей мощи обеих команд и их проблем в защите, прогноз на этот матч предполагает высокую вероятность голов. Однако «Фрайбург» выглядит немного сильнее в атаке, и их более стабильная форма в выездных матчах в Лиге Европы дает им преимущество.

Рекомендованные ставки