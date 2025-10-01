Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Лига чемпионов Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Болонья» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 2 октября 2025 с коэффициентом 4.05

01 октября 2025 9:00
Болонья - Фрайбург
02 окт. 2025, четверг 19:45 | Лига Европы, 2 тур
Перейти в онлайн матча
4.05
Победа «Фрайбурга»
Сделать ставку

2 октября 2025 года на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье состоится матч второго тура Лиги Европы, в котором итальянская «Болонья» примет немецкий «Фрайбург». Обе команды после неудач в первых турах турнира стремятся взять очки, чтобы улучшить свои позиции в группе и продолжить борьбу за выход в плей-офф.

«Болонья»

«Болонья» подходит к этому матчу после поражения от «Астон Виллы» в Лиге Европы (0:1). В последних 5 играх команда забила 5 голов, что составляет в среднем 1 гол за матч. Однако оборона также допускает ошибки, пропуская 5 голов за 5 матчей, что делает их уязвимыми. В Сериале А «Болонья» выглядит более стабильно, но в еврокубках им предстоит справиться с более сильными соперниками. Болонья забивает в среднем 1 гол за матч, но последние 4 игры показывают их проблемы с защитой.

«Фрайбург»

«Фрайбург», в свою очередь, в последних играх Лиги Европы и Бундеслиги демонстрирует хорошую атакующую игру, забив 10 голов за последние 5 матчей (в среднем 2 гола за игру). Однако команда также имеет проблемы с обороной, пропуская в среднем 1.40 гола за матч. В Лиге Европы «Фрайбург» победил Базель (2:1), но в выездных матчах они также могут столкнуться с трудностями, особенно против команд, которые создают множество моментов. Проблемы в обороне могут стать их ахиллесовой пятой в этом поединке.

Факты о командах

«Болонья»

  • В последних 5 играх «Болонья» забивает в среднем 1.00 гола за игру
  • В последних 5 играх команда пропускает в среднем 1.00 гола за игру
  • Болонья забивает в 4 из последних 5 матчей
  • Не выигрывает в последних 2 матчах Лиги Европы

«Фрайбург»

  • В последних 5 играх «Фрайбург» забивает в среднем 2.00 гола за игру
  • В последних 5 играх «Фрайбург» пропускает в среднем 1.40 гола за игру
  • «Фрайбург» не проигрывает в 9 из 11 последних выездных матчей Лиги Европы
  • Забивает в 17 последних матчах

Прогноз на матч «Болонья» – «Фрайбург»

На основе текущей формы команд можно ожидать, что встреча будет достаточно открытой, с большим количеством атакующих действий. «Фрайбург» продемонстрировал отличные результаты в атаке, забив 10 голов за последние 5 матчей, но при этом у них есть проблемы в обороне. «Болонья» не так результативна, но также может использовать свои шансы в атаке, особенно на своем поле.

В свете атакующей мощи обеих команд и их проблем в защите, прогноз на этот матч предполагает высокую вероятность голов. Однако «Фрайбург» выглядит немного сильнее в атаке, и их более стабильная форма в выездных матчах в Лиге Европы дает им преимущество.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Фрайбурга» – коэффициент 4.05
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10
  • Обе забьют – да – коэффициент 1.85

4.05
Победа «Фрайбурга»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Лига Европы
Другие прогнозы
02.10.2025
19:30
1.52
Россия. Кубок, группа C, 5 тур
Динамо Мх - Ростов
Тотал меньше 2.5 голов
02.10.2025
19:45
2.10
Лига Европы, 2 тур
ФКСБ - Янг Бойз
Победа ФКСБ
02.10.2025
19:45
1.95
Лига Европы, 2 тур
Виктория - Мальме
Победа «Виктории»
02.10.2025
19:45
2.05
Лига конференций, 1 тур
Динамо К - Кристал Пэлас
Победа «Кристал Пэлас»
02.10.2025
19:45
3.65
Лига конференций, 1 тур
Омония - Майнц
Победа «Омонии»
02.10.2025
19:45
1.70
Лига Европы, 2 тур
Рома - Лилль
Победа «Ромы»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 