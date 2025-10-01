Введите ваш ник на сайте
«Динамо Махачкала» – «Ростов»: прогноз и ставки на матч 2 октября 2025 с коэффициентом 1.52

01 октября 2025 8:00
Динамо Мх - Ростов
02 окт. 2025, четверг 19:30 | Россия. Кубок, группа C, 5 тур
Перейти в онлайн матча
1.52
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку

5 тур Пути РПЛ в FONBET Кубке России подарит интересное противостояние: «Динамо Махачкала» примет «Ростов». Оба клуба находятся в хорошей форме и демонстрируют надежность в обороне, что делает предстоящую встречу особенно напряженной.

«Динамо Махачкала»

Клуб из Махачкалы набрал неплохой ход: команда выиграла четыре последних матча в Кубке России, а в пяти встречах турнира неизменно забивает. В недавнем противостоянии с «Пари НН» (2:1) «Динамо» показало характер, добыв три очка на выезде. В то же время в РПЛ команда играет сдержаннее: ничьи с «Локомотивом» (1:1) и «Сочи» (0:0), минимальное поражение от «Рубина» (0:1). В последних пяти играх «Динамо» забило всего 4 гола и пропустило 3, в среднем 0.8 забитых и 0.6 пропущенных за матч. Главный акцент сделан на дисциплинированной обороне, что позволяет держаться в матчах даже против более опытных соперников.

«Ростов»

Подопечные Ростова также могут занести себе в актив успешный старт в Кубке России, где они обыграли «Спартак» (2:1). Команда не проигрывает в пяти последних матчах, а в РПЛ добыла очки против «Краснодара» (0:0) и «Балтики» (0:0), а также одолела ЦСКА (1:0). Статистика последних игр подтверждает ориентацию на прагматичный футбол: всего 4 забитых и 2 пропущенных гола за пять матчей. Средние показатели – 0.8 гола в атаке и 0.4 в обороне за игру. Несмотря на скромную результативность, «Ростов» отличается надежной игрой в защите, что делает их сложным соперником.

Факты о командах

«Динамо Махачкала»

  • Побеждает в 4 последних матчах Кубка России.
  • Забивает в 5 матчах подряд в Кубке России.
  • В среднем забивает 0.8 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 0.6 гола за игру.

«Ростов»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах.
  • Победил «Спартак» в Кубке России.
  • В среднем забивает 0.8 гола за игру.
  • В среднем пропускает 0.4 гола за игру.

Личные встречи
33% (1)
67% (2)
0% (0)
4
Забитых мячей
2
1.33
В среднем за матч
0.67
3:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  1:3
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Кубок, 3 тур
Ростов
1 : 3
27.08.2025
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Динамо Мх
1 : 1
24.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ростов
0 : 0
22.09.2024
Динамо Мх

Прогноз на матч «Динамо Махачкала» – «Ростов»

Матч обещает стать настоящей битвой тактик. Обе команды предпочитают осторожный стиль игры с акцентом на защиту. «Динамо» хорошо использует моменты в Кубке России, но в РПЛ действует более сдержанно. «Ростов» же регулярно подтверждает высокий уровень организации обороны, что снижает вероятность результативного матча. Логично ожидать упорное противостояние с минимальным количеством голов, где многое решит один-два эпизода.

Рекомендованные ставки

  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85
  • Ничья в матче – коэффициент 3.10

1.52
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Россия. Кубок
