1 октября в Самаре на стадионе «Солидарность Арена» состоится матч пятого тура Пути РПЛ FONBET Кубка России, где «Крылья Советов» примут «Сочи». Для обеих команд встреча имеет ключевое значение, ведь ситуация в группе пока складывается не лучшим образом.

«Крылья Советов»

Самарский клуб неудачно начал осенний отрезок – три поражения подряд, включая кубковую игру против «Краснодара». При этом команда регулярно забивает: серия результативных матчей насчитывает уже пять игр. В последних пяти встречах «Крылья» оформили 8 мячей, но и оборона дает сбои – 9 пропущенных голов за этот же отрезок. В среднем самарцы забивают 1.60, а пропускают 1.80 за игру. Несмотря на спад, дома «Крылья» выглядят более уверенно и традиционно действуют первым номером.

«Сочи»

Южане переживают тяжелый период: клуб не может выиграть восемь матчей подряд, а в Кубке России команда проиграла «Динамо» со счетом 0:4. За последние пять встреч «Сочи» отметился лишь двумя голами при 11 пропущенных – показатель крайне слабый. В среднем команда забивает всего 0.40 гола за матч, а пропускает 2.20. Проблемы в атаке усугубляются регулярными ошибками в обороне – соперники без труда вскрывают линию защиты.

Факты о командах

«Крылья Советов»

Проигрывают три матча подряд.

Забивают в пяти последних играх.

В среднем 1.60 забитых и 1.80 пропущенных за 5 матчей.

Не проигрывают в 12 из 13 последних матчей против «Сочи».

«Сочи»

Не побеждают восемь матчей подряд.

В среднем 0.40 забитых и 2.20 пропущенных за 5 матчей.

Пропускают в 23 из 25 последних матчей.

В Кубке России пропускают в четырех матчах подряд.

Прогноз на матч «Крылья Советов» – «Сочи»

С учетом текущей формы команд хозяева выглядят явными фаворитами. «Крылья» даже в проигрышных встречах сохраняют атакующую активность, тогда как «Сочи» испытывает серьезные трудности в создании моментов. Южане регулярно пропускают по два и более голов, что может сыграть решающую роль. Оптимальной выглядит ставка на победу хозяев с результативностью обеих команд, но в первую очередь стоит рассматривать успех самарцев за счет более сбалансированной игры.

Рекомендованные ставки