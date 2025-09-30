Введите ваш ник на сайте
«Крылья Советов» – «Сочи»: прогноз и ставки на матч 1 октября 2025 с коэффициентом 2.07

30 сентября 2025 7:00
Крылья Советов - Сочи
01 окт. 2025, среда 18:00 | Россия. Кубок, группа B, 5 тур
Перейти в онлайн матча
2.07
Победа «Крыльев Советов»
Сделать ставку

1 октября в Самаре на стадионе «Солидарность Арена» состоится матч пятого тура Пути РПЛ FONBET Кубка России, где «Крылья Советов» примут «Сочи». Для обеих команд встреча имеет ключевое значение, ведь ситуация в группе пока складывается не лучшим образом.

«Крылья Советов»

Самарский клуб неудачно начал осенний отрезок – три поражения подряд, включая кубковую игру против «Краснодара». При этом команда регулярно забивает: серия результативных матчей насчитывает уже пять игр. В последних пяти встречах «Крылья» оформили 8 мячей, но и оборона дает сбои – 9 пропущенных голов за этот же отрезок. В среднем самарцы забивают 1.60, а пропускают 1.80 за игру. Несмотря на спад, дома «Крылья» выглядят более уверенно и традиционно действуют первым номером.

«Сочи»

Южане переживают тяжелый период: клуб не может выиграть восемь матчей подряд, а в Кубке России команда проиграла «Динамо» со счетом 0:4. За последние пять встреч «Сочи» отметился лишь двумя голами при 11 пропущенных – показатель крайне слабый. В среднем команда забивает всего 0.40 гола за матч, а пропускает 2.20. Проблемы в атаке усугубляются регулярными ошибками в обороне – соперники без труда вскрывают линию защиты.

Факты о командах

«Крылья Советов»

  • Проигрывают три матча подряд.
  • Забивают в пяти последних играх.
  • В среднем 1.60 забитых и 1.80 пропущенных за 5 матчей.
  • Не проигрывают в 12 из 13 последних матчей против «Сочи».

«Сочи»

  • Не побеждают восемь матчей подряд.
  • В среднем 0.40 забитых и 2.20 пропущенных за 5 матчей.
  • Пропускают в 23 из 25 последних матчей.
  • В Кубке России пропускают в четырех матчах подряд.

Личные встречи
86% (12)
14% (2)
0% (0)
30
Забитых мячей
7
2.14
В среднем за матч
0.5
4:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Крылья Советов
2 : 0
14.09.2025
Сочи
Россия. Кубок, 2 тур
Сочи
1 : 1
13.08.2025
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Сочи
0 : 2
02.12.2023
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Крылья Советов
2 : 1
23.09.2023
Сочи
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Сочи
1 : 2
09.04.2023
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
2 : 0
16.10.2022
Сочи
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Сочи
2 : 3
20.03.2022
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Крылья Советов
1 : 0
21.08.2021
Сочи
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Крылья Советов
3 : 0
22.07.2020
Сочи
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Сочи
0 : 2
05.10.2019
Крылья Советов
Россия. ФНЛ, 26 тур
Сочи
1 : 3
04.03.2018
Крылья Советов
Россия. ФНЛ, 8 тур
Крылья Советов
2 : 0
13.08.2017
Сочи
Россия. ФНЛ, 29 тур
Сочи
0 : 4
25.04.2015
Крылья Советов
Россия. ФНЛ, 13 тур
Крылья Советов
1 : 1
05.10.2014
Сочи
Показать все

Прогноз на матч «Крылья Советов» – «Сочи»

С учетом текущей формы команд хозяева выглядят явными фаворитами. «Крылья» даже в проигрышных встречах сохраняют атакующую активность, тогда как «Сочи» испытывает серьезные трудности в создании моментов. Южане регулярно пропускают по два и более голов, что может сыграть решающую роль. Оптимальной выглядит ставка на победу хозяев с результативностью обеих команд, но в первую очередь стоит рассматривать успех самарцев за счет более сбалансированной игры.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Крыльев Советов» – коэффициент 2.07
  • Индивидуальный тотал «Крыльев Советов» больше 1.5 – коэффициент 1.85

2.07
Победа «Крыльев Советов»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Россия. Кубок
