Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Лига чемпионов Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия ЧМ-2026 Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Будe-Глимт» – «Тоттенхэм»: прогноз и ставки на матч 30 сентября 2025 с коэффициентом 2.12

29 сентября 2025 10:00
Буде-Глимт - Тоттенхэм
30 сент. 2025, вторник 22:00 | Лига чемпионов, 2 тур
Перейти в онлайн матча
2.12
Победа «Тоттенхэма»
Сделать ставку

30 сентября на стадионе «Аспмюра» норвежский «Будe-Глимт» примет английский «Тоттенхэм» во втором туре Лиги чемпионов. Обе команды начали турнир с положительных результатов и сейчас стремятся закрепить свои позиции в группе. Матч обещает быть зрелищным: хозяева известны своей атакующей манерой, а гости показывают прагматичный футбол с акцентом на дисциплину в обороне.

«Будe-Глимт»

Норвежский клуб продолжает впечатлять своей результативностью. В матче против «Славии» команда выдала яркую ничью (2:2), продемонстрировав умение атаковать даже в гостях. «Будe-Глимт» забивает в 22 играх подряд, а в последних пяти встречах отличился 15 раз – средняя результативность 3 гола за матч. Однако оборона не всегда справляется: в тех же пяти встречах соперники забили 6 голов, и команда пропускает уже 6 матчей подряд. На домашнем поле коллектив неизменно играет смело, делая ставку на быстрые атаки и давление на флангах.

«Тоттенхэм»

Лондонцы начали турнир с победы над «Вильярреалом» (1:0), подтвердив умение добиваться результата в равной игре. В последних пяти матчах «шпоры» забили 10 мячей и пропустили лишь 3 – надeжность обороны выделяет их на фоне соперника. При этом команда отличается балансом: в атаке используется глубина состава и быстрые переходы, в обороне – строгая дисциплина. В АПЛ «Тоттенхэм» набирает очки стабильно, а ничья с «Вулверхэмптоном» (1:1) показала, что коллектив умеет сохранять хладнокровие даже в сложных условиях.

Факты о командах

«Будe-Глимт»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах.
  • Забивает в 22 матчах подряд.
  • Средняя результативность: 3.00 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 1.20 гола за игру.

«Тоттенхэм»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах.
  • Забивает в 5 играх подряд.
  • Средняя результативность: 2.00 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 0.60 гола за игру.

Прогноз на матч «Будe-Глимт» – «Тоттенхэм»

Хозяева будут полагаться на свою атакующую мощь и фактор домашнего стадиона, но в то же время уязвимы в обороне. «Тоттенхэм» же выглядит более сбалансированным: надeжная защита и умение реализовывать моменты дают серьeзное преимущество. Вероятнее всего, матч получится результативным, но именно гости имеют больше шансов добиться победы за счeт стабильности и класса игроков.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Тоттенхэма» – коэффициент 2.12
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

2.12
Победа «Тоттенхэма»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Лига чемпионов
Другие прогнозы
30.09.2025
18:00
1.65
Россия. Кубок, группа A, 5 тур
Рубин - Зенит
Победа «Зенита»
30.09.2025
19:45
1.63
Лига чемпионов, 2 тур
Аталанта - Брюгге
Тотал больше 2.5 голов
30.09.2025
19:45
1.55
Лига чемпионов, 2 тур
Кайрат - Реал
Победа «Реал» и тотал больше 2.5 голов
30.09.2025
20:30
1.57
Россия. Кубок, группа A, 5 тур
Ахмат - Оренбург
Победа «Ахмата»
30.09.2025
20:30
2.10
Россия. Кубок, группа B, 5 тур
Краснодар - Динамо
Обе забьют
30.09.2025
22:00
1.75
Лига чемпионов, 2 тур
Галатасарай - Ливерпуль
Обе забьют
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 