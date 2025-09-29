30 сентября на стадионе «Аспмюра» норвежский «Будe-Глимт» примет английский «Тоттенхэм» во втором туре Лиги чемпионов. Обе команды начали турнир с положительных результатов и сейчас стремятся закрепить свои позиции в группе. Матч обещает быть зрелищным: хозяева известны своей атакующей манерой, а гости показывают прагматичный футбол с акцентом на дисциплину в обороне.

«Будe-Глимт»

Норвежский клуб продолжает впечатлять своей результативностью. В матче против «Славии» команда выдала яркую ничью (2:2), продемонстрировав умение атаковать даже в гостях. «Будe-Глимт» забивает в 22 играх подряд, а в последних пяти встречах отличился 15 раз – средняя результативность 3 гола за матч. Однако оборона не всегда справляется: в тех же пяти встречах соперники забили 6 голов, и команда пропускает уже 6 матчей подряд. На домашнем поле коллектив неизменно играет смело, делая ставку на быстрые атаки и давление на флангах.

«Тоттенхэм»

Лондонцы начали турнир с победы над «Вильярреалом» (1:0), подтвердив умение добиваться результата в равной игре. В последних пяти матчах «шпоры» забили 10 мячей и пропустили лишь 3 – надeжность обороны выделяет их на фоне соперника. При этом команда отличается балансом: в атаке используется глубина состава и быстрые переходы, в обороне – строгая дисциплина. В АПЛ «Тоттенхэм» набирает очки стабильно, а ничья с «Вулверхэмптоном» (1:1) показала, что коллектив умеет сохранять хладнокровие даже в сложных условиях.

Факты о командах

«Будe-Глимт»

Не проигрывает в 5 последних матчах.

Забивает в 22 матчах подряд.

Средняя результативность: 3.00 гола за игру.

Пропускает в среднем 1.20 гола за игру.

«Тоттенхэм»

Не проигрывает в 5 последних матчах.

Забивает в 5 играх подряд.

Средняя результативность: 2.00 гола за игру.

Пропускает в среднем 0.60 гола за игру.

Прогноз на матч «Будe-Глимт» – «Тоттенхэм»

Хозяева будут полагаться на свою атакующую мощь и фактор домашнего стадиона, но в то же время уязвимы в обороне. «Тоттенхэм» же выглядит более сбалансированным: надeжная защита и умение реализовывать моменты дают серьeзное преимущество. Вероятнее всего, матч получится результативным, но именно гости имеют больше шансов добиться победы за счeт стабильности и класса игроков.

Рекомендованные ставки