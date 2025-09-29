Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Лига чемпионов Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия ЧМ-2026 Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Аталанта» – «Брюгге»: прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 30 сентября 2025 с коэффициентом 1.63

29 сентября 2025 10:00
Аталанта - Брюгге
30 сент. 2025, вторник 19:45 | Лига чемпионов, 2 тур
Перейти в онлайн матча
1.63
Тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку

30 сентября в Бергамо на стадионе «Адзурри д′Италия» состоится матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов, где «Аталанта» примет «Брюгге». Обе команды стартовали в турнире с разным результатом: итальянцы крупно уступили ПСЖ, а бельгийцы разгромили «Монако».

«Аталанта»

Клуб из Бергамо переживает непростую полосу в еврокубках – три поражения подряд в Лиге чемпионов. Команда продолжает страдать от проблем в обороне, пропуская в каждом из последних матчей. При этом в Серии А ситуация лучше: победа над «Торино» (3:0) и ничья с «Ювентусом» показывают, что атакующий потенциал остаeтся сильной стороной. В пяти последних встречах «Аталанта» забила 9 голов, в среднем по 1.8 за игру, что подтверждает способность создавать моменты даже против крепких соперников. Однако защита остаeтся уязвимой: 7 пропущенных мячей за тот же отрезок.

«Брюгге»

Бельгийский клуб идeт на серии из пяти побед в Лиге чемпионов и показывает яркую атакующую игру. В матче первого тура «Брюгге» уверенно обыграл «Монако» 4:1, продемонстрировав скорость и вариативность в атаке. В последних пяти встречах команда забила 13 голов – 2.6 в среднем, что делает еe одним из наиболее результативных участников турнира. Вместе с этим оборона «Брюгге» далека от надeжной – 8 пропущенных мячей за пять матчей, регулярные ошибки при контратаках и стандартных положениях.

Факты о командах

«Аталанта»

  • Проигрывает в 3 последних матчах Лиги чемпионов.
  • Пропускает в 3 матчах подряд в еврокубках.
  • В последних 5 играх: 9 голов забито, 7 пропущено.
  • В среднем: 1.8 гола за игру, 1.4 пропущенного.

«Брюгге»

  • Побеждает в 5 последних матчах Лиги чемпионов.
  • Забивает в каждом из 5 матчей турнира.
  • В последних 5 играх: 13 голов забито, 8 пропущено.
  • В среднем: 2.6 гола за игру, 1.6 пропущенного.

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (2)
2
Забитых мячей
5
1
В среднем за матч
2.5
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  1:3
Лига чемпионов, 1/16 финала
Аталанта
1 : 3
18.02.2025
Брюгге
Лига чемпионов, 1/16 финала
Брюгге
2 : 1
12.02.2025
Аталанта

Прогноз на матч «Аталанта» – «Брюгге»

Обе команды подходят к матчу с выраженным атакующим стилем и проблемами в обороне. «Аталанта» будет стремиться реабилитироваться после неудачи в Париже и активно начнeт встречу дома, но «Брюгге» в нынешней форме способен ответить мощной игрой в атаке. Сценарий матча склоняется к открытой игре с обилием моментов и голов. Вероятность результативного исхода высока, а перевес может оказаться на стороне гостей, которые находятся в лучшем тонусе в еврокубках.

Рекомендованные ставки

  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.63
  • Победа «Брюгге» или ничья (X2) – коэффициент 2.05

1.63
Тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Лига чемпионов
Другие прогнозы
30.09.2025
18:00
1.65
Россия. Кубок, группа A, 5 тур
Рубин - Зенит
Победа «Зенита»
30.09.2025
19:45
1.63
Лига чемпионов, 2 тур
Аталанта - Брюгге
Тотал больше 2.5 голов
30.09.2025
19:45
1.55
Лига чемпионов, 2 тур
Кайрат - Реал
Победа «Реал» и тотал больше 2.5 голов
30.09.2025
20:30
1.57
Россия. Кубок, группа A, 5 тур
Ахмат - Оренбург
Победа «Ахмата»
30.09.2025
20:30
2.10
Россия. Кубок, группа B, 5 тур
Краснодар - Динамо
Обе забьют
30.09.2025
22:00
1.75
Лига чемпионов, 2 тур
Галатасарай - Ливерпуль
Обе забьют
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 