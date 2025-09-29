«Аталанта» – «Брюгге»: прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 30 сентября 2025 с коэффициентом 1.63

30 сентября в Бергамо на стадионе «Адзурри д′Италия» состоится матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов, где «Аталанта» примет «Брюгге». Обе команды стартовали в турнире с разным результатом: итальянцы крупно уступили ПСЖ, а бельгийцы разгромили «Монако».

«Аталанта»

Клуб из Бергамо переживает непростую полосу в еврокубках – три поражения подряд в Лиге чемпионов. Команда продолжает страдать от проблем в обороне, пропуская в каждом из последних матчей. При этом в Серии А ситуация лучше: победа над «Торино» (3:0) и ничья с «Ювентусом» показывают, что атакующий потенциал остаeтся сильной стороной. В пяти последних встречах «Аталанта» забила 9 голов, в среднем по 1.8 за игру, что подтверждает способность создавать моменты даже против крепких соперников. Однако защита остаeтся уязвимой: 7 пропущенных мячей за тот же отрезок.

«Брюгге»

Бельгийский клуб идeт на серии из пяти побед в Лиге чемпионов и показывает яркую атакующую игру. В матче первого тура «Брюгге» уверенно обыграл «Монако» 4:1, продемонстрировав скорость и вариативность в атаке. В последних пяти встречах команда забила 13 голов – 2.6 в среднем, что делает еe одним из наиболее результативных участников турнира. Вместе с этим оборона «Брюгге» далека от надeжной – 8 пропущенных мячей за пять матчей, регулярные ошибки при контратаках и стандартных положениях.

Факты о командах

«Аталанта»

Проигрывает в 3 последних матчах Лиги чемпионов.

Пропускает в 3 матчах подряд в еврокубках.

В последних 5 играх: 9 голов забито, 7 пропущено.

В среднем: 1.8 гола за игру, 1.4 пропущенного.

«Брюгге»

Побеждает в 5 последних матчах Лиги чемпионов.

Забивает в каждом из 5 матчей турнира.

В последних 5 играх: 13 голов забито, 8 пропущено.

В среднем: 2.6 гола за игру, 1.6 пропущенного.

Прогноз на матч «Аталанта» – «Брюгге»

Обе команды подходят к матчу с выраженным атакующим стилем и проблемами в обороне. «Аталанта» будет стремиться реабилитироваться после неудачи в Париже и активно начнeт встречу дома, но «Брюгге» в нынешней форме способен ответить мощной игрой в атаке. Сценарий матча склоняется к открытой игре с обилием моментов и голов. Вероятность результативного исхода высока, а перевес может оказаться на стороне гостей, которые находятся в лучшем тонусе в еврокубках.

Рекомендованные ставки