«Ахмат» – «Оренбург»: прогноз и ставки на матч Кубка России 30 сентября 2025 с коэффициентом 1.57

29 сентября 2025 9:00
Ахмат - Оренбург
30 сент. 2025, вторник 20:30 | Россия. Кубок, группа A, 5 тур
Перейти в онлайн матча
1.57
Победа «Ахмата»
Сделать ставку

30 сентября в Грозном на «Ахмат Арене» состоится матч 5-го тура FONBET Кубка России (путь РПЛ), где «Ахмат» примет «Оренбург». Хозяева в последние недели демонстрируют устойчивый прогресс, тогда как гости продолжают испытывать большие проблемы в обороне.

«Ахмат»

Команда уверенно стартовала в осеннем отрезке сезона. Победа над «Акроном» (3:0) и успешный выезд в Нижний Новгород (2:1) подтверждают, что «Ахмат» набрал форму. Даже в кубковой игре против «Зенита» коллектив сумел навязать борьбу, уступив лишь минимально (1:2). Важным фактором остается стабильность в атаке: «Ахмат» забивает в 10 последних матчах подряд и в среднем оформляет 1.6 гола за встречу. При этом оборона действует надежнее – только 5 пропущенных мячей в последних пяти играх. Домашний фактор также играет в пользу грозненцев: команда редко уступает на своем поле и активно использует поддержку трибун.

«Оренбург»

Клуб из одноименного города продолжает испытывать трудности. Соперники регулярно находят слабые места в обороне: 13 пропущенных мячей в последних 5 матчах говорят сами за себя. Даже при ничьей с «Рубином» (0:0) в Кубке России понадобилась серия пенальти, где «Оренбург» оказался удачливее. В Премьер-лиге ситуация еще сложнее: поражения от «Зенита» (2:5), «Динамо» (1:3) и «Пари НН» (1:3) подчеркивают, что команда не справляется с быстрыми атаками соперников. При этом впереди «Оренбург» действует не так безнадежно: 6 голов за 5 матчей и голы в 8 из 10 последних встреч. Однако уязвимая оборона сводит усилия нападения на нет.

Факты о командах

«Ахмат»

  • Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей.
  • Забивает в 10 матчах подряд.
  • В последних 5 играх: 8 голов забито, 5 пропущено.
  • Средние показатели: 1.6 гола за игру в атаке, 1.0 пропущенного.

«Оренбург»

  • Пропускает в 12 из 14 последних матчей.
  • В последних 5 играх: 6 голов забито, 13 пропущено.
  • Средние показатели: 1.2 гола за игру в атаке, 2.6 пропущенного.
  • Без побед в 4 последних матчах Премьер-лиги.

Личные встречи
44% (8)
22% (4)
33% (6)
30
Забитых мячей
23
1.67
В среднем за матч
1.28
4:0
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Оренбург
2 : 2
22.08.2025
Ахмат
Россия. Кубок, 2 тур
Оренбург
2 : 1
13.08.2025
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ахмат
1 : 0
08.12.2024
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Оренбург
0 : 0
28.07.2024
Ахмат
Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 2 этап
Ахмат
0 : 1
04.04.2024
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
1 : 1
26.11.2023
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Ахмат
4 : 0
20.08.2023
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ахмат
3 : 1
04.03.2023
Оренбург
Россия. Кубок, 4 тур
Оренбург
4 : 2
19.10.2022
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Оренбург
2 : 1
09.10.2022
Ахмат
Россия. Кубок, 1 тур
Ахмат
3 : 1
31.08.2022
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Оренбург
1 : 2
23.11.2019
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Ахмат
2 : 1
05.08.2019
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Оренбург
1 : 3
08.04.2019
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Ахмат
1 : 1
22.09.2018
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Оренбург
2 : 1
16.04.2017
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ахмат
2 : 1
01.10.2016
Оренбург
Россия. Кубок, 1/16 финала
Оренбург
2 : 1
24.09.2014
Ахмат
Показать все

Прогноз на матч «Ахмат» – «Оренбург»

«Ахмат» выглядит более собранной и стабильной командой. У хозяев на стороне форма, результативность и надежность обороны. «Оренбург» же продолжает испытывать серьезные проблемы с пропускаемыми мячами, что особенно опасно против соперника, забивающего в каждом матче. На фоне разницы в организации игры и уверенности в атаке хозяева имеют хорошие шансы на победу. Матч обещает быть результативным, учитывая атакующие амбиции обеих команд.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Ахмата» – коэффициент 1.57
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

1.57
Победа «Ахмата»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Россия. Премьер-лига
Рекомендуем
