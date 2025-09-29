«Ахмат» – «Оренбург»: прогноз и ставки на матч Кубка России 30 сентября 2025 с коэффициентом 1.57

30 сентября в Грозном на «Ахмат Арене» состоится матч 5-го тура FONBET Кубка России (путь РПЛ), где «Ахмат» примет «Оренбург». Хозяева в последние недели демонстрируют устойчивый прогресс, тогда как гости продолжают испытывать большие проблемы в обороне.

«Ахмат»

Команда уверенно стартовала в осеннем отрезке сезона. Победа над «Акроном» (3:0) и успешный выезд в Нижний Новгород (2:1) подтверждают, что «Ахмат» набрал форму. Даже в кубковой игре против «Зенита» коллектив сумел навязать борьбу, уступив лишь минимально (1:2). Важным фактором остается стабильность в атаке: «Ахмат» забивает в 10 последних матчах подряд и в среднем оформляет 1.6 гола за встречу. При этом оборона действует надежнее – только 5 пропущенных мячей в последних пяти играх. Домашний фактор также играет в пользу грозненцев: команда редко уступает на своем поле и активно использует поддержку трибун.

«Оренбург»

Клуб из одноименного города продолжает испытывать трудности. Соперники регулярно находят слабые места в обороне: 13 пропущенных мячей в последних 5 матчах говорят сами за себя. Даже при ничьей с «Рубином» (0:0) в Кубке России понадобилась серия пенальти, где «Оренбург» оказался удачливее. В Премьер-лиге ситуация еще сложнее: поражения от «Зенита» (2:5), «Динамо» (1:3) и «Пари НН» (1:3) подчеркивают, что команда не справляется с быстрыми атаками соперников. При этом впереди «Оренбург» действует не так безнадежно: 6 голов за 5 матчей и голы в 8 из 10 последних встреч. Однако уязвимая оборона сводит усилия нападения на нет.

Факты о командах

«Ахмат»

Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей.

Забивает в 10 матчах подряд.

В последних 5 играх: 8 голов забито, 5 пропущено.

Средние показатели: 1.6 гола за игру в атаке, 1.0 пропущенного.

«Оренбург»

Пропускает в 12 из 14 последних матчей.

В последних 5 играх: 6 голов забито, 13 пропущено.

Средние показатели: 1.2 гола за игру в атаке, 2.6 пропущенного.

Без побед в 4 последних матчах Премьер-лиги.

Прогноз на матч «Ахмат» – «Оренбург»

«Ахмат» выглядит более собранной и стабильной командой. У хозяев на стороне форма, результативность и надежность обороны. «Оренбург» же продолжает испытывать серьезные проблемы с пропускаемыми мячами, что особенно опасно против соперника, забивающего в каждом матче. На фоне разницы в организации игры и уверенности в атаке хозяева имеют хорошие шансы на победу. Матч обещает быть результативным, учитывая атакующие амбиции обеих команд.

Рекомендованные ставки