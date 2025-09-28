29 сентября на стадионе «Луиджи Феррарис» «Дженоа» сыграет с «Лацио» в рамках 5 тура Серии А. Обе команды начали сезон не лучшим образом, и этот матч имеет высокую цену для обеих сторон: хозяевам нужны первые победы, а гостям – шанс приблизиться к верхней половине таблицы.

«Дженоа»

Клуб из Генуи после четырeх туров идeт на 16-м месте с двумя очками. «Дженоа» не может выиграть уже четыре матча подряд в чемпионате, при этом трижды пропускал в последних встречах. В атаке команда проявляет активность, но конвертировать моменты в результат удаeтся не всегда – лишь 5 забитых голов за пять матчей. Алессандро Маркандалли остаeтся лидером нападения, однако для успеха нужна командная стабильность. Положительным моментом стал недавний успех в Кубке против «Эмполи» (3:1), который может добавить уверенности. Главная слабость – нестабильная оборона: 5 пропущенных мячей в пяти последних матчах.

«Лацио»

Столичный клуб также стартовал неровно и после четырeх туров занимает 13-е место с тремя очками. «Лацио» провeл яркий матч против «Вероны» (4:0), но затем последовали два поражения подряд. В атаке команда сохраняет опасность – 6 голов за последние пять игр, однако реализация нестабильна. В обороне ситуация чуть лучше, чем у соперника: всего 4 пропущенных мяча за тот же период. Маттео Гендузи пока остаeтся ключевой фигурой в центре поля и один из немногих, кто отметился голом в Серии А. «Лацио» традиционно строит игру через контроль мяча, но сейчас результативность команды оставляет вопросы.

Факты о командах

«Дженоа»

16 место после 4 туров – 2 очка

В среднем: 1.00 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Не выигрывает 4 матча подряд

Пропускает в 3 последних матчах

«Лацио»

13 место после 4 туров – 3 очка

В среднем: 1.20 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 2 из 3 последних матчей

Победа только в 1 из 4 туров Серии А

Прогноз на матч «Дженоа» – «Лацио»

Обе команды ищут баланс между атакой и обороной, но пока далеки от оптимальной формы. «Дженоа» может использовать фактор домашнего поля, однако защита хозяев уязвима, и «Лацио» способен этим воспользоваться. При этом и римляне не демонстрируют стабильности, что делает матч равным по шансам. Наиболее вероятным исходом видится осторожная игра с акцентом на надeжность в защите. Вероятен низовой результат, но «Лацио» имеет чуть больше шансов на победу за счeт класса и опыта.

