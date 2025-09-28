Введите ваш ник на сайте
«Дженоа» – «Лацио»: прогноз и ставки на матч 29 сентября 2025 с коэффициентом 2.55

28 сентября 2025 9:00
Дженоа - Лацио
29 сент. 2025, понедельник 21:45 | Италия. Серия А, 5 тур
Перейти в онлайн матча
2.55
Победа «Лацио»
Сделать ставку

29 сентября на стадионе «Луиджи Феррарис» «Дженоа» сыграет с «Лацио» в рамках 5 тура Серии А. Обе команды начали сезон не лучшим образом, и этот матч имеет высокую цену для обеих сторон: хозяевам нужны первые победы, а гостям – шанс приблизиться к верхней половине таблицы.

«Дженоа»

Клуб из Генуи после четырeх туров идeт на 16-м месте с двумя очками. «Дженоа» не может выиграть уже четыре матча подряд в чемпионате, при этом трижды пропускал в последних встречах. В атаке команда проявляет активность, но конвертировать моменты в результат удаeтся не всегда – лишь 5 забитых голов за пять матчей. Алессандро Маркандалли остаeтся лидером нападения, однако для успеха нужна командная стабильность. Положительным моментом стал недавний успех в Кубке против «Эмполи» (3:1), который может добавить уверенности. Главная слабость – нестабильная оборона: 5 пропущенных мячей в пяти последних матчах.

«Лацио»

Столичный клуб также стартовал неровно и после четырeх туров занимает 13-е место с тремя очками. «Лацио» провeл яркий матч против «Вероны» (4:0), но затем последовали два поражения подряд. В атаке команда сохраняет опасность – 6 голов за последние пять игр, однако реализация нестабильна. В обороне ситуация чуть лучше, чем у соперника: всего 4 пропущенных мяча за тот же период. Маттео Гендузи пока остаeтся ключевой фигурой в центре поля и один из немногих, кто отметился голом в Серии А. «Лацио» традиционно строит игру через контроль мяча, но сейчас результативность команды оставляет вопросы.

Факты о командах

«Дженоа»

  • 16 место после 4 туров – 2 очка
  • В среднем: 1.00 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Не выигрывает 4 матча подряд
  • Пропускает в 3 последних матчах

«Лацио»

  • 13 место после 4 туров – 3 очка
  • В среднем: 1.20 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 2 из 3 последних матчей
  • Победа только в 1 из 4 туров Серии А

Личные встречи
33% (12)
14% (5)
53% (19)
42
Забитых мячей
63
1.17
В среднем за матч
1.75
3:2
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч:  4:3
Самая крупная ничья:  2:2
Италия. Серия А, 33 тур
Дженоа
0 : 2
23.04.2025
Лацио
Италия. Серия А, 9 тур
Лацио
3 : 0
27.10.2024
Дженоа
Италия. Серия А, 33 тур
Дженоа
0 : 1
19.04.2024
Лацио
Италия. Кубок, 1/8 финала
Лацио
1 : 0
05.12.2023
Дженоа
Италия. Серия А, 2 тур
Лацио
0 : 1
27.08.2023
Дженоа
Италия. Серия А, 32 тур
Дженоа
1 : 4
10.04.2022
Лацио
Италия. Серия А, 18 тур
Лацио
3 : 1
17.12.2021
Дженоа
Италия. Серия А, 34 тур
Лацио
4 : 3
02.05.2021
Дженоа
Италия. Серия А, 15 тур
Дженоа
1 : 1
03.01.2021
Лацио
Италия. Серия А, 25 тур
Дженоа
2 : 3
23.02.2020
Лацио
Италия. Серия А, 6 тур
Лацио
4 : 0
29.09.2019
Дженоа
Италия. Серия А, 24 тур
Дженоа
2 : 1
17.02.2019
Лацио
Италия. Серия А, 5 тур
Лацио
4 : 1
23.09.2018
Дженоа
Италия. Серия А, 23 тур
Лацио
1 : 2
05.02.2018
Дженоа
Италия. Серия А, 4 тур
Дженоа
2 : 3
17.09.2017
Лацио
Италия. Серия А, 32 тур
Дженоа
2 : 2
15.04.2017
Лацио
Италия. Кубок, 1/8 финала
Лацио
4 : 2
18.01.2017
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Лацио
3 : 1
20.11.2016
Дженоа
Италия. Серия А, 24 тур
Дженоа
0 : 0
06.02.2016
Лацио
Италия. Серия А, 5 тур
Лацио
2 : 0
23.09.2015
Дженоа
Италия. Серия А, 22 тур
Лацио
0 : 1
09.02.2015
Дженоа
Италия. Серия А, 3 тур
Дженоа
1 : 0
21.09.2014
Лацио
Италия. Серия А, 30 тур
Дженоа
2 : 0
26.03.2014
Лацио
Италия. Серия А, 11 тур
Лацио
0 : 2
03.11.2013
Дженоа
Италия. Серия А, 23 тур
Дженоа
3 : 2
03.02.2013
Лацио
Италия. Серия А, 4 тур
Лацио
0 : 1
23.09.2012
Дженоа
Италия. Серия А, 22 тур
Дженоа
3 : 2
05.02.2012
Лацио
Италия. Серия А, 3 тур
Лацио
1 : 2
18.09.2011
Дженоа
Италия. Серия А, 37 тур
Лацио
4 : 2
14.05.2011
Дженоа
Италия. Серия А, 18 тур
Дженоа
0 : 0
06.01.2011
Лацио
Италия. Серия А, 35 тур
Дженоа
1 : 2
25.04.2010
Лацио
Италия. Серия А, 16 тур
Лацио
1 : 0
13.12.2009
Дженоа
Италия. Серия А, 32 тур
Дженоа
0 : 1
18.04.2009
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Лацио
1 : 1
23.11.2008
Дженоа
Италия. Серия А, 37 тур
Дженоа
0 : 2
11.05.2008
Лацио
Италия. Серия А, 18 тур
Лацио
1 : 2
13.01.2008
Дженоа
Показать все

Прогноз на матч «Дженоа» – «Лацио»

Обе команды ищут баланс между атакой и обороной, но пока далеки от оптимальной формы. «Дженоа» может использовать фактор домашнего поля, однако защита хозяев уязвима, и «Лацио» способен этим воспользоваться. При этом и римляне не демонстрируют стабильности, что делает матч равным по шансам. Наиболее вероятным исходом видится осторожная игра с акцентом на надeжность в защите. Вероятен низовой результат, но «Лацио» имеет чуть больше шансов на победу за счeт класса и опыта.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Лацио» – коэффициент 2.55
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80

2.55
Победа «Лацио»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Италия. Серия А
