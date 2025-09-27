28 сентября в 7-м туре чемпионата Турции «Фенербахче» сыграет с «Антальяспором» на «Шюкрю Сараджоглу». Хозяева находятся в числе лидеров Суперлиги, но идут с потерями в последних встречах. Гости же набрали неплохой ход и держатся в верхней части таблицы, демонстрируя прагматичный футбол.

«Фенербахче»

Клуб из Стамбула после 6 туров располагается на 3-й позиции с 12 очками. Команда не проигрывает в 7 матчах Суперлиги подряд, но оборона остаeтся нестабильной – 7 пропущенных голов за последние 5 встреч. В нападении ставка делается на Юссефа Эн-Несири, оформившего 4 мяча в 7 играх. «Фенербахче» регулярно забивает, что подтверждают 8 голов в последних 5 матчах, но и соперники почти всегда находят шансы у ворот. На своeм поле коллектив сохраняет уверенность: клуб не проигрывает дома 9 матчей кряду.

«Антальяспор»

Команда с юга Турции стартовала ровно: 10 очков и 6-е место после 6 туров. При этом «Антальяспор» стабильно отличается результативными действиями: забивает в трeх последних матчах подряд. В атаке выделяется Георгий Джикия, оформивший 2 гола. Однако оборона допускает огрехи – в 4 играх подряд команда пропускала. Всего за 5 последних встреч – 5 пропущенных мячей при 5 забитых. Такой баланс показывает склонность коллектива к осторожному футболу, но с уязвимостями в защите.

Факты о командах

«Фенербахче»

Не проигрывает в 7 матчах Суперлиги подряд

Забивает в 5 последних играх

Пропускает в 3 матчах подряд

В среднем: 1.60 забитого и 1.40 пропущенного за игру (последние 5 встреч)

«Антальяспор»

Не проигрывает в 4 из 6 матчей сезона

Забивает в 3 последних турах подряд

Пропускает в 4 последних матчах

В среднем: 1.00 забитого и 1.00 пропущенного за игру (последние 5 встреч)

Прогноз на матч «Фенербахче» – «Антальяспор»

Хозяева предстоящей встречи выглядят явными фаворитами. «Фенербахче» располагает более мощным атакующим арсеналом и статистически сильнее на своeм поле. «Антальяспор» способен забить при удачной контратаке, но оборонительные ошибки делают их уязвимыми против топового соперника.

Матч может пройти в активном темпе, с явным преимуществом стамбульской команды. При этом голы от обеих сторон возможны, но основная линия прогноза указывает на победу хозяев.

