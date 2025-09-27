Введите ваш ник на сайте
«Фенербахче» – «Антальяспор»: прогноз и ставки на матч 28 сентября 2025 с коэффициентом 1.22

27 сентября 2025 11:00
Фенербахче - Антальяспор
28 сент. 2025, воскресенье 20:00 | Турция. Суперлига, 7 тур
Перейти в онлайн матча
1.22
Победа «Фенербахче»
Сделать ставку

28 сентября в 7-м туре чемпионата Турции «Фенербахче» сыграет с «Антальяспором» на «Шюкрю Сараджоглу». Хозяева находятся в числе лидеров Суперлиги, но идут с потерями в последних встречах. Гости же набрали неплохой ход и держатся в верхней части таблицы, демонстрируя прагматичный футбол.

«Фенербахче»

Клуб из Стамбула после 6 туров располагается на 3-й позиции с 12 очками. Команда не проигрывает в 7 матчах Суперлиги подряд, но оборона остаeтся нестабильной – 7 пропущенных голов за последние 5 встреч. В нападении ставка делается на Юссефа Эн-Несири, оформившего 4 мяча в 7 играх. «Фенербахче» регулярно забивает, что подтверждают 8 голов в последних 5 матчах, но и соперники почти всегда находят шансы у ворот. На своeм поле коллектив сохраняет уверенность: клуб не проигрывает дома 9 матчей кряду.

«Антальяспор»

Команда с юга Турции стартовала ровно: 10 очков и 6-е место после 6 туров. При этом «Антальяспор» стабильно отличается результативными действиями: забивает в трeх последних матчах подряд. В атаке выделяется Георгий Джикия, оформивший 2 гола. Однако оборона допускает огрехи – в 4 играх подряд команда пропускала. Всего за 5 последних встреч – 5 пропущенных мячей при 5 забитых. Такой баланс показывает склонность коллектива к осторожному футболу, но с уязвимостями в защите.

Факты о командах

«Фенербахче»

  • Не проигрывает в 7 матчах Суперлиги подряд
  • Забивает в 5 последних играх
  • Пропускает в 3 матчах подряд
  • В среднем: 1.60 забитого и 1.40 пропущенного за игру (последние 5 встреч)

«Антальяспор»

  • Не проигрывает в 4 из 6 матчей сезона
  • Забивает в 3 последних турах подряд
  • Пропускает в 4 последних матчах
  • В среднем: 1.00 забитого и 1.00 пропущенного за игру (последние 5 встреч)

Личные встречи
67% (20)
17% (5)
17% (5)
53
Забитых мячей
25
1.77
В среднем за матч
0.83
4:0
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  2:2
Турция. Суперлига, 26 тур
Фенербахче
3 : 0
02.03.2025
Антальяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Антальяспор
0 : 2
29.09.2024
Фенербахче
Турция. Суперлига, 24 тур
Антальяспор
0 : 2
03.02.2024
Фенербахче
Турция. Суперлига, 5 тур
Фенербахче
3 : 2
17.09.2023
Антальяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Фенербахче
2 : 0
30.05.2023
Антальяспор
Турция. Суперлига, 17 тур
Антальяспор
1 : 2
03.01.2023
Фенербахче
Турция. Суперлига, 21 тур
Антальяспор
1 : 1
15.01.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 2 тур
Фенербахче
2 : 0
22.08.2021
Антальяспор
Турция. Суперлига, 28 тур
Фенербахче
1 : 1
04.03.2021
Антальяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Антальяспор
1 : 2
02.11.2020
Фенербахче
Турция. Суперлига, 24 тур
Антальяспор
2 : 2
29.02.2020
Фенербахче
Турция. Суперлига, 7 тур
Фенербахче
0 : 1
04.10.2019
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Фенербахче
3 : 1
26.05.2019
Антальяспор
Турция. Суперлига, 17 тур
Антальяспор
0 : 0
24.12.2018
Фенербахче
Турция. Суперлига, 30 тур
Фенербахче
4 : 1
23.04.2018
Антальяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Антальяспор
0 : 1
26.11.2017
Фенербахче
Турция. Суперлига, 31 тур
Фенербахче
0 : 1
13.05.2017
Антальяспор
Турция. Суперлига, 14 тур
Антальяспор
1 : 0
12.12.2016
Фенербахче
Турция. Суперлига, 20 тур
Антальяспор
4 : 2
05.02.2016
Фенербахче
Турция. Суперлига, 3 тур
Фенербахче
2 : 1
30.08.2015
Антальяспор
Турция. Супер-Лига, 29 тур
Фенербахче
4 : 1
13.04.2014
Антальяспор
Турция. Супер-Лига, 12 тур
Антальяспор
1 : 2
24.11.2013
Фенербахче
Турция. Супер-Лига, 26 тур
Антальяспор
1 : 2
17.03.2013
Фенербахче
Турция. Супер-Лига, 9 тур
Фенербахче
1 : 3
29.10.2012
Антальяспор
Турция. Супер-Лига, 34 тур
Фенербахче
2 : 0
07.04.2012
Антальяспор
Турция. Супер-Лига, 17 тур
Антальяспор
0 : 0
21.12.2011
Фенербахче
Турция. Супер-Лига, 18 тур
Антальяспор
0 : 1
22.01.2011
Фенербахче
Турция. Супер-Лига, 1 тур
Фенербахче
4 : 0
15.08.2010
Антальяспор
Чемпионат Турции, 24 тур
Фенербахче
1 : 0
07.03.2010
Антальяспор
Чемпионат Турции, 7 тур
Антальяспор
1 : 2
26.09.2009
Фенербахче
Показать все

Прогноз на матч «Фенербахче» – «Антальяспор»

Хозяева предстоящей встречи выглядят явными фаворитами. «Фенербахче» располагает более мощным атакующим арсеналом и статистически сильнее на своeм поле. «Антальяспор» способен забить при удачной контратаке, но оборонительные ошибки делают их уязвимыми против топового соперника.

Матч может пройти в активном темпе, с явным преимуществом стамбульской команды. При этом голы от обеих сторон возможны, но основная линия прогноза указывает на победу хозяев.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Фенербахче» – коэффициент 1.22
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

1.22
Победа «Фенербахче»
Автор: Воронцов Егор
Турция. Суперлига
