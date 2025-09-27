27 сентября в 11-м туре Второй лиги А «Муром» на своeм поле примет «Иртыш». Обе команды в последнее время испытывают трудности с результатами, поэтому матч имеет большое значение в турнирном контексте.

«Муром»

Команда идeт с серией из четырeх матчей без побед и постепенно теряет позиции в таблице. Главная проблема – отсутствие стабильности: после яркой победы над «Родиной-2» (5:0) последовали поражения и ничьи. В последних 5 матчах «Муром» забил 7 голов, при этом пропустил 5. Средняя результативность в атаке – 1.40 гола за игру, что является достойным показателем, однако оборона допускает ошибки и регулярно даeт сбои.

«Иртыш»

Омская команда также переживает непростую серию – четыре матча подряд без побед. В последних 5 играх «Иртыш» забил всего 4 гола и пропустил столько же. В среднем показатели составляют 0.80 забитого и 0.80 пропущенного за игру. Команда играет прагматично, часто делает ставку на плотную оборону, однако слабое нападение мешает добывать победы. Тем не менее «Иртыш» редко позволяет соперникам много забивать, что делает его матчи достаточно «низовыми».

Факты о командах

«Муром»

Не выигрывает в 4 матчах подряд

В среднем: 1.40 забитого и 1.00 пропущенного за игру (последние 5 матчей)

В последних 5 матчах – 7 голов забито, 5 пропущено

Забивает на своeм поле в 4 из 5 последних игр

«Иртыш»

Серия из 4 матчей без побед

В среднем: 0.80 забитого и 0.80 пропущенного за игру

Пропускает не более одного гола в 4 из 5 последних встреч

Всего 4 забитых мяча в последних 5 матчах

Прогноз на матч «Муром» – «Иртыш»

Обе команды подходят к матчу без победных серий, и в этом противостоянии важную роль сыграет надeжность в обороне. «Муром» более результативен и чаще забивает дома, тогда как «Иртыш» склонен закрываться и играть осторожно. Вероятнее всего, хозяева будут больше владеть инициативой, но вскрыть насыщенную оборону гостей будет непросто. При этом показатели команд говорят о низкой результативности: «Иртыш» мало забивает, а «Муром» часто упирается в проблемы при позиционных атаках.

Исходя из статистики, ставка на низовой тотал выглядит наиболее оправданной. В то же время «Муром» способен воспользоваться домашним преимуществом и хотя бы минимально обыграть соперника.

Рекомендованные ставки