«Муром» – «Иртыш»: прогноз и ставки на матч 27 сентября 2025 с коэффициентом 1.65

27 сентября 2025 10:00
Муром - Иртыш
27 сент. 2025, суббота 17:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Перейти в онлайн матча
1.65
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку

27 сентября в 11-м туре Второй лиги А «Муром» на своeм поле примет «Иртыш». Обе команды в последнее время испытывают трудности с результатами, поэтому матч имеет большое значение в турнирном контексте.

«Муром»

Команда идeт с серией из четырeх матчей без побед и постепенно теряет позиции в таблице. Главная проблема – отсутствие стабильности: после яркой победы над «Родиной-2» (5:0) последовали поражения и ничьи. В последних 5 матчах «Муром» забил 7 голов, при этом пропустил 5. Средняя результативность в атаке – 1.40 гола за игру, что является достойным показателем, однако оборона допускает ошибки и регулярно даeт сбои.

«Иртыш»

Омская команда также переживает непростую серию – четыре матча подряд без побед. В последних 5 играх «Иртыш» забил всего 4 гола и пропустил столько же. В среднем показатели составляют 0.80 забитого и 0.80 пропущенного за игру. Команда играет прагматично, часто делает ставку на плотную оборону, однако слабое нападение мешает добывать победы. Тем не менее «Иртыш» редко позволяет соперникам много забивать, что делает его матчи достаточно «низовыми».

Факты о командах

«Муром»

  • Не выигрывает в 4 матчах подряд
  • В среднем: 1.40 забитого и 1.00 пропущенного за игру (последние 5 матчей)
  • В последних 5 матчах – 7 голов забито, 5 пропущено
  • Забивает на своeм поле в 4 из 5 последних игр

«Иртыш»

  • Серия из 4 матчей без побед
  • В среднем: 0.80 забитого и 0.80 пропущенного за игру
  • Пропускает не более одного гола в 4 из 5 последних встреч
  • Всего 4 забитых мяча в последних 5 матчах

Личные встречи
13% (1)
38% (3)
50% (4)
4
Забитых мячей
9
0.5
В среднем за матч
1.13
2:0
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  1:2
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Муром
1 : 2
27.09.2025
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 5 тур
Иртыш
0 : 0
16.08.2025
Муром
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Иртыш
0 : 2
07.06.2025
Муром
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 9 тур
Муром
0 : 2
21.04.2025
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Иртыш
1 : 1
16.11.2024
Муром
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 1 тур
Муром
0 : 1
20.07.2024
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 11 тур
Иртыш
0 : 0
23.09.2023
Муром
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 3 тур
Муром
0 : 3
30.07.2023
Иртыш
Показать все

Прогноз на матч «Муром» – «Иртыш»

Обе команды подходят к матчу без победных серий, и в этом противостоянии важную роль сыграет надeжность в обороне. «Муром» более результативен и чаще забивает дома, тогда как «Иртыш» склонен закрываться и играть осторожно. Вероятнее всего, хозяева будут больше владеть инициативой, но вскрыть насыщенную оборону гостей будет непросто. При этом показатели команд говорят о низкой результативности: «Иртыш» мало забивает, а «Муром» часто упирается в проблемы при позиционных атаках.

Исходя из статистики, ставка на низовой тотал выглядит наиболее оправданной. В то же время «Муром» способен воспользоваться домашним преимуществом и хотя бы минимально обыграть соперника.

Рекомендованные ставки

  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.65
  • Победа «Мурома» – коэффициент 2.10

1.65
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень
Рекомендуем
