«Лилль» – «Лион»: прогноз и ставки на матч 28 сентября 2025 с коэффициентом 2.1

27 сентября 2025 10:00
Лилль - Лион
28 сент. 2025, воскресенье 18:15 | Франция. Лига 1, 6 тур
Перейти в онлайн матча
2.10
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку

28 сентября на стадионе «Пьер Моруа» в Лилле пройдет центральный матч 6-го тура Лиги 1, где местный «Лилль» примет «Лион». Обе команды входят в число претендентов на верхнюю часть таблицы и подходят к встрече с разной динамикой результатов.

«Лилль»

Команда занимает 6-е место с 10 очками и продолжает показывать яркую игру в атаке. В последних пяти матчах «Лилль» забил 12 мячей, при этом крупно обыграл «Лорьян» (7:1), но также потерпел болезненное поражение от «Ланса» (0:3). В обороне у коллектива есть проблемы: в трех матчах подряд они пропускали, и средний показатель – 1.20 гола за игру. Лидером атаки остается Хаукон Харальдссон, забивший 3 гола с начала сезона. При этом дома «Лилль» традиционно силeн и старается играть первым номером.

«Лион»

Гости стартовали уверенно и с 12 очками занимают 4-е место. В последнем туре «Лион» минимально обыграл «Анжер» (1:0), а также успешно выступил в Лиге Европы, победив «Утрехт» на выезде. Сильной стороной команды является дисциплинированная оборона: всего 3 пропущенных мяча за 5 матчей. Таннер Тессманн ведет за собой атаку, отличившись дважды, а в целом «Лион» забивает стабильно – серия из шести результативных матчей подряд. Команда делает ставку на контроль игры и минимизацию рисков у своих ворот.

Факты о командах

«Лилль»

  • Забивает в 10 из 12 последних матчей
  • В среднем: 2.40 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 3 матчах подряд
  • 12 голов за 5 последних игр

«Лион»

  • Серия из 6 матчей с голами
  • В среднем: 1.40 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Не пропускает в 5 из 7 последних встреч
  • Победы в 4 из 5 последних матчей

Личные встречи
34% (14)
39% (16)
27% (11)
59
Забитых мячей
55
1.44
В среднем за матч
1.34
4:3
Крупнейшая победа
4:3
Самый результативный матч:  3:4
Самая крупная ничья:  3:3
Франция. Лига 1, 28 тур
Лион
2 : 1
05.04.2025
Лилль
Франция. Лига 1, 10 тур
Лилль
1 : 1
01.11.2024
Лион
Франция. Лига 1, 32 тур
Лилль
3 : 4
06.05.2024
Лион
Франция. Кубок, 1/8 финала
Лион
2 : 1
07.02.2024
Лилль
Франция. Лига 1, 13 тур
Лион
0 : 2
26.11.2023
Лилль
Франция. Лига 1, 27 тур
Лилль
3 : 3
10.03.2023
Лион
Франция. Кубок, 1/8 финала
Лион
3 : 2
08.02.2023
Лилль
Франция. Лига 1, 13 тур
Лион
1 : 0
30.10.2022
Лилль
Франция. Лига 1, 26 тур
Лион
0 : 1
27.02.2022
Лилль
Франция. Лига 1, 18 тур
Лилль
0 : 0
12.12.2021
Лион
Франция. Лига 1, 34 тур
Лион
2 : 3
25.04.2021
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 1
01.11.2020
Лион
Франция. Лига 1, 28 тур
Лилль
1 : 0
08.03.2020
Лион
Франция. Кубок лиги, 1/2 финала
Лион
2 : 2
21.01.2020
Лилль
Франция. Лига 1, 16 тур
Лион
0 : 1
03.12.2019
Лилль
Франция. Лига 1, 35 тур
Лион
2 : 2
05.05.2019
Лилль
Франция. Лига 1, 15 тур
Лилль
2 : 2
01.12.2018
Лион
Франция. Лига 1, 26 тур
Лилль
2 : 2
18.02.2018
Лион
Франция. Лига 1, 15 тур
Лион
1 : 2
29.11.2017
Лилль
Франция. Лига 1, 22 тур
Лион
1 : 2
28.01.2017
Лилль
Франция. Лига 1, 13 тур
Лилль
0 : 1
18.11.2016
Лион
Франция. Лига 1, 27 тур
Лилль
1 : 0
21.02.2016
Лион
Франция. Лига 1, 5 тур
Лион
0 : 0
12.09.2015
Лилль
Франция. Лига 1, 27 тур
Лилль
2 : 1
28.02.2015
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
3 : 0
05.10.2014
Лилль
Франция. Лига 1, 26 тур
Лилль
0 : 0
23.02.2014
Лион
Франция. Лига 1, 8 тур
Лион
0 : 0
28.09.2013
Лилль
Франция. Лига 1, 24 тур
Лион
1 : 3
10.02.2013
Лилль
Франция. Лига 1, 6 тур
Лилль
1 : 1
23.09.2012
Лион
Франция. Лига 1, 27 тур
Лион
2 : 1
10.03.2012
Лилль
Франция. Кубок лиги, 1/4 финала
Лион
2 : 1
11.01.2012
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
3 : 1
23.10.2011
Лион
Франция. Лига 1, 25 тур
Лилль
1 : 1
27.02.2011
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
3 : 1
17.10.2010
Лилль
Франция. Лига 1, 32 тур
Лион
1 : 1
11.04.2010
Лилль
Франция. Лига 1, 16 тур
Лилль
4 : 3
06.12.2009
Лион
Франция. Лига 1, 27 тур
Лилль
2 : 0
07.03.2009
Лион
Франция. Кубок, 1/8 финала
Лилль
3 : 2
04.03.2009
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 2
18.10.2008
Лилль
Франция. Лига 1, 27 тур
Лилль
0 : 1
01.03.2008
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
1 : 1
23.09.2007
Лилль
Показать все

Прогноз на матч «Лилль» – «Лион»

Соперники подходят к игре в разной форме: «Лилль» выделяется атакующим потенциалом, но допускает ошибки в обороне, в то время как «Лион» делает ставку на надeжность и результат. Хозяева будут стремиться к активным действиям в атаке, но сбалансированная игра гостей может ограничить их эффективность. Исходя из статистики, матч обещает быть напряжeнным и не слишком богатым на голы: «Лион» стабильно контролирует темп, а «Лилль» не всегда справляется с закрытыми командами. Оптимально рассмотреть ставку на низовой тотал и вариант с осторожной форой на гостей.

Рекомендованные ставки

  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 2.1
  • Фора 0 на «Лион» – коэффициент 2.05

2.10
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Франция. Лига 1
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
