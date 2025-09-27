28 сентября на стадионе «Пьер Моруа» в Лилле пройдет центральный матч 6-го тура Лиги 1, где местный «Лилль» примет «Лион». Обе команды входят в число претендентов на верхнюю часть таблицы и подходят к встрече с разной динамикой результатов.

«Лилль»

Команда занимает 6-е место с 10 очками и продолжает показывать яркую игру в атаке. В последних пяти матчах «Лилль» забил 12 мячей, при этом крупно обыграл «Лорьян» (7:1), но также потерпел болезненное поражение от «Ланса» (0:3). В обороне у коллектива есть проблемы: в трех матчах подряд они пропускали, и средний показатель – 1.20 гола за игру. Лидером атаки остается Хаукон Харальдссон, забивший 3 гола с начала сезона. При этом дома «Лилль» традиционно силeн и старается играть первым номером.

«Лион»

Гости стартовали уверенно и с 12 очками занимают 4-е место. В последнем туре «Лион» минимально обыграл «Анжер» (1:0), а также успешно выступил в Лиге Европы, победив «Утрехт» на выезде. Сильной стороной команды является дисциплинированная оборона: всего 3 пропущенных мяча за 5 матчей. Таннер Тессманн ведет за собой атаку, отличившись дважды, а в целом «Лион» забивает стабильно – серия из шести результативных матчей подряд. Команда делает ставку на контроль игры и минимизацию рисков у своих ворот.

Факты о командах

«Лилль»

Забивает в 10 из 12 последних матчей

В среднем: 2.40 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 3 матчах подряд

12 голов за 5 последних игр

«Лион»

Серия из 6 матчей с голами

В среднем: 1.40 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)

Не пропускает в 5 из 7 последних встреч

Победы в 4 из 5 последних матчей

Прогноз на матч «Лилль» – «Лион»

Соперники подходят к игре в разной форме: «Лилль» выделяется атакующим потенциалом, но допускает ошибки в обороне, в то время как «Лион» делает ставку на надeжность и результат. Хозяева будут стремиться к активным действиям в атаке, но сбалансированная игра гостей может ограничить их эффективность. Исходя из статистики, матч обещает быть напряжeнным и не слишком богатым на голы: «Лион» стабильно контролирует темп, а «Лилль» не всегда справляется с закрытыми командами. Оптимально рассмотреть ставку на низовой тотал и вариант с осторожной форой на гостей.

Рекомендованные ставки