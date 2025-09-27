28 сентября на стадионе «Стад Раймон Копа» состоится матч 6-го тура Лиги 1, в котором «Анжер» примет «Брест». Обе команды находятся в нижней части таблицы и пока не демонстрируют стабильности. Встреча обещает стать напряженной и результативной, поскольку оба клуба уязвимы в обороне и часто допускают ошибки.

«Анжер»

Команда стартовала в сезоне с трудностями и после 5 туров имеет всего 5 очков. В последней игре «Анжер» уступил «Лиону» (0:1), продолжив серию без побед до четырeх матчей подряд. Проблемы в атаке очевидны – всего 3 гола за последние пять встреч. При этом клуб регулярно пропускает, что не позволяет подниматься выше середины таблицы. Главным бомбардиром остается Химад Абделли, но и его результативности недостаточно для прорыва.

«Брест»

«Брест» идет почти синхронно с соперником и имеет 4 очка. Последний матч против «Ниццы» завершился крупной победой (4:1), но в целом команда нестабильна и много пропускает – 11 голов за 5 встреч. Сильная сторона – умение забивать: 9 мячей за этот же период. Ромен Дель Кастийо выделяется в атаке и часто становится ключевой фигурой. Однако слабая оборона регулярно сводит на нет атакующие усилия.

Факты о командах

«Анжер»

Не побеждает в 4 последних матчах Лиги 1

Пропускает в 4 последних встречах

Средние показатели: 0.60 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

Всего 3 гола в 5 последних матчах

«Брест»

Пропускает в 7 последних матчах

Средние показатели: 1.80 забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)

Победа 4:1 над «Ниццей» в последнем туре

Забивает в 3 матчах подряд

Прогноз на матч «Анжер» – «Брест»

Обе команды испытывают трудности с обороной, при этом «Брест» выглядит чуть предпочтительнее в атаке, а «Анжер» может использовать фактор домашнего поля. Учитывая статистику, матч обещает быть результативным: соперники забивают регулярно, но и пропускают почти в каждой встрече. Поэтому оптимальным вариантом будет ставка на тотал голов. Также имеет смысл рассмотреть исход с подстраховкой в пользу гостей, которые на данный момент кажутся более убедительными впереди.

