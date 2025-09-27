Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия ЧМ-2026 Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Анжер» – «Брест»: прогноз и ставки на матч 28 сентября 2025 с коэффициентом 1.97

27 сентября 2025 10:00
Анжер - Брест
28 сент. 2025, воскресенье 18:15 | Франция. Лига 1, 6 тур
Перейти в онлайн матча
1.97
Тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку

28 сентября на стадионе «Стад Раймон Копа» состоится матч 6-го тура Лиги 1, в котором «Анжер» примет «Брест». Обе команды находятся в нижней части таблицы и пока не демонстрируют стабильности. Встреча обещает стать напряженной и результативной, поскольку оба клуба уязвимы в обороне и часто допускают ошибки.

«Анжер»

Команда стартовала в сезоне с трудностями и после 5 туров имеет всего 5 очков. В последней игре «Анжер» уступил «Лиону» (0:1), продолжив серию без побед до четырeх матчей подряд. Проблемы в атаке очевидны – всего 3 гола за последние пять встреч. При этом клуб регулярно пропускает, что не позволяет подниматься выше середины таблицы. Главным бомбардиром остается Химад Абделли, но и его результативности недостаточно для прорыва.

«Брест»

«Брест» идет почти синхронно с соперником и имеет 4 очка. Последний матч против «Ниццы» завершился крупной победой (4:1), но в целом команда нестабильна и много пропускает – 11 голов за 5 встреч. Сильная сторона – умение забивать: 9 мячей за этот же период. Ромен Дель Кастийо выделяется в атаке и часто становится ключевой фигурой. Однако слабая оборона регулярно сводит на нет атакующие усилия.

Факты о командах

«Анжер»

  • Не побеждает в 4 последних матчах Лиги 1
  • Пропускает в 4 последних встречах
  • Средние показатели: 0.60 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Всего 3 гола в 5 последних матчах

«Брест»

  • Пропускает в 7 последних матчах
  • Средние показатели: 1.80 забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Победа 4:1 над «Ниццей» в последнем туре
  • Забивает в 3 матчах подряд

Личные встречи
36% (4)
18% (2)
45% (5)
9
Забитых мячей
14
0.82
В среднем за матч
1.27
3:2
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  1:1
Франция. Лига 1, 25 тур
Брест
2 : 0
09.03.2025
Анжер
Франция. Лига 1, 16 тур
Анжер
2 : 0
05.01.2025
Брест
Франция. Кубок, 1/32 финала
Брест
1 : 0
06.01.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 20 тур
Брест
4 : 0
29.01.2023
Анжер
Франция. Лига 1, 3 тур
Анжер
1 : 3
21.08.2022
Брест
Франция. Лига 1, 29 тур
Анжер
1 : 0
20.03.2022
Брест
Франция. Лига 1, 5 тур
Брест
1 : 1
12.09.2021
Анжер
Франция. Лига 1, 30 тур
Брест
0 : 0
21.03.2021
Анжер
Франция. Лига 1, 5 тур
Анжер
3 : 2
27.09.2020
Брест
Франция. Лига 1, 27 тур
Брест
0 : 1
29.02.2020
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 1
19.10.2019
Брест
Показать все

Прогноз на матч «Анжер» – «Брест»

Обе команды испытывают трудности с обороной, при этом «Брест» выглядит чуть предпочтительнее в атаке, а «Анжер» может использовать фактор домашнего поля. Учитывая статистику, матч обещает быть результативным: соперники забивают регулярно, но и пропускают почти в каждой встрече. Поэтому оптимальным вариантом будет ставка на тотал голов. Также имеет смысл рассмотреть исход с подстраховкой в пользу гостей, которые на данный момент кажутся более убедительными впереди.

Рекомендованные ставки

  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.97
  • Фора 0 на «Брест» – коэффициент 2.10

1.97
Тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Франция. Лига 1
Другие прогнозы
28.09.2025
13:00
1.75
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Окжетпес - Астана
Победа «Астаны»
28.09.2025
13:30
3.15
Италия. Серия А, 5 тур
Сассуоло - Удинезе
Победа «Удинезе»
28.09.2025
14:00
2.05
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Сморгонь - Неман
Обе команды забьют
28.09.2025
14:30
1.80
Россия. Премьер-лига, 10 тур
ЦСКА - Балтика
Победа ЦСКА
28.09.2025
15:00
1.93
Испания. Примера, 7 тур
Райо Вальекано - Севилья
Обе забьют
28.09.2025
15:00
2.00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 11 тур
Тюмень - Волгарь
Волгарь не проиграет (X2)
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 