«Пиза» – «Фиорентина»: прогноз и ставки на матч Серии А 28 сентября 2025 с коэффициентом 2.3

27 сентября 2025 9:00
Пиза - Фиорентина
28 сент. 2025, воскресенье 16:00 | Италия. Серия А, 5 тур
2.30
Победа «Фиорентины»
28 сентября на стадионе «Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani» состоится матч 5-го тура итальянской Серии А, в котором «Пиза» примет «Фиорентину». Обе команды пока находятся в нижней части таблицы, и очная встреча может стать переломной в борьбе за уверенность и стабильность в новом сезоне.

«Пиза»

Новичок Серии А тяжело адаптируется к уровню турнира. После четырех туров в активе команды всего 1 очко и сразу три поражения подряд. «Пиза» пропускает в каждом из последних четырех матчей, а средний показатель – 1,40 гола за игру. В атаке также ощущается нехватка остроты: лишь три забитых мяча за пять встреч.Лучшим бомбардиром остается Лорран Перейра де Соуза, который забил 1 гол в двух матчах, но его усилий недостаточно для результативности всей команды. Основная проблема – слабая игра в обороне, где соперники регулярно находят свободные зоны и создают моменты.

«Фиорентина»

Команда из Флоренции также стартовала неудачно: всего два очка и отсутствие побед после четырех туров. Последнее поражение от «Комо» (1:2) лишь подчеркнуло нестабильность. Однако по игровым показателям «Фиорентина» смотрится лучше соперника. В пяти последних играх команда забила 6 голов, но и пропустила 8.Лучший бомбардир – защитник Лука Раньери (2 гола в 6 матчах), что показывает дефицит результативных форвардов. Тем не менее «Фиорентина» стабильно забивает (в 6 из 8 последних матчей), а в среднем – 1,20 гола за игру.

Факты о командах

«Пиза»

  • 3 поражения подряд в Серии А.
  • В среднем: 0,60 гола забито, 1,40 пропущено (последние 5 игр).
  • Пропускает в 5 последних матчах.

«Фиорентина»

  • Без побед в 4 матчах Серии А.
  • В среднем: 1,20 гола забито, 1,60 пропущено (последние 5 игр).
  • Забивает в 6 из 8 последних матчей.

Прогноз на матч «Пиза» – «Фиорентина»

Матч обещает быть напряжeнным, так как обе команды остро нуждаются в победе. «Пиза» пока не нашла оптимального ритма и пропускает слишком много, особенно в концовках матчей. «Фиорентина», несмотря на серию неудач, выглядит более сбалансированной и имеет больше ресурсов для атаки. Гости обязаны воспользоваться слабой обороной соперника и прервать серию без побед. При этом учитывая уязвимость «фиалок» сзади, «Пиза» также может рассчитывать на свой шанс.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Фиорентины» – коэффициент 2.3
  • Обе забьют – коэффициент 1.95

2.30
Победа «Фиорентины»
Автор: Мещеряков Денис
Италия. Серия А
Рекомендуем
