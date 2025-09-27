28 сентября на стадионе «Читта-дель-Триколоре» состоится матч пятого тура итальянской Серии А между «Сассуоло» и «Удинезе». Хозяева неудачно начали сезон и находятся в нижней части таблицы, в то время как гости стартовали более уверенно и стремятся закрепиться в верхней половине.

«Сассуоло»

Команда набрала всего 3 очка после четырех туров и идет на 14-м месте. В прошлом туре «Сассуоло» уступил «Интеру» (1:2), а до этого обыграл «Лацио» минимально (1:0), что пока остается единственной победой в чемпионате. За последние пять матчей команда забила всего 4 гола, при этом пропустила 10. Джош Дойг остается единственным бомбардиром с одним результативным ударом. Ключевая проблема – игра в обороне: в среднем соперники поражают ворота «Сассуоло» дважды за встречу.

«Удинезе»

Гости стартовали успешнее и с 7 очками занимают 9-е место. В прошлом туре команда потерпела поражение от «Милана» (0:3), однако до этого победила «Интер» (2:1) и «Пизу» (1:0). В последних пяти матчах «Удинезе» забил 6 мячей и пропустил столько же. Лучший бомбардир – Икер Браво, на его счету три гола. В среднем команда забивает 1.20 и пропускает 1.20 за игру, что говорит о стабильности в атаке и обороне.

Факты о командах

«Сассуоло»

Проиграл 4 из 5 последних матчей во всех турнирах

Забивает в 3 турах подряд Серии А

В среднем: 0.80 гола за игру в последних 5 матчах

Пропускает в среднем по 2.00 гола за игру

«Удинезе»

Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей

Забивает в 12 из 14 последних встреч

В среднем: 1.20 забитых и 1.20 пропущенных за последние 5 матчей

Браво – лидер команды с 3 голами в чемпионате

Прогноз на матч «Сассуоло» – «Удинезе»

«Сассуоло» испытывает серьезные трудности в обороне и пока не показывает стабильной игры в атаке. «Удинезе», несмотря на неудачу в матче с «Миланом», выглядит более сбалансированной командой, способной контролировать темп и использовать ошибки соперника. Вероятно, гости будут действовать аккуратно, но смогут воспользоваться слабыми местами «Сассуоло». Наиболее логично выглядит ставка на результативность «Удинезе» и их шансы на победу.

Рекомендованные ставки