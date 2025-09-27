Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия ЧМ-2026 Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Сассуоло» – «Удинезе»: прогноз и ставки на матч 28 сентября 2025 с коэффициентом 3.15

27 сентября 2025 9:00
Сассуоло - Удинезе
28 сент. 2025, воскресенье 13:30 | Италия. Серия А, 5 тур
Перейти в онлайн матча
3.15
Победа «Удинезе»
Сделать ставку

28 сентября на стадионе «Читта-дель-Триколоре» состоится матч пятого тура итальянской Серии А между «Сассуоло» и «Удинезе». Хозяева неудачно начали сезон и находятся в нижней части таблицы, в то время как гости стартовали более уверенно и стремятся закрепиться в верхней половине.

«Сассуоло»

Команда набрала всего 3 очка после четырех туров и идет на 14-м месте. В прошлом туре «Сассуоло» уступил «Интеру» (1:2), а до этого обыграл «Лацио» минимально (1:0), что пока остается единственной победой в чемпионате. За последние пять матчей команда забила всего 4 гола, при этом пропустила 10. Джош Дойг остается единственным бомбардиром с одним результативным ударом. Ключевая проблема – игра в обороне: в среднем соперники поражают ворота «Сассуоло» дважды за встречу.

«Удинезе»

Гости стартовали успешнее и с 7 очками занимают 9-е место. В прошлом туре команда потерпела поражение от «Милана» (0:3), однако до этого победила «Интер» (2:1) и «Пизу» (1:0). В последних пяти матчах «Удинезе» забил 6 мячей и пропустил столько же. Лучший бомбардир – Икер Браво, на его счету три гола. В среднем команда забивает 1.20 и пропускает 1.20 за игру, что говорит о стабильности в атаке и обороне.

Факты о командах

«Сассуоло»

  • Проиграл 4 из 5 последних матчей во всех турнирах
  • Забивает в 3 турах подряд Серии А
  • В среднем: 0.80 гола за игру в последних 5 матчах
  • Пропускает в среднем по 2.00 гола за игру

«Удинезе»

  • Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей
  • Забивает в 12 из 14 последних встреч
  • В среднем: 1.20 забитых и 1.20 пропущенных за последние 5 матчей
  • Браво – лидер команды с 3 голами в чемпионате

Личные встречи
18% (4)
45% (10)
36% (8)
19
Забитых мячей
27
0.86
В среднем за матч
1.23
2:1
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  2:2
Италия. Серия А, 30 тур
Сассуоло
1 : 1
01.04.2024
Удинезе
Италия. Серия А, 16 тур
Удинезе
2 : 2
17.12.2023
Сассуоло
Италия. Серия А, 22 тур
Удинезе
2 : 2
12.02.2023
Сассуоло
Италия. Серия А, 6 тур
Сассуоло
1 : 3
11.09.2022
Удинезе
Италия. Серия А, 36 тур
Сассуоло
1 : 1
07.05.2022
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Удинезе
3 : 2
07.11.2021
Сассуоло
Италия. Серия А, 26 тур
Удинезе
2 : 0
06.03.2021
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Сассуоло
0 : 0
06.11.2020
Удинезе
Италия. Серия А, 38 тур
Сассуоло
0 : 1
02.08.2020
Удинезе
Италия. Серия А, 19 тур
Удинезе
3 : 0
12.01.2020
Сассуоло
Италия. Серия А, 33 тур
Удинезе
1 : 1
20.04.2019
Сассуоло
Италия. Серия А, 14 тур
Сассуоло
0 : 0
02.12.2018
Удинезе
Италия. Серия А, 29 тур
Удинезе
1 : 2
17.03.2018
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
0 : 1
25.10.2017
Удинезе
Италия. Серия А, 25 тур
Удинезе
1 : 2
19.02.2017
Сассуоло
Италия. Серия А, 6 тур
Сассуоло
1 : 0
25.09.2016
Удинезе
Италия. Серия А, 30 тур
Сассуоло
1 : 1
20.03.2016
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Удинезе
0 : 0
01.11.2015
Сассуоло
Италия. Серия А, 37 тур
Удинезе
0 : 1
24.05.2015
Сассуоло
Италия. Серия А, 18 тур
Сассуоло
1 : 1
10.01.2015
Удинезе
Италия. Серия А, 29 тур
Удинезе
1 : 0
23.03.2014
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
1 : 2
30.10.2013
Удинезе
Показать все

Прогноз на матч «Сассуоло» – «Удинезе»

«Сассуоло» испытывает серьезные трудности в обороне и пока не показывает стабильной игры в атаке. «Удинезе», несмотря на неудачу в матче с «Миланом», выглядит более сбалансированной командой, способной контролировать темп и использовать ошибки соперника. Вероятно, гости будут действовать аккуратно, но смогут воспользоваться слабыми местами «Сассуоло». Наиболее логично выглядит ставка на результативность «Удинезе» и их шансы на победу.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Удинезе» – коэффициент 3.15
  • Индивидуальный тотал «Удинезе» больше 1.5 голов – коэффициент 2.40

3.15
Победа «Удинезе»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Италия. Серия А
Другие прогнозы
28.09.2025
13:00
1.75
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Окжетпес - Астана
Победа «Астаны»
28.09.2025
13:30
3.15
Италия. Серия А, 5 тур
Сассуоло - Удинезе
Победа «Удинезе»
28.09.2025
14:00
2.05
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Сморгонь - Неман
Обе команды забьют
28.09.2025
14:30
1.80
Россия. Премьер-лига, 10 тур
ЦСКА - Балтика
Победа ЦСКА
28.09.2025
15:00
1.93
Испания. Примера, 7 тур
Райо Вальекано - Севилья
Обе забьют
28.09.2025
15:00
2.00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 11 тур
Тюмень - Волгарь
Волгарь не проиграет (X2)
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 