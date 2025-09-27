Введите ваш ник на сайте
«Астон Вилла» – «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч 28 сентября 2025 с коэффициентом 3.4

27 сентября 2025 9:00
Астон Вилла - Фулхэм
28 сент. 2025, воскресенье 16:00 | Англия. Премьер-лига, 6 тур
Перейти в онлайн матча
3.40
Победа «Фулхэма»
Сделать ставку

28 сентября на «Вилла Парк» пройдет матч шестого тура английской Премьер-лиги, где «Астон Вилла» примет «Фулхэм». Обе команды подходят к игре с разным настроением: хозяева пытаются выбраться из зоны аутсайдеров, а гости укрепляют позиции в верхней части таблицы. Встреча обещает быть напряженной, так как каждая из сторон имеет свои аргументы.

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» переживает непростую серию – команда не может победить в шести матчах подряд в английской Премьер-лиге. После пяти туров у бирмингемцев лишь три очка и 18-е место. Лишь Мэтти Кэш отметился голом, что отражает проблемы в атаке. При этом «Вилла» показывает сдержанную игру в обороне, пропустив 5 мячей в последних пяти встречах. Победа над «Болоньей» в Лиге Европы может придать команде уверенности, однако в чемпионате все еще не хватает стабильности.

«Фулхэм»

«Фулхэм» напротив набрал ход и выиграл три последних матча подряд. Команда держится на восьмом месте с восемью очками. Эмил Смит-Роу стал главным оружием лондонцев, забив дважды в семи матчах. В последних пяти встречах «Фулхэм» забил 7 мячей и пропустил только 3, демонстрируя надежность в обороне. Лондонцы действуют прагматично, умеют удерживать счет и эффективно используют моменты в атаке.

Факты о командах

«Астон Вилла»

  • Без побед в 6 матчах английской Премьер-лиги подряд
  • В последних 5 играх: 3 забито, 5 пропущено
  • Средняя результативность: 0.60 гола за игру
  • Не проигрывает в 9 из 10 последних матчей дома

«Фулхэм»

  • Победы в 3 последних матчах
  • В последних 5 играх: 7 забито, 3 пропущено
  • Средняя результативность: 1.40 гола за игру
  • Пропускает в среднем 0.60 гола за игру

Личные встречи
46% (13)
18% (5)
36% (10)
35
Забитых мячей
31
1.25
В среднем за матч
1.11
3:0
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  1:3
Самая крупная ничья:  2:2
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Астон Вилла
1 : 0
03.05.2025
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Фулхэм
1 : 3
19.10.2024
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Фулхэм
1 : 2
17.02.2024
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Астон Вилла
3 : 1
12.11.2023
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Астон Вилла
1 : 0
25.04.2023
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
3 : 0
20.10.2022
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Астон Вилла
3 : 1
04.04.2021
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Фулхэм
0 : 3
28.09.2020
Астон Вилла
Англия. Кубок, 1/32 финала
Фулхэм
2 : 1
04.01.2020
Астон Вилла
Англия. Чемпионшип, Финал
Фулхэм
1 : 0
26.05.2018
Астон Вилла
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Фулхэм
2 : 0
17.02.2018
Астон Вилла
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Астон Вилла
2 : 1
21.10.2017
Фулхэм
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Фулхэм
3 : 1
17.04.2017
Астон Вилла
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Астон Вилла
1 : 0
22.10.2016
Фулхэм
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Астон Вилла
1 : 2
05.04.2014
Фулхэм
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Фулхэм
2 : 0
08.12.2013
Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Астон Вилла
1 : 1
13.04.2013
Фулхэм
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Фулхэм
1 : 0
20.10.2012
Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Астон Вилла
1 : 0
10.03.2012
Фулхэм
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Фулхэм
0 : 0
13.08.2011
Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Астон Вилла
2 : 2
05.02.2011
Фулхэм
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Фулхэм
1 : 1
06.11.2010
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Фулхэм
0 : 2
30.01.2010
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Астон Вилла
2 : 0
30.08.2009
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Фулхэм
3 : 1
09.05.2009
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Астон Вилла
0 : 0
29.11.2008
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Фулхэм
2 : 1
03.02.2008
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Астон Вилла
2 : 1
25.08.2007
Фулхэм
Показать все

Прогноз на матч «Астон Вилла» – «Фулхэм»

Соперники подойдут к матчу с разными задачами. «Вилле» необходимо срочно набирать очки, чтобы выбраться из зоны вылета, но команда пока испытывает трудности с атакующей линией. «Фулхэм» выглядит более собранным и результативным, а уверенность после серии побед может стать ключевым фактором. С учетом статистики ожидается осторожная игра хозяев и активные действия гостей в атаке. Учитывая форму команд, логично предположить, что «Фулхэм» имеет хорошие шансы на успех.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Фулхэма» – коэффициент 3.4
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85

3.40
Победа «Фулхэма»
Автор: Воронцов Егор
Англия. Премьер-лига
  • Читайте нас: 