28 сентября на «Вилла Парк» пройдет матч шестого тура английской Премьер-лиги, где «Астон Вилла» примет «Фулхэм». Обе команды подходят к игре с разным настроением: хозяева пытаются выбраться из зоны аутсайдеров, а гости укрепляют позиции в верхней части таблицы. Встреча обещает быть напряженной, так как каждая из сторон имеет свои аргументы.

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» переживает непростую серию – команда не может победить в шести матчах подряд в английской Премьер-лиге. После пяти туров у бирмингемцев лишь три очка и 18-е место. Лишь Мэтти Кэш отметился голом, что отражает проблемы в атаке. При этом «Вилла» показывает сдержанную игру в обороне, пропустив 5 мячей в последних пяти встречах. Победа над «Болоньей» в Лиге Европы может придать команде уверенности, однако в чемпионате все еще не хватает стабильности.

«Фулхэм»

«Фулхэм» напротив набрал ход и выиграл три последних матча подряд. Команда держится на восьмом месте с восемью очками. Эмил Смит-Роу стал главным оружием лондонцев, забив дважды в семи матчах. В последних пяти встречах «Фулхэм» забил 7 мячей и пропустил только 3, демонстрируя надежность в обороне. Лондонцы действуют прагматично, умеют удерживать счет и эффективно используют моменты в атаке.

Факты о командах

«Астон Вилла»

Без побед в 6 матчах английской Премьер-лиги подряд

В последних 5 играх: 3 забито, 5 пропущено

Средняя результативность: 0.60 гола за игру

Не проигрывает в 9 из 10 последних матчей дома

«Фулхэм»

Победы в 3 последних матчах

В последних 5 играх: 7 забито, 3 пропущено

Средняя результативность: 1.40 гола за игру

Пропускает в среднем 0.60 гола за игру

Прогноз на матч «Астон Вилла» – «Фулхэм»

Соперники подойдут к матчу с разными задачами. «Вилле» необходимо срочно набирать очки, чтобы выбраться из зоны вылета, но команда пока испытывает трудности с атакующей линией. «Фулхэм» выглядит более собранным и результативным, а уверенность после серии побед может стать ключевым фактором. С учетом статистики ожидается осторожная игра хозяев и активные действия гостей в атаке. Учитывая форму команд, логично предположить, что «Фулхэм» имеет хорошие шансы на успех.

