Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия ЧМ-2026 Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Вольфсбург» – «РБ Лейпциг»: прогноз и ставки на матч 27 сентября 2025 с коэффициентом 2.6

26 сентября 2025 9:00
Вольфсбург - РБ Лейпциг
27 сент. 2025, суббота 16:30 | Германия. Бундеслига, 5 тур
Перейти в онлайн матча
2.60
Победа «РБ Лейпциг»
Сделать ставку

27 сентября на «Фольксваген-Арене» «Вольфсбург» примет «РБ Лейпциг» в рамках 5-го тура Бундеслиги. Хозяева переживают непростую серию без побед, тогда как гости набрали ход и входят в тройку лидеров. Матч обещает стать динамичным и результативным.

«Вольфсбург»

Команда стартовала в сезоне нестабильно: за 4 тура только одна победа, 5 очков и 12-е место в таблице. В последних матчах «волки» столкнулись с проблемами в обороне – 8 пропущенных голов за 5 игр, при этом в каждой встрече находили возможность отличиться. Главный бомбардир – Маттиас Сванберг, забивший 3 мяча в 4 играх, продолжает оставаться ключевой фигурой атаки. Однако тревожит длительная серия без побед дома – 12 матчей, что давит на команду психологически.

«РБ Лейпциг»

Гости входят в сезон уверенно: после тяжелого поражения от «Баварии» команда выиграла три матча подряд. Они располагаются на 3-м месте с 9 очками, при этом забили 10 голов за последние 5 встреч. Лидером атаки выступает Ромуло, на счету которого 2 мяча в 4 матчах. При этом команда тоже допускает ошибки в обороне – 9 пропущенных за 5 игр, что говорит о возможности соперника найти шанс у ворот Лейпцига.

Факты о командах

«Вольфсбург»

  • Не выигрывает в 12 домашних матчах подряд
  • В среднем: 1.60 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 6 из 8 последних матчей
  • Пропускает в 5 последних играх подряд

«РБ Лейпциг»

  • Победы в 3 последних матчах Бундеслиги
  • В среднем: 2.00 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 3 матчах подряд
  • Лидирует по атакующим действиям среди команд топ-3

Личные встречи
29% (7)
21% (5)
50% (12)
23
Забитых мячей
38
0.96
В среднем за матч
1.58
5:1
Крупнейшая победа
6:1
Самый результативный матч:  1:6
Самая крупная ничья:  2:2
Германия. Бундеслига, 29 тур
Вольфсбург
2 : 3
11.04.2025
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/4 финала
РБ Лейпциг
1 : 0
26.02.2025
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 12 тур
РБ Лейпциг
1 : 5
30.11.2024
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 29 тур
РБ Лейпциг
3 : 0
13.04.2024
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
2 : 1
25.11.2023
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Вольфсбург
1 : 0
31.10.2023
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 21 тур
Вольфсбург
0 : 3
18.02.2023
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 4 тур
РБ Лейпциг
2 : 0
27.08.2022
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 20 тур
РБ Лейпциг
2 : 0
23.01.2022
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 3 тур
Вольфсбург
1 : 0
29.08.2021
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 33 тур
РБ Лейпциг
2 : 2
16.05.2021
Вольфсбург
Германия. Кубок, 1/4 финала
РБ Лейпциг
2 : 0
03.03.2021
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 16 тур
Вольфсбург
2 : 2
16.01.2021
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 25 тур
Вольфсбург
0 : 0
07.03.2020
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Вольфсбург
1 : 6
30.10.2019
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 8 тур
РБ Лейпциг
1 : 1
19.10.2019
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 29 тур
РБ Лейпциг
2 : 0
13.04.2019
Вольфсбург
Германия. Кубок, 1/8 финала
РБ Лейпциг
1 : 0
06.02.2019
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
1 : 0
24.11.2018
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 33 тур
РБ Лейпциг
4 : 1
05.05.2018
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 16 тур
Вольфсбург
1 : 1
12.12.2017
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 24 тур
РБ Лейпциг
0 : 1
11.03.2017
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Вольфсбург
0 : 1
16.10.2016
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/8 финала
РБ Лейпциг
0 : 2
04.03.2015
Вольфсбург
Показать все

Прогноз на матч «Вольфсбург» – «РБ Лейпциг»

Соперники подходят к встрече с разной динамикой. «Вольфсбург» сохраняет атакующий потенциал, но нестабилен в обороне и редко радует победами на домашнем стадионе. «РБ Лейпциг» находится в отличной форме и обладает более организованной атакой, способной реализовать моменты. Учитывая результаты последних игр и общую статистику, преимущество стоит отдать гостям, но при этом матч обещает быть результативным.

Рекомендованные ставки

  • Победа «РБ Лейпциг» – коэффициент 2.6
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

2.60
Победа «РБ Лейпциг»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Орлов Максим
Германия. Бундеслига
Другие прогнозы
26.09.2025
18:00
1.95
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Крылья Советов - Динамо
Обе команды забьют
26.09.2025
18:00
1.85
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Кудровка - Эпицентр
Обе команды забьют
26.09.2025
18:30
3.00
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Арсенал - Минск
Победа «Минска»
26.09.2025
18:35
1.32
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Аль-Хазм - Аль-Ахли
Победа «Аль-Ахли»
26.09.2025
18:40
1.85
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Дамак - Аль-Иттифак
Оба забьют
26.09.2025
20:00
1.75
Турция. Суперлига, 7 тур
Аланьяспор - Галатасарай
Победа «Галатасарая» и тотал больше 2.5
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 