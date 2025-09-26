27 сентября на «Фольксваген-Арене» «Вольфсбург» примет «РБ Лейпциг» в рамках 5-го тура Бундеслиги. Хозяева переживают непростую серию без побед, тогда как гости набрали ход и входят в тройку лидеров. Матч обещает стать динамичным и результативным.

«Вольфсбург»

Команда стартовала в сезоне нестабильно: за 4 тура только одна победа, 5 очков и 12-е место в таблице. В последних матчах «волки» столкнулись с проблемами в обороне – 8 пропущенных голов за 5 игр, при этом в каждой встрече находили возможность отличиться. Главный бомбардир – Маттиас Сванберг, забивший 3 мяча в 4 играх, продолжает оставаться ключевой фигурой атаки. Однако тревожит длительная серия без побед дома – 12 матчей, что давит на команду психологически.

«РБ Лейпциг»

Гости входят в сезон уверенно: после тяжелого поражения от «Баварии» команда выиграла три матча подряд. Они располагаются на 3-м месте с 9 очками, при этом забили 10 голов за последние 5 встреч. Лидером атаки выступает Ромуло, на счету которого 2 мяча в 4 матчах. При этом команда тоже допускает ошибки в обороне – 9 пропущенных за 5 игр, что говорит о возможности соперника найти шанс у ворот Лейпцига.

Факты о командах

«Вольфсбург»

Не выигрывает в 12 домашних матчах подряд

В среднем: 1.60 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 6 из 8 последних матчей

Пропускает в 5 последних играх подряд

«РБ Лейпциг»

Победы в 3 последних матчах Бундеслиги

В среднем: 2.00 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 3 матчах подряд

Лидирует по атакующим действиям среди команд топ-3

Прогноз на матч «Вольфсбург» – «РБ Лейпциг»

Соперники подходят к встрече с разной динамикой. «Вольфсбург» сохраняет атакующий потенциал, но нестабилен в обороне и редко радует победами на домашнем стадионе. «РБ Лейпциг» находится в отличной форме и обладает более организованной атакой, способной реализовать моменты. Учитывая результаты последних игр и общую статистику, преимущество стоит отдать гостям, но при этом матч обещает быть результативным.

Рекомендованные ставки