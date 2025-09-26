На стадионе «Эстадио де ла Серамика» состоится встреча 7 тура Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Атлетиком». Хозяева идут в верхней части таблицы, тогда как гости испытывают серьезные трудности с результатами и реализацией моментов.

«Вильярреал»

Команда уверенно стартовала в новом сезоне, набрав 13 очков за шесть туров и поднявшись на 3 место. В последней игре «подводники» обыграли «Севилью» (2:1), что стало второй победой подряд в чемпионате. Ключевой проблемой остается нестабильная оборона – команда пропускает уже в пяти матчах подряд. Однако в атаке «Вильярреал» действует уверенно: 5 голов в последних 5 играх, лидер нападения – Таджон Бьюкенен, забивший 3 мяча. На своем поле команда побеждает в трех последних встречах, что делает фактор «Эстадио де ла Серамика» весомым аргументом в их пользу.

«Атлетик»

Баскский клуб занимает 6 место с 10 очками, однако последние результаты оставляют вопросы. «Атлетик» не выигрывает три тура подряд, а в атаке показывает крайне скромные цифры: всего 1 гол в пяти последних матчах. При этом защита также не безупречна – команда пропускает на протяжении четырех туров подряд, всего 7 мячей за последние пять игр. Айтор Паредес остается лучшим бомбардиром, но его вклад ограничился лишь одним голом. Низкая результативность и нестабильность обороны ставят команду в непростое положение перед выездом к одному из лидеров Ла Лиги.

Факты о командах

«Вильярреал»

Побеждает в 3 последних домашних матчах.

Пропускает в 5 последних играх подряд.

В среднем 1 гол за матч в последних турах.

«Атлетик»

Не выигрывает в 3 турах Ла Лиги.

Пропускает в 6 последних матчах подряд.

В последних 5 играх забил всего 1 гол.

Прогноз на матч «Вильярреал» – «Атлетик»

Хозяева выглядят более уверенно и находятся в хорошем тонусе, несмотря на проблемы в обороне. «Атлетик» же пребывает в кризисе атаки и слабо реализует моменты. Вероятнее всего, «Вильярреал» воспользуется преимуществом домашнего поля и нестабильностью соперника. Ожидается матч с умеренным количеством голов, но шансы хозяев на победу значительно выше.

