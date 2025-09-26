Введите ваш ник на сайте
«Вильярреал» – «Атлетик»: прогноз и ставки на матч 27 сентября 2025 с коэффициентом 2.08

26 сентября 2025 9:00
Вильярреал - Атлетик
27 сент. 2025, суббота 22:00 | Испания. Примера, 7 тур
Перейти в онлайн матча
2.08
Победа «Вильярреала»
Сделать ставку

На стадионе «Эстадио де ла Серамика» состоится встреча 7 тура Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Атлетиком». Хозяева идут в верхней части таблицы, тогда как гости испытывают серьезные трудности с результатами и реализацией моментов.

«Вильярреал»

Команда уверенно стартовала в новом сезоне, набрав 13 очков за шесть туров и поднявшись на 3 место. В последней игре «подводники» обыграли «Севилью» (2:1), что стало второй победой подряд в чемпионате. Ключевой проблемой остается нестабильная оборона – команда пропускает уже в пяти матчах подряд. Однако в атаке «Вильярреал» действует уверенно: 5 голов в последних 5 играх, лидер нападения – Таджон Бьюкенен, забивший 3 мяча. На своем поле команда побеждает в трех последних встречах, что делает фактор «Эстадио де ла Серамика» весомым аргументом в их пользу.

«Атлетик»

Баскский клуб занимает 6 место с 10 очками, однако последние результаты оставляют вопросы. «Атлетик» не выигрывает три тура подряд, а в атаке показывает крайне скромные цифры: всего 1 гол в пяти последних матчах. При этом защита также не безупречна – команда пропускает на протяжении четырех туров подряд, всего 7 мячей за последние пять игр. Айтор Паредес остается лучшим бомбардиром, но его вклад ограничился лишь одним голом. Низкая результативность и нестабильность обороны ставят команду в непростое положение перед выездом к одному из лидеров Ла Лиги.

Факты о командах

«Вильярреал»

  • Побеждает в 3 последних домашних матчах.
  • Пропускает в 5 последних играх подряд.
  • В среднем 1 гол за матч в последних турах.

«Атлетик»

  • Не выигрывает в 3 турах Ла Лиги.
  • Пропускает в 6 последних матчах подряд.
  • В последних 5 играх забил всего 1 гол.

Личные встречи
33% (12)
33% (12)
33% (12)
50
Забитых мячей
43
1.39
В среднем за матч
1.19
5:1
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  5:1
Самая крупная ничья:  2:2
Испания. Примера, 30 тур
Вильярреал
0 : 0
06.04.2025
Атлетик
Испания. Примера, 16 тур
Атлетик
2 : 0
08.12.2024
Вильярреал
Испания. Примера, 31 тур
Атлетик
1 : 1
14.04.2024
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 3
05.11.2023
Атлетик
Испания. Примера, 34 тур
Вильярреал
5 : 1
13.05.2023
Атлетик
Испания. Примера, 12 тур
Атлетик
1 : 0
30.10.2022
Вильярреал
Испания. Примера, 31 тур
Вильярреал
1 : 1
09.04.2022
Атлетик
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
2 : 1
23.10.2021
Вильярреал
Испания. Примера, 24 тур
Атлетик
1 : 1
21.02.2021
Вильярреал
Испания. Примера, 15 тур
Вильярреал
1 : 1
23.12.2020
Атлетик
Испания. Примера, 26 тур
Атлетик
1 : 0
01.03.2020
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
0 : 0
03.11.2019
Атлетик
Испания. Примера, 20 тур
Вильярреал
1 : 1
20.01.2019
Атлетик
Испания. Примера, 6 тур
Атлетик
0 : 3
26.09.2018
Вильярреал
Испания. Примера, 31 тур
Вильярреал
1 : 3
09.04.2018
Атлетик
Испания. Примера, 12 тур
Атлетик
1 : 1
19.11.2017
Вильярреал
Испания. Примера, 31 тур
Вильярреал
3 : 1
07.04.2017
Атлетик
Испания. Примера, 12 тур
Атлетик
1 : 0
20.11.2016
Вильярреал
Испания. Примера, 23 тур
Атлетик
0 : 0
06.02.2016
Вильярреал
Испания. Кубок, 1/8 финала
Вильярреал
0 : 1
13.01.2016
Атлетик
Испания. Кубок, 1/8 финала
Атлетик
3 : 2
06.01.2016
Вильярреал
Испания. Примера, 4 тур
Вильярреал
3 : 1
20.09.2015
Атлетик
Испания. Примера, 38 тур
Атлетик
4 : 0
23.05.2015
Вильярреал
Испания. Примера, 19 тур
Вильярреал
2 : 0
17.01.2015
Атлетик
Испания. Примера, 28 тур
Вильярреал
1 : 1
18.03.2014
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Атлетик
2 : 0
21.10.2013
Вильярреал
Испания. Примера, 25 тур
Вильярреал
2 : 2
26.02.2012
Атлетик
Испания. Примера, 6 тур
Атлетик
1 : 1
24.09.2011
Вильярреал
Испания. Примера, 29 тур
Атлетик
0 : 1
20.03.2011
Вильярреал
Испания. Примера, 10 тур
Вильярреал
4 : 1
07.11.2010
Атлетик
Испания. Примера, 22 тур
Вильярреал
2 : 1
13.02.2010
Атлетик
Испания. Примера, 3 тур
Атлетик
3 : 2
20.09.2009
Вильярреал
Испания. Примера, 28 тур
Вильярреал
2 : 0
21.03.2009
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Атлетик
1 : 4
01.11.2008
Вильярреал
Испания. Примера, 25 тур
Атлетик
1 : 2
24.02.2008
Вильярреал
Испания. Примера, 6 тур
Вильярреал
1 : 0
30.09.2007
Атлетик
Показать все

Прогноз на матч «Вильярреал» – «Атлетик»

Хозяева выглядят более уверенно и находятся в хорошем тонусе, несмотря на проблемы в обороне. «Атлетик» же пребывает в кризисе атаки и слабо реализует моменты. Вероятнее всего, «Вильярреал» воспользуется преимуществом домашнего поля и нестабильностью соперника. Ожидается матч с умеренным количеством голов, но шансы хозяев на победу значительно выше.

Рекомендации по ставкам

  • Победа «Вильярреала» – коэффициент 2.08
  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.75

2.08
Победа «Вильярреала»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Испания. Примера
  • Читайте нас: 