Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия ЧМ-2026 Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Атлетико» – «Реал»: прогноз и ставки на матч 27 сентября 2025 с коэффициентом 2.25

26 сентября 2025 8:00
Атлетико - Реал
27 сент. 2025, суббота 17:15 | Испания. Примера, 7 тур
Перейти в онлайн матча
2.25
Победа «Реала»
Сделать ставку

На стадионе «Метрополитано» состоится главное дерби испанской Ла Лиги – «Атлетико» примет «Реал». Это противостояние всегда привлекает внимание, а нынешняя ситуация добавляет остроты: хозяева стремятся закрепиться в верхней части таблицы, а гости уверенно лидируют после шести туров.

«Атлетико»

Команда Диего Симеоне подходит к матчу с серией из пяти игр без поражений в чемпионате. Последний тур принес важную победу над «Райо Вальекано» (3:2), где «Атлетико» вновь показал атакующую мощь. За пять последних матчей мадридцы забили 9 мячей, однако пропустили 7, что указывает на проблемы в обороне. Лидером атаки остаeтся Хулиан Альварес, на счету которого 4 гола в 9 матчах. Примечательно, что «Атлетико» забивает в восьми турах подряд, что делает ставку на гол хозяев весьма перспективной.

«Реал»

«Реал» набрал фантастическую форму и идeт без потерь – 18 очков в шести турах. В последней игре команда разгромила «Леванте» 4:1, продемонстрировав превосходство в классе. Килиан Мбаппе в блестящей форме: 10 голов в 10 матчах сезона. «Реал» отличается стабильностью как в атаке, так и в защите: 12 забитых и всего 4 пропущенных мяча за пять последних встреч. Команда Карло Анчелотти выиграла 9 матчей Ла Лиги подряд и показывает среднюю результативность в 2.4 гола за игру.

Факты о командах

«Атлетико»

  • Не проигрывает в 5 матчах Ла Лиги.
  • Забивает в 8 последних играх подряд.
  • В среднем 1.8 гола за игру в последних турах.

«Реал»

  • Побеждает в 9 матчах чемпионата подряд.
  • В среднем 2.4 гола за игру за последние туры.
  • Пропускает в среднем 0.8 гола за матч.

Личные встречи
24% (14)
31% (18)
46% (27)
69
Забитых мячей
94
1.17
В среднем за матч
1.59
7:3
Крупнейшая победа
5:3
Самый результативный матч:  3:7
Самая крупная ничья:  2:2
Лига чемпионов, 1/8 финала
Атлетико
1 : 0
12.03.2025
Реал
Лига чемпионов, 1/8 финала
Реал
2 : 1
04.03.2025
Атлетико
Испания. Примера, 23 тур
Реал
1 : 1
08.02.2025
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Атлетико
1 : 1
29.09.2024
Реал
Испания. Примера, 23 тур
Реал
1 : 1
04.02.2024
Атлетико
Испания. Кубок, 1/8 финала
Атлетико
4 : 2
18.01.2024
Реал
Суперкубок Испании, 1/2 финала
Реал
5 : 3
10.01.2024
Атлетико
Испания. Примера, 6 тур
Атлетико
3 : 1
24.09.2023
Реал
Испания. Примера, 23 тур
Реал
1 : 1
25.02.2023
Атлетико
Испания. Кубок, 1/4 финала
Реал
3 : 1
26.01.2023
Атлетико
Испания. Примера, 6 тур
Атлетико
1 : 2
18.09.2022
Реал
Испания. Примера, 35 тур
Атлетико
1 : 0
08.05.2022
Реал
Испания. Примера, 17 тур
Реал
2 : 0
12.12.2021
Атлетико
Испания. Примера, 26 тур
Атлетико
1 : 1
07.03.2021
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 0
12.12.2020
Атлетико
Испания. Примера, 22 тур
Реал
1 : 0
01.02.2020
Атлетико
Суперкубок Испании, Финал
Реал
0 : 0
12.01.2020
Атлетико
Испания. Примера, 7 тур
Атлетико
0 : 0
28.09.2019
Реал
Международный кубок чемпионов,
Реал
3 : 7
27.07.2019
Атлетико
Испания. Примера, 23 тур
Атлетико
1 : 3
09.02.2019
Реал
Испания. Примера, 7 тур
Реал
0 : 0
29.09.2018
Атлетико
Суперкубок УЕФА,
Реал
2 : 4
15.08.2018
Атлетико
Испания. Примера, 31 тур
Реал
1 : 1
08.04.2018
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
0 : 0
18.11.2017
Реал
Лига чемпионов, 1/2 финала
Атлетико
2 : 1
10.05.2017
Реал
Лига чемпионов, 1/2 финала
Реал
3 : 0
02.05.2017
Атлетико
Испания. Примера, 31 тур
Реал
1 : 1
08.04.2017
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
0 : 3
19.11.2016
Реал
Лига чемпионов, Финал
Реал
1 : 1
28.05.2016
Атлетико
Испания. Примера, 26 тур
Реал
0 : 1
27.02.2016
Атлетико
Испания. Примера, 7 тур
Атлетико
1 : 1
04.10.2015
Реал
Лига чемпионов, 1/4 финала
Реал
1 : 0
22.04.2015
Атлетико
Лига чемпионов, 1/4 финала
Атлетико
0 : 0
14.04.2015
Реал
Испания. Примера, 22 тур
Атлетико
4 : 0
07.02.2015
Реал
Испания. Кубок, 1/8 финала
Реал
2 : 2
15.01.2015
Атлетико
Испания. Кубок, 1/8 финала
Атлетико
2 : 0
07.01.2015
Реал
Испания. Примера, 3 тур
Реал
1 : 2
13.09.2014
Атлетико
Суперкубок Испании,
Атлетико
1 : 0
23.08.2014
Реал
Суперкубок Испании,
Реал
1 : 1
20.08.2014
Атлетико
Лига чемпионов, Финал
Реал
4 : 1
24.05.2014
Атлетико
Испания. Примера, 26 тур
Атлетико
2 : 2
02.03.2014
Реал
Испания. Кубок, 1/2 финала
Атлетико
0 : 2
11.02.2014
Реал
Испания. Кубок, 1/2 финала
Реал
3 : 0
05.02.2014
Атлетико
Испания. Примера, 7 тур
Реал
0 : 1
28.09.2013
Атлетико
Испания. Кубок, Финал
Реал
1 : 2
17.05.2013
Атлетико
Испания. Примера, 33 тур
Атлетико
1 : 2
27.04.2013
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
2 : 0
02.12.2012
Атлетико
Испания. Примера, 33 тур
Атлетико
1 : 4
11.04.2012
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
4 : 1
26.11.2011
Атлетико
Испания. Примера, 29 тур
Атлетико
1 : 2
19.03.2011
Реал
Испания. Кубок, 1/4 финала
Атлетико
0 : 1
20.01.2011
Реал
Испания. Кубок, 1/4 финала
Реал
3 : 1
13.01.2011
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал
2 : 0
07.11.2010
Атлетико
Испания. Примера, 29 тур
Реал
3 : 2
28.03.2010
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
2 : 3
07.11.2009
Реал
Испания. Примера, 26 тур
Реал
1 : 1
07.03.2009
Атлетико
Испания. Примера, 7 тур
Атлетико
1 : 2
18.10.2008
Реал
Испания. Примера, 20 тур
Атлетико
0 : 2
20.01.2008
Реал
Испания. Примера, 1 тур
Реал
2 : 1
25.08.2007
Атлетико
Показать все

Прогноз на матч «Атлетико» – «Реал»

Матч обещает быть ярким и результативным. «Атлетико» стабильно находит моменты для взятия ворот, особенно на своeм поле, но его оборона далека от надeжной. «Реал» же сейчас демонстрирует чемпионский уровень игры: мощная атака во главе с Мбаппе и сбалансированная защита позволяют команде уверенно лидировать. На фоне текущей формы гостей именно они выглядят фаворитами, но и хозяева способны навязать борьбу и отличиться голом.

Рекомендации по ставкам

  • Победа «Реала» – коэффициент 2.25
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.70

2.25
Победа «Реала»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Испания. Примера
Другие прогнозы
26.09.2025
18:00
1.95
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Крылья Советов - Динамо
Обе команды забьют
26.09.2025
18:00
1.85
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Кудровка - Эпицентр
Обе команды забьют
26.09.2025
18:30
3.00
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Арсенал - Минск
Победа «Минска»
26.09.2025
18:35
1.32
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Аль-Хазм - Аль-Ахли
Победа «Аль-Ахли»
26.09.2025
18:40
1.85
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Дамак - Аль-Иттифак
Оба забьют
26.09.2025
20:00
1.75
Турция. Суперлига, 7 тур
Аланьяспор - Галатасарай
Победа «Галатасарая» и тотал больше 2.5
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 