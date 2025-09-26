На стадионе «Метрополитано» состоится главное дерби испанской Ла Лиги – «Атлетико» примет «Реал». Это противостояние всегда привлекает внимание, а нынешняя ситуация добавляет остроты: хозяева стремятся закрепиться в верхней части таблицы, а гости уверенно лидируют после шести туров.

«Атлетико»

Команда Диего Симеоне подходит к матчу с серией из пяти игр без поражений в чемпионате. Последний тур принес важную победу над «Райо Вальекано» (3:2), где «Атлетико» вновь показал атакующую мощь. За пять последних матчей мадридцы забили 9 мячей, однако пропустили 7, что указывает на проблемы в обороне. Лидером атаки остаeтся Хулиан Альварес, на счету которого 4 гола в 9 матчах. Примечательно, что «Атлетико» забивает в восьми турах подряд, что делает ставку на гол хозяев весьма перспективной.

«Реал»

«Реал» набрал фантастическую форму и идeт без потерь – 18 очков в шести турах. В последней игре команда разгромила «Леванте» 4:1, продемонстрировав превосходство в классе. Килиан Мбаппе в блестящей форме: 10 голов в 10 матчах сезона. «Реал» отличается стабильностью как в атаке, так и в защите: 12 забитых и всего 4 пропущенных мяча за пять последних встреч. Команда Карло Анчелотти выиграла 9 матчей Ла Лиги подряд и показывает среднюю результативность в 2.4 гола за игру.

Факты о командах

«Атлетико»

Не проигрывает в 5 матчах Ла Лиги.

Забивает в 8 последних играх подряд.

В среднем 1.8 гола за игру в последних турах.

«Реал»

Побеждает в 9 матчах чемпионата подряд.

В среднем 2.4 гола за игру за последние туры.

Пропускает в среднем 0.8 гола за матч.

Прогноз на матч «Атлетико» – «Реал»

Матч обещает быть ярким и результативным. «Атлетико» стабильно находит моменты для взятия ворот, особенно на своeм поле, но его оборона далека от надeжной. «Реал» же сейчас демонстрирует чемпионский уровень игры: мощная атака во главе с Мбаппе и сбалансированная защита позволяют команде уверенно лидировать. На фоне текущей формы гостей именно они выглядят фаворитами, но и хозяева способны навязать борьбу и отличиться голом.

Рекомендации по ставкам