На «Элланд Роуд» состоится встреча 6-го тура Английской Премьер-лиги, где «Лидс» примет «Борнмут». Обе команды находятся в разной турнирной ситуации: хозяева лишь набирают форму, а гости удивляют стабильностью на старте сезона.

«Лидс»

После пяти туров «Лидс» расположился на 12-м месте с 7 очками. Команда демонстрирует нестабильность: крупное поражение от «Арсенала» (0:5) сменилось выездной победой над «Вулверхэмптоном» (3:1). Главная проблема – слабая результативность: всего 4 гола в пяти турах. Лучший бомбардир – Джейден Богл, имеющий лишь один мяч в активе. При этом «Лидс» хорошо чувствует себя на домашнем стадионе: серия в 11 матчей без поражений говорит о том, что команда умеет цепляться за очки перед своими болельщиками.

«Борнмут»

«Борнмут» начал сезон мощно: 4-е место в таблице и 10 очков после пяти игр. Команда выиграла трижды и не проигрывает уже четыре тура подряд. Лидером атаки является Энтойн Семеньо, забивший трижды в шести встречах. «Борнмут» уверенно действует в обороне – всего три пропущенных мяча за пять игр, что делает команду одной из самых надeжных в лиге. Несмотря на это, результативность также не впечатляет – в среднем менее гола за игру. Впрочем, минимализм и умение добиваться нужного счeта стали визитной карточкой коллектива на старте сезона.

Факты о командах

«Лидс»

Не проигрывает дома 11 матчей подряд

Забивает в среднем 0.8 гола за игру

Пропускает в среднем 1.6 гола за матч

Выиграл последний выезд в Премьер-лиге (3:1 против «Вулверхэмптона»)

«Борнмут»

Не проигрывает в 4 турах подряд

Пропускает всего 0.6 гола за игру

Забивает в среднем 0.8 гола за матч

На старте сезона одержал 3 победы в 5 играх

Прогноз на матч «Лидс» – «Борнмут»

Обе команды не отличаются высокой результативностью, однако игра обещает быть упорной. «Лидс» будет активно использовать фактор своего поля, тогда как «Борнмут» постарается сыграть от надeжной обороны, рассчитывая на Семеньо в атаке. Вероятность закрытого футбола с минимумом опасных моментов высока. С учeтом статистики и текущих показателей, оптимальным выбором выглядят ставки на низовую игру или победу гостей с подстраховкой.

Рекомендованные ставки