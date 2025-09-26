Введите ваш ник на сайте
«Лидс» – «Борнмут»: прогноз и ставки на матч 27 сентября 2025 с коэффициентом 2.05

26 сентября 2025 8:00
Лидс - Борнмут
27 сент. 2025, суббота 17:00 | Англия. Премьер-лига, 6 тур
Перейти в онлайн матча
2.05
Тотал меньше 2.5
Сделать ставку

На «Элланд Роуд» состоится встреча 6-го тура Английской Премьер-лиги, где «Лидс» примет «Борнмут». Обе команды находятся в разной турнирной ситуации: хозяева лишь набирают форму, а гости удивляют стабильностью на старте сезона.

«Лидс»

После пяти туров «Лидс» расположился на 12-м месте с 7 очками. Команда демонстрирует нестабильность: крупное поражение от «Арсенала» (0:5) сменилось выездной победой над «Вулверхэмптоном» (3:1). Главная проблема – слабая результативность: всего 4 гола в пяти турах. Лучший бомбардир – Джейден Богл, имеющий лишь один мяч в активе. При этом «Лидс» хорошо чувствует себя на домашнем стадионе: серия в 11 матчей без поражений говорит о том, что команда умеет цепляться за очки перед своими болельщиками.

«Борнмут»

«Борнмут» начал сезон мощно: 4-е место в таблице и 10 очков после пяти игр. Команда выиграла трижды и не проигрывает уже четыре тура подряд. Лидером атаки является Энтойн Семеньо, забивший трижды в шести встречах. «Борнмут» уверенно действует в обороне – всего три пропущенных мяча за пять игр, что делает команду одной из самых надeжных в лиге. Несмотря на это, результативность также не впечатляет – в среднем менее гола за игру. Впрочем, минимализм и умение добиваться нужного счeта стали визитной карточкой коллектива на старте сезона.

Факты о командах

«Лидс»

  • Не проигрывает дома 11 матчей подряд
  • Забивает в среднем 0.8 гола за игру
  • Пропускает в среднем 1.6 гола за матч
  • Выиграл последний выезд в Премьер-лиге (3:1 против «Вулверхэмптона»)

«Борнмут»

  • Не проигрывает в 4 турах подряд
  • Пропускает всего 0.6 гола за игру
  • Забивает в среднем 0.8 гола за матч
  • На старте сезона одержал 3 победы в 5 играх

Личные встречи
67% (4)
0% (0)
33% (2)
12
Забитых мячей
13
2
В среднем за матч
2.17
4:3
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  4:3
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Борнмут
4 : 1
30.04.2023
Лидс
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Лидс
4 : 3
05.11.2022
Борнмут
Англия. Чемпион-Лига, 27 тур
Лидс
1 : 0
20.01.2015
Борнмут
Англия. Чемпион-Лига, 7 тур
Борнмут
1 : 3
16.09.2014
Лидс
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Борнмут
4 : 1
25.03.2014
Лидс
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Лидс
2 : 1
01.10.2013
Борнмут
Показать все

Прогноз на матч «Лидс» – «Борнмут»

Обе команды не отличаются высокой результативностью, однако игра обещает быть упорной. «Лидс» будет активно использовать фактор своего поля, тогда как «Борнмут» постарается сыграть от надeжной обороны, рассчитывая на Семеньо в атаке. Вероятность закрытого футбола с минимумом опасных моментов высока. С учeтом статистики и текущих показателей, оптимальным выбором выглядят ставки на низовую игру или победу гостей с подстраховкой.

Рекомендованные ставки

  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 2.05
  • «Борнмут» не проиграет (X2) – коэффициент 1.70

2.05
Тотал меньше 2.5
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Англия. Премьер-лига
18+
18+
