26 сентября на стадионе King Abdullah Sport City Stadium состоится матч 4-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии, где «Аль-Хазм» примет «Аль-Ахли». Соперники подходят к игре в разной форме, и это обещает напряжeнную встречу.

«Аль-Хазм»

Команда пока испытывает сложности в чемпионате, набрав только 2 очка за три тура. В последнем туре был зафиксирован нулевой результат с «Аль-Фатех» (0:0), что подчеркнуло проблемы в атаке. При этом «Аль-Хазм» отличается стабильной обороной: в пяти последних матчах всего три пропущенных мяча. Показатель результативности остаeтся низким – лишь 6 голов в последних пяти встречах, а средняя статистика составляет 1.20 забитого и 0.60 пропущенного за игру. Лучшим игроком команды остаeтся опытный форвард Омар Аль-Сома, забивший 2 гола в четырeх матчах.

«Аль-Ахли»

Клуб показывает более яркую игру, хотя и нестабильную в обороне. В последнем туре «Аль-Ахли» сыграл в результативную ничью с «Аль-Хилалем» (3:3), а до этого обыграл «Насаф» (4:2) в Лиге чемпионов Азии. В последних пяти встречах команда забила 13 мячей, что даeт средний показатель 2.60 гола за игру, но при этом пропустила 8. Айвен Тоуни находится в великолепной форме, оформив уже 8 голов в восьми матчах. Ключевая особенность «Аль-Ахли» – мощная атака, но оборона даeт соперникам слишком много шансов.

Факты о командах

«Аль-Хазм»

Не может победить в 3 турах подряд

В 5 последних играх: 6 забитых и 3 пропущенных мяча

Пропускает в среднем 0.60 гола за матч

Аль-Сома забил 2 гола в 4 матчах

«Аль-Ахли»

Не проигрывает в 4 матчах подряд

Забивает в среднем 2.60 гола за игру

Пропускает в среднем 1.60 гола за игру

Тоуни – лидер атаки с 8 голами в 8 матчах

Прогноз на матч «Аль-Хазм» – «Аль-Ахли»

«Аль-Ахли» подходит к матчу фаворитом благодаря атакующему потенциалу. «Аль-Хазм» будет упираться за счeт организованной обороны и игры на своeм поле, но разница в классе и форма лидеров соперника могут сыграть решающую роль. С учeтом того, что «Аль-Ахли» стабильно забивает, а «Аль-Хазм» предпочитает игру от обороны, наиболее вероятный сценарий – победа гостей с акцентом на результативность.

Рекомендованные ставки