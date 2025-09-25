Введите ваш ник на сайте
«Аль-Хазм» – «Аль-Ахли»: прогноз и ставки на матч 26 сентября 2025 с коэффициентом 1.32

25 сентября 2025 11:00
Аль-Хазм - Аль-Ахли
26 сент. 2025, пятница 18:35 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
1.32
Победа «Аль-Ахли»
26 сентября на стадионе King Abdullah Sport City Stadium состоится матч 4-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии, где «Аль-Хазм» примет «Аль-Ахли». Соперники подходят к игре в разной форме, и это обещает напряжeнную встречу.

«Аль-Хазм»

Команда пока испытывает сложности в чемпионате, набрав только 2 очка за три тура. В последнем туре был зафиксирован нулевой результат с «Аль-Фатех» (0:0), что подчеркнуло проблемы в атаке. При этом «Аль-Хазм» отличается стабильной обороной: в пяти последних матчах всего три пропущенных мяча. Показатель результативности остаeтся низким – лишь 6 голов в последних пяти встречах, а средняя статистика составляет 1.20 забитого и 0.60 пропущенного за игру. Лучшим игроком команды остаeтся опытный форвард Омар Аль-Сома, забивший 2 гола в четырeх матчах.

«Аль-Ахли»

Клуб показывает более яркую игру, хотя и нестабильную в обороне. В последнем туре «Аль-Ахли» сыграл в результативную ничью с «Аль-Хилалем» (3:3), а до этого обыграл «Насаф» (4:2) в Лиге чемпионов Азии. В последних пяти встречах команда забила 13 мячей, что даeт средний показатель 2.60 гола за игру, но при этом пропустила 8. Айвен Тоуни находится в великолепной форме, оформив уже 8 голов в восьми матчах. Ключевая особенность «Аль-Ахли» – мощная атака, но оборона даeт соперникам слишком много шансов.

Факты о командах

«Аль-Хазм»

  • Не может победить в 3 турах подряд
  • В 5 последних играх: 6 забитых и 3 пропущенных мяча
  • Пропускает в среднем 0.60 гола за матч
  • Аль-Сома забил 2 гола в 4 матчах

«Аль-Ахли»

  • Не проигрывает в 4 матчах подряд
  • Забивает в среднем 2.60 гола за игру
  • Пропускает в среднем 1.60 гола за игру
  • Тоуни – лидер атаки с 8 голами в 8 матчах

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (2)
1
Забитых мячей
7
0.5
В среднем за матч
3.5
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  0:4
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 18 тур
Аль-Хазм
0 : 4
22.12.2023
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Аль-Ахли
3 : 1
11.08.2023
Аль-Хазм

Прогноз на матч «Аль-Хазм» – «Аль-Ахли»

«Аль-Ахли» подходит к матчу фаворитом благодаря атакующему потенциалу. «Аль-Хазм» будет упираться за счeт организованной обороны и игры на своeм поле, но разница в классе и форма лидеров соперника могут сыграть решающую роль. С учeтом того, что «Аль-Ахли» стабильно забивает, а «Аль-Хазм» предпочитает игру от обороны, наиболее вероятный сценарий – победа гостей с акцентом на результативность.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Аль-Ахли» – коэффициент 1.32
  • Индивидуальный тотал «Аль-Ахли» больше 1.5 – коэффициент 1.85

1.32
Победа «Аль-Ахли»
Автор: Ланьков Роман
Саудовская Аравия. Премьер-лига
Рекомендуем
  • Читайте нас: 