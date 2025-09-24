Введите ваш ник на сайте
«Бетис» - «Ноттингем Форест»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 1.63

24 сентября 2025 8:00
Бетис - Ноттингем Форест
24 сент. 2025, среда 22:00 | Лига Европы, 1 тур
Перейти в онлайн матча
24 сентября 2025 года в 22:00 состоится поединок 1-го тура основного этапа Лиги Европы. «Бетис» будет принимать в «Севилье» полпреда АПЛ – «Ноттингем Форест».

«Бетис»

«Огурцов» прилично лихорадит на первом отрезке нового сезона, но команда Мануэля Пеллегрини все равно идет в топ-6 Ла Лиги. Накануне первого поединка в ЛЕ «Бетис» красиво разобрался с далеко не слабым «Реалом» из Сосьедада.

Последние три игры:

  • Бетис – Реал Сосьедад 3:1
  • Леванте – Бетис 2:2
  • Бетис – Атлетик 1:2

«Ноттингем Форест»

«Лесникам» приходится перестраиваться по ходу пьесы. «Форест» привыкает к жизни под руководством менеджера Анжа Постекоглу. «Ноттингем» пошел на смену рулевого после того, как Нуну Эшпириту Санту побил горшки с высшим руководством клуба и подал в отставку. После смены режима «НФ» не одержал ни одной победы.

Последние три игры:

  • Бeрнли – Ноттингем Форест 1:1
  • Суонси – Ноттингем Форест 3:2
  • Арсенал – Ноттингем Форест 3:0

Прогноз на матч «Бетис» – «Ноттингем Форест»

Постекоглу сходу заявил, что не будет отходить от своих принципов и намерен поставить «Ноттингему» яркий и атакующий стиль игры. Пока, прямо скажем, получается не очень, но при любых раскладах нужно понимать, что «лесники» не будут закрываться в Севилье. Ждем результативной игры с обменом голами.

Прогноз: обе забьют, коэффициент – 1.63. Прогноз на счет – 2:1.

Автор: Бестужев Павел
Лига Европы
Рекомендуем
