24 сентября 2025 года в 22:00 состоится поединок 1-го тура основного этапа Лиги Европы. «Бетис» будет принимать в «Севилье» полпреда АПЛ – «Ноттингем Форест».

«Бетис»

«Огурцов» прилично лихорадит на первом отрезке нового сезона, но команда Мануэля Пеллегрини все равно идет в топ-6 Ла Лиги. Накануне первого поединка в ЛЕ «Бетис» красиво разобрался с далеко не слабым «Реалом» из Сосьедада.

Последние три игры:

Бетис – Реал Сосьедад 3:1

Леванте – Бетис 2:2

Бетис – Атлетик 1:2

«Ноттингем Форест»

«Лесникам» приходится перестраиваться по ходу пьесы. «Форест» привыкает к жизни под руководством менеджера Анжа Постекоглу. «Ноттингем» пошел на смену рулевого после того, как Нуну Эшпириту Санту побил горшки с высшим руководством клуба и подал в отставку. После смены режима «НФ» не одержал ни одной победы.

Последние три игры:

Бeрнли – Ноттингем Форест 1:1

Суонси – Ноттингем Форест 3:2

Арсенал – Ноттингем Форест 3:0

Прогноз на матч «Бетис» – «Ноттингем Форест»

Постекоглу сходу заявил, что не будет отходить от своих принципов и намерен поставить «Ноттингему» яркий и атакующий стиль игры. Пока, прямо скажем, получается не очень, но при любых раскладах нужно понимать, что «лесники» не будут закрываться в Севилье. Ждем результативной игры с обменом голами.

Прогноз: обе забьют, коэффициент – 1.63. Прогноз на счет – 2:1.