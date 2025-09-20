Введите ваш ник на сайте
«ЛНЗ» – «Рух»: прогноз и ставки на матч 21 сентября 2025 с коэффициентом 1.52

20 сентября 2025 10:00
ЛНЗ - Рух
21 сент. 2025, воскресенье 15:30 | Украина. Премьер-лига, 6 тур
1.52
Победа «ЛНЗ»
21 сентября на Центральном стадионе в Черкассах состоится матч шестого тура украинской Премьер-лиги, в котором «ЛНЗ» примет «Рух». Хозяева идут в середине таблицы, сохраняя шансы закрепиться в первой десятке, а гости оказались в зоне аутсайдеров и переживают серию поражений. Обе команды показывают нестабильную игру, что делает матч принципиально важным в турнирном плане.

«ЛНЗ»

Команда из Черкасс после пяти туров набрала семь очков и занимает восьмое место. В последней игре в чемпионате «ЛНЗ» уступил «Александрии» 1:4, но уже в Кубке сумел взять верх над «Металлистом» (2:0), что говорит о характере и умении быстро восстанавливаться. В пяти последних матчах клуб забил 5 голов и пропустил 9, при среднем показателе 1.00 забитого и 1.80 пропущенного за игру. Положительный момент – серия из трeх матчей подряд с голами, что подтверждает наличие атакующего потенциала, хотя оборона по-прежнему остаeтся уязвимой.

«Рух»

Команда из Львова проводит неудачный старт сезона и после пяти туров с тремя очками занимает последнее место в таблице. В чемпионате «Рух» проиграл четыре матча подряд, включая домашнее поражение от «Эпицентра» (0:1). При этом слабая оборона остаeтся главной проблемой – 8 пропущенных голов за пять игр, средний показатель 1.60 за игру. В атаке команда также испытывает трудности, забив лишь 5 мячей за аналогичный отрезок. Лидером линии нападения является Бенджамин Фаал, оформивший 2 мяча в шести матчах.

Факты о командах

«ЛНЗ»

  • 7 очков после 5 туров, 8-е место
  • 5 голов и 9 пропущенных за 5 последних игр
  • В среднем: 1.00 забито и 1.80 пропущено за игру
  • Забивает в 3 матчах подряд
  • Недавняя победа в Кубке над «Металлистом» (2:0)

«Рух»

  • 3 очка после 5 туров, 16-е место
  • 4 поражения подряд в Премьер-лиге
  • 5 голов и 8 пропущенных за 5 последних игр
  • В среднем: 1.00 забито и 1.60 пропущено за игру
  • Пропускает в 8 матчах подряд

Личные встречи
75% (3)
0% (0)
25% (1)
6
Забитых мячей
3
1.5
В среднем за матч
0.75
3:1
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  3:1
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Рух
0 : 1
22.02.2025
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 3 тур
ЛНЗ
3 : 1
18.08.2024
Рух
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Рух
1 : 0
01.04.2024
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 7 тур
ЛНЗ
2 : 1
17.09.2023
Рух

Прогноз на матч «ЛНЗ» – «Рух»

Обе команды находятся не в лучшей форме, но «ЛНЗ» выглядит более сбалансированно и способен использовать нестабильность соперника. «Рух» переживает затяжной кризис и регулярно допускает ошибки в обороне, что повышает шансы хозяев на успех. При этом обе команды умеют забивать, но их показатели в атаке не слишком высокие. В такой ситуации наиболее вероятен осторожный футбол с минимальным количеством голов и преимуществом «ЛНЗ».

Рекомендации

  • Победа «ЛНЗ» – коэффициент 1.52
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

1.52
Победа «ЛНЗ»
Автор: Миронов Николай
Украина. Премьер-лига
18+
