В 4-м туре Бундеслиги «Байер» принимает «Боруссию М» на «Бай-Арене». Хозяева показывают мощную игру в атаке, но при этом регулярно дают сбои в обороне. «Боруссия М» же переживает затяжной кризис, но при этом находит шансы забивать почти в каждом матче.

«Байер»

После трeх туров у команды 4 очка и 11-е место в таблице. Леверкузенцы сыграли вничью с «Вердером» (3:3), проиграли «Хоффенхайму» (1:2), но затем уверенно разобрались с «Айнтрахтом» (3:1). Также в Лиге чемпионов удалось взять очко на выезде против «Копенгагена» (2:2).

Главный козырь команды – атакующая линия: 11 голов в последних пяти встречах. Алекс Гримальдо в отличной форме, на его счету уже 4 гола в сезоне. Однако оборона даeт сбои – в 5 последних матчах пропущено 9 мячей.

«Боруссия М»

Клуб стартовал в сезоне крайне неудачно: всего одно очко за три тура и поражение от «Вердера» (0:4) в крайнем матче. В атаке команда зависит от Робина Хака, который забил 2 мяча за четыре игры. Но в целом реализация моментов оставляет желать лучшего.

При этом «Боруссия М» не может победить уже 10 матчей в чемпионате, что отражается на моральном состоянии. Тем не менее команда всe же забивает регулярно – 5 голов за последние 5 встреч, что оставляет шанс на борьбу даже с более сильным соперником.

Факты о командах

«Байер»

11-е место после трeх туров (4 очка).

Алекс Гримальдо – лучший бомбардир (4 гола).

Забивает в 8 матчах подряд в Бундеслиге.

Пропускает в 6 последних матчах турнира.

«Боруссия М»

16-е место после трeх туров (1 очко).

Робин Хак – лучший бомбардир (2 гола).

Не выигрывает 10 матчей подряд в Бундеслиге.

Забивает в каждом из последних 5 матчей турнира.

Прогноз на матч

«Байер» выглядит явным фаворитом благодаря более стабильной атаке и результативности. При этом оборона хозяев позволяет соперникам регулярно забивать, что даeт шанс «Боруссии М» уйти без сухого поражения. Ожидается открытый матч с множеством моментов у обеих команд. На фоне нестабильной обороны гостей и высокой результативности хозяев логично предположить победу «Байера» и голы с обеих сторон.

Рекомендации для ставок