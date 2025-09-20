Введите ваш ник на сайте
«Байер» – «Боруссия М»: прогноз и ставки на матч 21 сентября 2025 с коэффициентом 1.58

20 сентября 2025 9:00
Байер - Боруссия М
21 сент. 2025, воскресенье 18:30 | Германия. Бундеслига, 4 тур
Перейти в онлайн матча
1.58
Победа «Байера»
Сделать ставку

В 4-м туре Бундеслиги «Байер» принимает «Боруссию М» на «Бай-Арене». Хозяева показывают мощную игру в атаке, но при этом регулярно дают сбои в обороне. «Боруссия М» же переживает затяжной кризис, но при этом находит шансы забивать почти в каждом матче.

«Байер»

После трeх туров у команды 4 очка и 11-е место в таблице. Леверкузенцы сыграли вничью с «Вердером» (3:3), проиграли «Хоффенхайму» (1:2), но затем уверенно разобрались с «Айнтрахтом» (3:1). Также в Лиге чемпионов удалось взять очко на выезде против «Копенгагена» (2:2).

Главный козырь команды – атакующая линия: 11 голов в последних пяти встречах. Алекс Гримальдо в отличной форме, на его счету уже 4 гола в сезоне. Однако оборона даeт сбои – в 5 последних матчах пропущено 9 мячей.

«Боруссия М»

Клуб стартовал в сезоне крайне неудачно: всего одно очко за три тура и поражение от «Вердера» (0:4) в крайнем матче. В атаке команда зависит от Робина Хака, который забил 2 мяча за четыре игры. Но в целом реализация моментов оставляет желать лучшего.

При этом «Боруссия М» не может победить уже 10 матчей в чемпионате, что отражается на моральном состоянии. Тем не менее команда всe же забивает регулярно – 5 голов за последние 5 встреч, что оставляет шанс на борьбу даже с более сильным соперником.

Факты о командах

«Байер»

  • 11-е место после трeх туров (4 очка).
  • Алекс Гримальдо – лучший бомбардир (4 гола).
  • Забивает в 8 матчах подряд в Бундеслиге.
  • Пропускает в 6 последних матчах турнира.

«Боруссия М»

  • 16-е место после трeх туров (1 очко).
  • Робин Хак – лучший бомбардир (2 гола).
  • Не выигрывает 10 матчей подряд в Бундеслиге.
  • Забивает в каждом из последних 5 матчей турнира.

Личные встречи
54% (20)
22% (8)
24% (9)
83
Забитых мячей
51
2.24
В среднем за матч
1.38
5:0
Крупнейшая победа
6:3
Самый результативный матч:  3:6
Самая крупная ничья:  3:3
Германия. Бундеслига, 18 тур
Байер
3 : 1
18.01.2025
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 1 тур
Боруссия М
2 : 3
23.08.2024
Байер
Германия. Бундеслига, 19 тур
Байер
0 : 0
27.01.2024
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 2 тур
Боруссия М
0 : 3
26.08.2023
Байер
Германия. Бундеслига, 33 тур
Байер
2 : 2
21.05.2023
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 16 тур
Боруссия М
2 : 3
22.01.2023
Байер
Германия. Бундеслига, 19 тур
Боруссия М
1 : 2
15.01.2022
Байер
Германия. Бундеслига, 2 тур
Байер
4 : 0
21.08.2021
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 24 тур
Боруссия М
0 : 1
06.03.2021
Байер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Байер
4 : 3
08.11.2020
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 27 тур
Боруссия М
1 : 3
23.05.2020
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
1 : 2
02.11.2019
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 18 тур
Байер
0 : 1
19.01.2019
Боруссия М
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
0 : 5
31.10.2018
Байер
Германия. Бундеслига, 1 тур
Боруссия М
2 : 0
25.08.2018
Байер
Германия. Бундеслига, 26 тур
Байер
2 : 0
10.03.2018
Боруссия М
Германия. Кубок, 1/8 финала
Боруссия М
0 : 1
20.12.2017
Байер
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия М
1 : 5
21.10.2017
Байер
Германия. Бундеслига, 18 тур
Байер
2 : 3
28.01.2017
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 1 тур
Боруссия М
2 : 1
27.08.2016
Байер
Германия. Бундеслига, 33 тур
Боруссия М
2 : 1
07.05.2016
Байер
Германия. Бундеслига, 16 тур
Байер
5 : 0
12.12.2015
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 32 тур
Боруссия М
3 : 0
09.05.2015
Байер
Германия. Бундеслига, 15 тур
Байер
1 : 1
14.12.2014
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 20 тур
Боруссия М
0 : 1
07.02.2014
Байер
Германия. Бундеслига, 3 тур
Байер
4 : 2
24.08.2013
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия М
3 : 3
09.02.2013
Байер
Германия. Бундеслига, 4 тур
Байер
1 : 1
23.09.2012
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 26 тур
Байер
1 : 2
17.03.2012
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия М
2 : 2
15.10.2011
Байер
Германия. Бундеслига, 19 тур
Боруссия М
1 : 3
23.01.2011
Байер
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
1 : 1
27.10.2010
Байер
Германия. Бундеслига, 2 тур
Байер
3 : 6
29.08.2010
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 34 тур
Боруссия М
1 : 1
08.05.2010
Байер
Германия. Бундеслига, 17 тур
Байер
3 : 2
19.12.2009
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 33 тур
Байер
5 : 0
16.05.2009
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 16 тур
Боруссия М
1 : 3
06.12.2008
Байер
Показать все

Прогноз на матч

«Байер» выглядит явным фаворитом благодаря более стабильной атаке и результативности. При этом оборона хозяев позволяет соперникам регулярно забивать, что даeт шанс «Боруссии М» уйти без сухого поражения. Ожидается открытый матч с множеством моментов у обеих команд. На фоне нестабильной обороны гостей и высокой результативности хозяев логично предположить победу «Байера» и голы с обеих сторон.

Рекомендации для ставок

  • Победа «Байера» – коэффициент 1.58
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.80
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.72

1.58
Победа «Байера»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Германия. Бундеслига
18+
18+
