20 сентября на стадионе Estádio Manoel Barradas пройдет матч 24-го тура чемпионата Бразилии, где «Витория» примет «Флуминенсе». Для хозяев встреча имеет принципиальное значение в борьбе за выживание, тогда как гости стараются сохранить позиции в середине таблицы.
«Витория»
Клуб из Салвадора занимает 17-е место с 22 очками после 23 туров. Команда испытывает серьезные трудности в обороне – за последние 5 игр пропущено 14 голов, в среднем 2.8 за встречу. При этом атака не отличается стабильностью: всего 3 результативных удара за тот же период. Тем не менее дома «Витория» чувствует себя увереннее – команда не проигрывает в 5 последних матчах на своем стадионе, и именно домашний фактор может сыграть ключевую роль.
«Флуминенсе»
Гости идут на 10-й позиции с 28 очками после 21 тура. «Флуминенсе» находится не в лучшей форме: три тура подряд без побед в Серии A, а в последних пяти встречах забито всего два мяча (0.4 в среднем за матч). Оборона выглядит более надежно – всего 3 пропущенных гола за те же пять игр. Однако в гостях «Флуминенсе» смотрится неубедительно: команда не выигрывает в 5 последних выездных встречах чемпионата.
Факты о командах
«Витория»
-
Пропускает в среднем 2.8 гола за игру в последних турах.
-
Забивает в среднем 0.6 гола за игру.
-
Не проигрывает дома в 5 матчах подряд.
-
Уязвима в обороне, но способна зацепиться за результат на своем поле.
«Флуминенсе»
- Не побеждает в 3 матчах Серии A.
- Забивает в среднем 0.4 гола за игру.
- Пропускает в среднем 0.6 гола за игру.
- Не выигрывает в 5 гостевых матчах подряд.
Прогноз на матч
Обе команды испытывают трудности в атаке. «Витория» пропускает слишком много, но дома играет более организованно. «Флуминенсе» надежнее в обороне, но его атака явно буксует, особенно на выезде. Учитывая статистику, стоит ожидать осторожного матча с минимальным количеством голов. Вероятен сценарий, где хозяева попробуют навязать борьбу, а гости сосредоточатся на контроле и минимизации рисков.
Рекомендации для ставок
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.52
- Ничья – коэффициент 3.20
- Обе команды забьют – нет – коэффициент 2.20