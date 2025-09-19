Введите ваш ник на сайте
«Витория» – «Флуминенсе»: прогноз и ставки на матч 20 сентября 2025 с коэффициентом 1.52

19 сентября 2025 10:00
Витория - Флуминенсе
20 сент. 2025, суббота 22:00 | Бразилия. Серия А, 24 тур
Перейти в онлайн матча
1.52
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку

20 сентября на стадионе Estádio Manoel Barradas пройдет матч 24-го тура чемпионата Бразилии, где «Витория» примет «Флуминенсе». Для хозяев встреча имеет принципиальное значение в борьбе за выживание, тогда как гости стараются сохранить позиции в середине таблицы.

«Витория»

Клуб из Салвадора занимает 17-е место с 22 очками после 23 туров. Команда испытывает серьезные трудности в обороне – за последние 5 игр пропущено 14 голов, в среднем 2.8 за встречу. При этом атака не отличается стабильностью: всего 3 результативных удара за тот же период. Тем не менее дома «Витория» чувствует себя увереннее – команда не проигрывает в 5 последних матчах на своем стадионе, и именно домашний фактор может сыграть ключевую роль.

«Флуминенсе»

Гости идут на 10-й позиции с 28 очками после 21 тура. «Флуминенсе» находится не в лучшей форме: три тура подряд без побед в Серии A, а в последних пяти встречах забито всего два мяча (0.4 в среднем за матч). Оборона выглядит более надежно – всего 3 пропущенных гола за те же пять игр. Однако в гостях «Флуминенсе» смотрится неубедительно: команда не выигрывает в 5 последних выездных встречах чемпионата.

Факты о командах

«Витория»

  • Пропускает в среднем 2.8 гола за игру в последних турах.

  • Забивает в среднем 0.6 гола за игру.

  • Не проигрывает дома в 5 матчах подряд.

  • Уязвима в обороне, но способна зацепиться за результат на своем поле.

«Флуминенсе»

  • Не побеждает в 3 матчах Серии A.
  • Забивает в среднем 0.4 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 0.6 гола за игру.
  • Не выигрывает в 5 гостевых матчах подряд.

Личные встречи
38% (5)
46% (6)
15% (2)
19
Забитых мячей
15
1.46
В среднем за матч
1.15
3:2
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  2:2
Бразилия. Серия А, 5 тур
Флуминенсе
1 : 1
21.04.2025
Витория
Бразилия. Серия А, 31 тур
Витория
2 : 1
26.10.2024
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 12 тур
Флуминенсе
0 : 1
28.06.2024
Витория
Бразилия. Серия А, 23 тур
Флуминенсе
0 : 0
07.09.2018
Витория
Бразилия. Серия А, 4 тур
Витория
1 : 2
06.05.2018
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 23 тур
Витория
2 : 2
10.09.2017
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 4 тур
Флуминенсе
2 : 1
04.06.2017
Витория
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 2
29.10.2016
Витория
Бразилия. Серия А, 14 тур
Витория
0 : 0
11.07.2016
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 22 тур
Витория
3 : 1
18.09.2014
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Флуминенсе
1 : 2
04.05.2014
Витория
Бразилия. Серия А, 31 тур
Флуминенсе
2 : 3
28.10.2013
Витория
Бразилия. Серия А, 12 тур
Витория
1 : 1
08.08.2013
Флуминенсе
Показать все

Прогноз на матч

Обе команды испытывают трудности в атаке. «Витория» пропускает слишком много, но дома играет более организованно. «Флуминенсе» надежнее в обороне, но его атака явно буксует, особенно на выезде. Учитывая статистику, стоит ожидать осторожного матча с минимальным количеством голов. Вероятен сценарий, где хозяева попробуют навязать борьбу, а гости сосредоточатся на контроле и минимизации рисков.

Рекомендации для ставок

  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.52
  • Ничья – коэффициент 3.20
  • Обе команды забьют – нет – коэффициент 2.20

1.52
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Бразилия. Серия А
Рекомендуем
