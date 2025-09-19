20 сентября на стадионе Estádio Manoel Barradas пройдет матч 24-го тура чемпионата Бразилии, где «Витория» примет «Флуминенсе». Для хозяев встреча имеет принципиальное значение в борьбе за выживание, тогда как гости стараются сохранить позиции в середине таблицы.

«Витория»

Клуб из Салвадора занимает 17-е место с 22 очками после 23 туров. Команда испытывает серьезные трудности в обороне – за последние 5 игр пропущено 14 голов, в среднем 2.8 за встречу. При этом атака не отличается стабильностью: всего 3 результативных удара за тот же период. Тем не менее дома «Витория» чувствует себя увереннее – команда не проигрывает в 5 последних матчах на своем стадионе, и именно домашний фактор может сыграть ключевую роль.

«Флуминенсе»

Гости идут на 10-й позиции с 28 очками после 21 тура. «Флуминенсе» находится не в лучшей форме: три тура подряд без побед в Серии A, а в последних пяти встречах забито всего два мяча (0.4 в среднем за матч). Оборона выглядит более надежно – всего 3 пропущенных гола за те же пять игр. Однако в гостях «Флуминенсе» смотрится неубедительно: команда не выигрывает в 5 последних выездных встречах чемпионата.

Факты о командах

«Витория»

Пропускает в среднем 2.8 гола за игру в последних турах.

Забивает в среднем 0.6 гола за игру.

Не проигрывает дома в 5 матчах подряд.

Уязвима в обороне, но способна зацепиться за результат на своем поле.

«Флуминенсе»

Не побеждает в 3 матчах Серии A.

Забивает в среднем 0.4 гола за игру.

Пропускает в среднем 0.6 гола за игру.

Не выигрывает в 5 гостевых матчах подряд.

Прогноз на матч

Обе команды испытывают трудности в атаке. «Витория» пропускает слишком много, но дома играет более организованно. «Флуминенсе» надежнее в обороне, но его атака явно буксует, особенно на выезде. Учитывая статистику, стоит ожидать осторожного матча с минимальным количеством голов. Вероятен сценарий, где хозяева попробуют навязать борьбу, а гости сосредоточатся на контроле и минимизации рисков.

Рекомендации для ставок