21 сентября на стадионе Бейра-Рио пройдет матч 24-го тура чемпионата Бразилии, где «Интернасьонал» примет «Гремио». Классическое бразильское дерби обещает напряжение, ведь обе команды расположились в нижней части таблицы и нуждаются в очках, чтобы укрепить позиции.
«Интернасьонал»
Хозяева идут 12-ми с 27 очками после 22 туров. Последний матч против «Палмейраса» завершился поражением 1:4, что стало уже восьмым матчем подряд, где команда пропускает. Проблема обороны особенно заметна: в пяти встречах коллектив пропустил 12 голов, в среднем по 2.4 за игру. При этом «Интернасьонал» остается опасным впереди, забивая в каждом из последних десяти матчей чемпионата. Стабильная результативность (в среднем 1 гол за игру в последних турах) делает их конкурентоспособными даже против соперников выше классом.
«Гремио»
Гости идут 14-ми с 25 очками и также находятся в зоне борьбы за сохранение позиций в середине таблицы. Последний матч против «Мирассола» был проигран (0:1), что продлило серию без побед до трех встреч. За пять последних игр «Гремио» забил только 4 мяча, что говорит о проблемах в атаке. Но при этом оборона работает надежнее: 4 пропущенных за те же пять матчей, то есть всего 0.8 в среднем. Несмотря на это, команда часто позволяет сопернику создавать моменты, и неустойчивость в результатах сохраняется.
Факты о командах
«Интернасьонал»
- Забивает в 10 матчах Серии А подряд.
- Пропускает в 8 последних играх.
- В последних 5 матчах забил 5 и пропустил 12 голов.
- Средний показатель – 1.0 забитый и 2.4 пропущенных за игру.
«Гремио»
- Не побеждает в 3 турах подряд.
- Пропускает в 12 из 14 последних матчей.
- В последних 5 матчах забил 4 и пропустил 4 гола.
- Средний показатель – 0.8 гола забитого и 0.8 пропущенного за игру.
Прогноз на матч
Форма «Интернасьонала» указывает на слабость в обороне, но компенсируется стабильной атакой. «Гремио» напротив, действует надежнее сзади, но испытывает сложности впереди. Учитывая статистику последних недель, матч должен получиться упорным, с вероятностью голов от обеих сторон. Хозяева выглядят чуть предпочтительнее за счет домашнего поля и уверенной результативности.
Рекомендации для ставок
- Победа «Интернасьонала» – коэффициент 1.85
- Обе команды забьют – коэффициент 1.95
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00