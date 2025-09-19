Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Интернасьонал» – «Гремио»: прогноз и ставки на матч 21 сентября 2025 с коэффициентом 1.85

19 сентября 2025 10:11
Интернасьонал - Гремио
20 сент. 2025, суббота 18:00 | Бразилия. Серия А, 24 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа «Интернасьонала»
Сделать ставку

21 сентября на стадионе Бейра-Рио пройдет матч 24-го тура чемпионата Бразилии, где «Интернасьонал» примет «Гремио». Классическое бразильское дерби обещает напряжение, ведь обе команды расположились в нижней части таблицы и нуждаются в очках, чтобы укрепить позиции.

«Интернасьонал»

Хозяева идут 12-ми с 27 очками после 22 туров. Последний матч против «Палмейраса» завершился поражением 1:4, что стало уже восьмым матчем подряд, где команда пропускает. Проблема обороны особенно заметна: в пяти встречах коллектив пропустил 12 голов, в среднем по 2.4 за игру. При этом «Интернасьонал» остается опасным впереди, забивая в каждом из последних десяти матчей чемпионата. Стабильная результативность (в среднем 1 гол за игру в последних турах) делает их конкурентоспособными даже против соперников выше классом.

«Гремио»

Гости идут 14-ми с 25 очками и также находятся в зоне борьбы за сохранение позиций в середине таблицы. Последний матч против «Мирассола» был проигран (0:1), что продлило серию без побед до трех встреч. За пять последних игр «Гремио» забил только 4 мяча, что говорит о проблемах в атаке. Но при этом оборона работает надежнее: 4 пропущенных за те же пять матчей, то есть всего 0.8 в среднем. Несмотря на это, команда часто позволяет сопернику создавать моменты, и неустойчивость в результатах сохраняется.

Факты о командах

«Интернасьонал»

  • Забивает в 10 матчах Серии А подряд.
  • Пропускает в 8 последних играх.
  • В последних 5 матчах забил 5 и пропустил 12 голов.
  • Средний показатель – 1.0 забитый и 2.4 пропущенных за игру.

«Гремио»

  • Не побеждает в 3 турах подряд.
  • Пропускает в 12 из 14 последних матчей.
  • В последних 5 матчах забил 4 и пропустил 4 гола.
  • Средний показатель – 0.8 гола забитого и 0.8 пропущенного за игру.

Личные встречи
38% (8)
38% (8)
24% (5)
20
Забитых мячей
24
0.95
В среднем за матч
1.14
3:2
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  2:2
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
1 : 1
20.04.2025
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 30 тур
Интернасьонал
1 : 0
19.10.2024
Гремио
Бразилия. Серия А, 11 тур
Гремио
0 : 1
22.06.2024
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 26 тур
Интернасьонал
3 : 2
08.10.2023
Гремио
Бразилия. Серия А, 7 тур
Гремио
3 : 1
22.05.2023
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 30 тур
Интернасьонал
1 : 0
07.11.2021
Гремио
Бразилия. Серия А, 11 тур
Гремио
0 : 0
10.07.2021
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
2 : 1
24.01.2021
Гремио
Бразилия. Серия А, 13 тур
Гремио
1 : 1
03.10.2020
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 30 тур
Гремио
2 : 0
04.11.2019
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 11 тур
Интернасьонал
1 : 1
21.07.2019
Гремио
Бразилия. Серия А, 24 тур
Интернасьонал
1 : 0
09.09.2018
Гремио
Бразилия. Серия А, 5 тур
Гремио
0 : 0
12.05.2018
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Гремио
0 : 0
23.10.2016
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 13 тур
Интернасьонал
0 : 1
03.07.2016
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
1 : 0
22.11.2015
Гремио
Бразилия. Серия А, 17 тур
Гремио
5 : 0
10.08.2015
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
4 : 1
09.11.2014
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 14 тур
Интернасьонал
2 : 0
10.08.2014
Гремио
Бразилия. Серия А, 30 тур
Интернасьонал
2 : 2
20.10.2013
Гремио
Бразилия. Серия А, 11 тур
Гремио
1 : 1
04.08.2013
Интернасьонал
Показать все

Прогноз на матч

Форма «Интернасьонала» указывает на слабость в обороне, но компенсируется стабильной атакой. «Гремио» напротив, действует надежнее сзади, но испытывает сложности впереди. Учитывая статистику последних недель, матч должен получиться упорным, с вероятностью голов от обеих сторон. Хозяева выглядят чуть предпочтительнее за счет домашнего поля и уверенной результативности.

Рекомендации для ставок

  • Победа «Интернасьонала» – коэффициент 1.85
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.95
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

1.85
Победа «Интернасьонала»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Бразилия. Серия А Гремио Интернасьонал
Другие прогнозы
20.09.2025
09:45
1.55
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Енисей - Факел
Тотал меньше 2.5 голов
20.09.2025
12:00
1.85
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Урал - Ротор
Обе команды забьют
20.09.2025
14:00
1.95
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Улытау - Актобе
Победа «Актобе»
20.09.2025
14:00
2.95
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 10 тур
Текстильщик - Велес
Победа «Велеса»
20.09.2025
14:30
2.44
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Ливерпуль - Эвертон
Победа «Ливерпуля» и ТМ 3,5
20.09.2025
14:30
7.00
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Пари НН - Ахмат
Прогноз – счет 1:1
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 