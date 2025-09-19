21 сентября на стадионе Бейра-Рио пройдет матч 24-го тура чемпионата Бразилии, где «Интернасьонал» примет «Гремио». Классическое бразильское дерби обещает напряжение, ведь обе команды расположились в нижней части таблицы и нуждаются в очках, чтобы укрепить позиции.

«Интернасьонал»

Хозяева идут 12-ми с 27 очками после 22 туров. Последний матч против «Палмейраса» завершился поражением 1:4, что стало уже восьмым матчем подряд, где команда пропускает. Проблема обороны особенно заметна: в пяти встречах коллектив пропустил 12 голов, в среднем по 2.4 за игру. При этом «Интернасьонал» остается опасным впереди, забивая в каждом из последних десяти матчей чемпионата. Стабильная результативность (в среднем 1 гол за игру в последних турах) делает их конкурентоспособными даже против соперников выше классом.

«Гремио»

Гости идут 14-ми с 25 очками и также находятся в зоне борьбы за сохранение позиций в середине таблицы. Последний матч против «Мирассола» был проигран (0:1), что продлило серию без побед до трех встреч. За пять последних игр «Гремио» забил только 4 мяча, что говорит о проблемах в атаке. Но при этом оборона работает надежнее: 4 пропущенных за те же пять матчей, то есть всего 0.8 в среднем. Несмотря на это, команда часто позволяет сопернику создавать моменты, и неустойчивость в результатах сохраняется.

Факты о командах

«Интернасьонал»

Забивает в 10 матчах Серии А подряд.

Пропускает в 8 последних играх.

В последних 5 матчах забил 5 и пропустил 12 голов.

Средний показатель – 1.0 забитый и 2.4 пропущенных за игру.

«Гремио»

Не побеждает в 3 турах подряд.

Пропускает в 12 из 14 последних матчей.

В последних 5 матчах забил 4 и пропустил 4 гола.

Средний показатель – 0.8 гола забитого и 0.8 пропущенного за игру.

Прогноз на матч

Форма «Интернасьонала» указывает на слабость в обороне, но компенсируется стабильной атакой. «Гремио» напротив, действует надежнее сзади, но испытывает сложности впереди. Учитывая статистику последних недель, матч должен получиться упорным, с вероятностью голов от обеих сторон. Хозяева выглядят чуть предпочтительнее за счет домашнего поля и уверенной результативности.

Рекомендации для ставок