19 сентября на стадионе «Атлант» пройдет матч 22 тура чемпионата Беларуси, в котором «Нафтан» примет «Молодечно». Обе команды находятся в нижней части таблицы, и очное противостояние имеет важное значение для борьбы за выживание.

«Нафтан»

Новополоцкий клуб занимает 13-е место с 19 очками. Команда не может выиграть уже три тура подряд, сыграв вничью с «Сморгонью» (1:1) и «Ислочью» (2:2). Проблемы в обороне остаются серьезными: в последних пяти играх «Нафтан» пропустил восемь голов. При этом атака действует неплохо – девять мячей за тот же отрезок, и лидер нападения Иван Грудько продолжает быть важным фактором. Главная задача хозяев – повысить надежность сзади и при этом сохранить результативность в атаке.

«Молодечно»

Команда замыкает таблицу с 10 очками после 21 тура. Несмотря на слабую позицию, «Молодечно» демонстрирует признаки прогресса: победа над «Неманом» (3:2) и «Витебском» (1:0) показала, что коллектив способен на сенсации. Однако поражения от «Минска» (1:3) и «Ислочи» (0:1) вновь подчеркнули нестабильность. За последние пять матчей команда забила шесть голов и пропустила девять, что говорит о проблемах в обороне, но и об умении находить моменты впереди.

Факты о командах

«Нафтан»

Не выигрывает в 3 последних матчах.

В среднем: 1.80 забито и 1.60 пропущено за последние 5 игр.

Забивает в 3 последних матчах.

Пропускает в 4 последних встречах подряд.

«Молодечно»

Замыкает турнирную таблицу с 10 очками.

В среднем: 1.20 забито и 1.80 пропущено за последние 5 игр.

Забивает в 5 из 7 последних матчей.

Пропускает в 3 последних играх подряд.

Прогноз на матч «Нафтан» – «Молодечно»

Форма обеих команд оставляет вопросы, но «Нафтан» выглядит стабильнее в атаке и играет дома, где команда традиционно чувствует себя увереннее. «Молодечно» демонстрирует упорство, но слабая оборона и серия поражений не дают оснований считать гостей фаворитом. Ожидается результативная игра с моментами у обоих ворот, где «Нафтан» имеет больше шансов взять три очка.

Рекомендованные ставки