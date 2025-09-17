Введите ваш ник на сайте
«Аль-Таавун» – «Аль-Иттифак»: прогноз и ставки на матч 18 сентября 2025 с коэффициентом 3.45

17 сентября 2025 9:00
Аль-Таавун - Аль-Иттифак
18 сент. 2025, четверг 18:40 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
Перейти в онлайн матча
18 сентября на стадионе Al Taawoun Club Stadium состоится матч 3 тура чемпионата Саудовской Аравии, где «Аль-Таавун» примет «Аль-Иттифак». Встреча обещает быть интересной: хозяева демонстрируют атакующий стиль, но при этом страдают в обороне, а гости делают ставку на дисциплину и надежность в защите.

«Аль-Таавун»

Команда начала сезон с яркой победы над «Аль-Охдудом» (3:2), но перед этим потерпела болезненное поражение от «Аль-Насра» (0:5). Статистика последних игр показывает нестабильность: 9 забитых и 14 пропущенных голов за пять матчей. Средний показатель – 1.80 гола за игру в атаке и 2.80 в обороне. «Аль-Таавун» забивает в большинстве встреч, однако пропускает уже в 12 матчах подряд, что делает его уязвимым даже против осторожных соперников.

«Аль-Иттифак»

Гости не проигрывают уже пять матчей подряд в рамках чемпионата, хотя победы даются им непросто. В последних пяти играх «Аль-Иттифак» забил всего 4 мяча, но и пропустил относительно немного – 7. Команда действует с акцентом на оборону: показатель пропущенных голов составляет 1.40 за игру, а результативность в атаке – лишь 0.80. Важно отметить, что «Аль-Иттифак» уверенно чувствует себя в очных встречах против «Аль-Таавуна», особенно на выезде, где часто забирает очки.

Факты о командах

«Аль-Таавун»

  • В среднем: 1.80 забито, 2.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 12 матчах подряд
  • Забивает в 5 из 7 последних игр
  • Победа 3:2 над «Аль-Охдудом» в последнем туре

«Аль-Иттифак»

  • В среднем: 0.80 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает в 5 последних матчах
  • Две ничьи подряд в официальных встречах
  • Устойчивость в обороне против сильных соперников

Личные встречи
50% (2)
25% (1)
25% (1)
4
Забитых мячей
2
1
В среднем за матч
0.5
2:0
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  0:2
Самая крупная ничья:  1:1
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 22 тур
Аль-Иттифак
1 : 0
26.02.2025
Аль-Таавун
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
Аль-Таавун
1 : 1
29.09.2024
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Таавун
1 : 0
27.05.2024
Аль-Иттифак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
Аль-Иттифак
0 : 2
16.12.2023
Аль-Таавун

Прогноз на матч «Аль-Таавун» – «Аль-Иттифак»

Обе команды подходят к игре с разным стилем: «Аль-Таавун» играет в атакующий футбол, но с большими провалами в обороне, тогда как «Аль-Иттифак» полагается на сдерживающую тактику и игру от обороны. При этом гости выглядят стабильнее и способны использовать ошибки хозяев. С высокой вероятностью матч получится равным, а итоговый результат может оказаться низкорезультативным. Логичным видится прогноз на осторожный сценарий с упором на защиту «Аль-Иттифака».

Рекомендованные ставки

  • Ничья – коэффициент 3.45
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 2.10

Автор: Рассказов Михаил
Саудовская Аравия. Премьер-лига
