18 сентября на стадионе Al Taawoun Club Stadium состоится матч 3 тура чемпионата Саудовской Аравии, где «Аль-Таавун» примет «Аль-Иттифак». Встреча обещает быть интересной: хозяева демонстрируют атакующий стиль, но при этом страдают в обороне, а гости делают ставку на дисциплину и надежность в защите.

«Аль-Таавун»

Команда начала сезон с яркой победы над «Аль-Охдудом» (3:2), но перед этим потерпела болезненное поражение от «Аль-Насра» (0:5). Статистика последних игр показывает нестабильность: 9 забитых и 14 пропущенных голов за пять матчей. Средний показатель – 1.80 гола за игру в атаке и 2.80 в обороне. «Аль-Таавун» забивает в большинстве встреч, однако пропускает уже в 12 матчах подряд, что делает его уязвимым даже против осторожных соперников.

«Аль-Иттифак»

Гости не проигрывают уже пять матчей подряд в рамках чемпионата, хотя победы даются им непросто. В последних пяти играх «Аль-Иттифак» забил всего 4 мяча, но и пропустил относительно немного – 7. Команда действует с акцентом на оборону: показатель пропущенных голов составляет 1.40 за игру, а результативность в атаке – лишь 0.80. Важно отметить, что «Аль-Иттифак» уверенно чувствует себя в очных встречах против «Аль-Таавуна», особенно на выезде, где часто забирает очки.

Факты о командах

«Аль-Таавун»

В среднем: 1.80 забито, 2.80 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 12 матчах подряд

Забивает в 5 из 7 последних игр

Победа 3:2 над «Аль-Охдудом» в последнем туре

«Аль-Иттифак»

В среднем: 0.80 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Не проигрывает в 5 последних матчах

Две ничьи подряд в официальных встречах

Устойчивость в обороне против сильных соперников

Прогноз на матч «Аль-Таавун» – «Аль-Иттифак»

Обе команды подходят к игре с разным стилем: «Аль-Таавун» играет в атакующий футбол, но с большими провалами в обороне, тогда как «Аль-Иттифак» полагается на сдерживающую тактику и игру от обороны. При этом гости выглядят стабильнее и способны использовать ошибки хозяев. С высокой вероятностью матч получится равным, а итоговый результат может оказаться низкорезультативным. Логичным видится прогноз на осторожный сценарий с упором на защиту «Аль-Иттифака».

Рекомендованные ставки