18 сентября в Москве на «ВЭБ Арене» состоится матч 4 тура FONBET Кубка России, в котором ЦСКА примет «Балтику». Хозяева считаются фаворитом встречи: они стабильно забивают в последних играх турнира и уверенно чувствуют себя дома. Гости же находятся в непростом положении, поскольку серия неудач в Кубке России негативно сказывается на их уверенности.

ЦСКА

Армейцы подходят к матчу с яркой атакующей статистикой: 9 забитых мячей в пяти последних матчах, что дает в среднем 1.80 гола за игру. В обороне команда допускает ошибки, но не критичные – 4 пропущенных за тот же отрезок. Отдельного внимания заслуживает домашняя серия: ЦСКА не проигрывает на своем поле в 14 матчах подряд, что делает «ВЭБ Арену» настоящей крепостью. В последней игре Кубка команда уверенно обыграла «Балтику» 2:0, вновь продемонстрировав, что умеет контролировать ход встречи.

«Балтика»

Команда из Калининграда переживает непростой период в Кубке России: три поражения подряд и слабая результативность. При этом в чемпионате «Балтика» показывает более собранную игру, добившись ничьей с «Зенитом» и побед над «Акроном» и «Сочи». В последних пяти матчах команда забила 5 голов и пропустила 3, что говорит о неплохой обороне, но ограниченном атакующем потенциале. Против сильного соперника на выезде «Балтике» будет крайне тяжело переломить ситуацию.

Факты о командах

ЦСКА

В среднем: 1.80 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

Победы в 3 из 5 последних матчей

Не проигрывает дома в 14 матчах подряд

Забивает в 9 из 11 последних встреч

«Балтика»

В среднем: 1.00 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)

Три поражения подряд в Кубке России

Победы в 2 из 3 последних матчей чемпионата

Пропускает в 3 матчах Кубка России подряд

Прогноз на матч ЦСКА – «Балтика»

Хозяева выглядят явным фаворитом, учитывая их мощную домашнюю серию и умение стабильно забивать. «Балтика» способна навязать борьбу за счет обороны, но сдержать атакующий потенциал «ЦСКА» будет непросто. Вероятен сценарий, при котором москвичи вновь добьются победы, а игра получится результативной для хозяев.

Рекомендованные ставки