18 сентября в Москве на «ВЭБ Арене» состоится матч 4 тура FONBET Кубка России, в котором ЦСКА примет «Балтику». Хозяева считаются фаворитом встречи: они стабильно забивают в последних играх турнира и уверенно чувствуют себя дома. Гости же находятся в непростом положении, поскольку серия неудач в Кубке России негативно сказывается на их уверенности.
ЦСКА
Армейцы подходят к матчу с яркой атакующей статистикой: 9 забитых мячей в пяти последних матчах, что дает в среднем 1.80 гола за игру. В обороне команда допускает ошибки, но не критичные – 4 пропущенных за тот же отрезок. Отдельного внимания заслуживает домашняя серия: ЦСКА не проигрывает на своем поле в 14 матчах подряд, что делает «ВЭБ Арену» настоящей крепостью. В последней игре Кубка команда уверенно обыграла «Балтику» 2:0, вновь продемонстрировав, что умеет контролировать ход встречи.
«Балтика»
Команда из Калининграда переживает непростой период в Кубке России: три поражения подряд и слабая результативность. При этом в чемпионате «Балтика» показывает более собранную игру, добившись ничьей с «Зенитом» и побед над «Акроном» и «Сочи». В последних пяти матчах команда забила 5 голов и пропустила 3, что говорит о неплохой обороне, но ограниченном атакующем потенциале. Против сильного соперника на выезде «Балтике» будет крайне тяжело переломить ситуацию.
Факты о командах
ЦСКА
- В среднем: 1.80 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
- Победы в 3 из 5 последних матчей
- Не проигрывает дома в 14 матчах подряд
- Забивает в 9 из 11 последних встреч
«Балтика»
- В среднем: 1.00 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
- Три поражения подряд в Кубке России
- Победы в 2 из 3 последних матчей чемпионата
- Пропускает в 3 матчах Кубка России подряд
Прогноз на матч ЦСКА – «Балтика»
Хозяева выглядят явным фаворитом, учитывая их мощную домашнюю серию и умение стабильно забивать. «Балтика» способна навязать борьбу за счет обороны, но сдержать атакующий потенциал «ЦСКА» будет непросто. Вероятен сценарий, при котором москвичи вновь добьются победы, а игра получится результативной для хозяев.
Рекомендованные ставки
- Победа ЦСКА – коэффициент 1.73
- Индивидуальный тотал ЦСКА больше 1.5 голов – коэффициент 1.85