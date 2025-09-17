Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Лига чемпионов Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

ЦСКА – «Балтика»: прогноз и ставки на матч 18 сентября 2025 с коэффициентом 1.73

17 сентября 2025 9:00
ЦСКА - Балтика
18 сент. 2025, четверг 18:30 | Россия. Кубок, группа D, 4 тур
Перейти в онлайн матча
1.73
Победа ЦСКА 
Сделать ставку

18 сентября в Москве на «ВЭБ Арене» состоится матч 4 тура FONBET Кубка России, в котором ЦСКА примет «Балтику». Хозяева считаются фаворитом встречи: они стабильно забивают в последних играх турнира и уверенно чувствуют себя дома. Гости же находятся в непростом положении, поскольку серия неудач в Кубке России негативно сказывается на их уверенности.

ЦСКА

Армейцы подходят к матчу с яркой атакующей статистикой: 9 забитых мячей в пяти последних матчах, что дает в среднем 1.80 гола за игру. В обороне команда допускает ошибки, но не критичные – 4 пропущенных за тот же отрезок. Отдельного внимания заслуживает домашняя серия: ЦСКА не проигрывает на своем поле в 14 матчах подряд, что делает «ВЭБ Арену» настоящей крепостью. В последней игре Кубка команда уверенно обыграла «Балтику» 2:0, вновь продемонстрировав, что умеет контролировать ход встречи.

«Балтика»

Команда из Калининграда переживает непростой период в Кубке России: три поражения подряд и слабая результативность. При этом в чемпионате «Балтика» показывает более собранную игру, добившись ничьей с «Зенитом» и побед над «Акроном» и «Сочи». В последних пяти матчах команда забила 5 голов и пропустила 3, что говорит о неплохой обороне, но ограниченном атакующем потенциале. Против сильного соперника на выезде «Балтике» будет крайне тяжело переломить ситуацию.

Факты о командах

ЦСКА

  • В среднем: 1.80 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Победы в 3 из 5 последних матчей
  • Не проигрывает дома в 14 матчах подряд
  • Забивает в 9 из 11 последних встреч

«Балтика»

  • В среднем: 1.00 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Три поражения подряд в Кубке России
  • Победы в 2 из 3 последних матчей чемпионата
  • Пропускает в 3 матчах Кубка России подряд

Прогноз на матч ЦСКА – «Балтика»

Хозяева выглядят явным фаворитом, учитывая их мощную домашнюю серию и умение стабильно забивать. «Балтика» способна навязать борьбу за счет обороны, но сдержать атакующий потенциал «ЦСКА» будет непросто. Вероятен сценарий, при котором москвичи вновь добьются победы, а игра получится результативной для хозяев.

Рекомендованные ставки

  • Победа ЦСКА – коэффициент 1.73
  • Индивидуальный тотал ЦСКА больше 1.5 голов – коэффициент 1.85

1.73
Победа ЦСКА 
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Россия. Кубок
Другие прогнозы
17.09.2025
18:00
1.80
Россия. Кубок, группа B, 4 тур
Крылья Советов - Краснодар
Победа «Краснодара»
17.09.2025
19:45
1.95
Лига чемпионов, 1 тур
Славия - Буде-Глимт
Обе забьют
17.09.2025
19:45
1.70
Лига чемпионов, 1 тур
Олимпиакос - Пафос
Победа «Олимпиакоса»
17.09.2025
20:00
1.65
Турция. Суперлига, 1 тур
Фенербахче - Аланьяспор
Победа «Фенербахче»
17.09.2025
20:30
2.00
Россия. Кубок, группа B, 4 тур
Сочи - Динамо
Обе забьют
17.09.2025
20:30
1.65
Россия. Кубок, группа A, 4 тур
Зенит - Ахмат
Победа «Зенита»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 