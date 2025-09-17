Введите ваш ник на сайте
«Ньюкасл» – «Барселона»: прогноз и ставки на матч 18 сентября 2025 с коэффициентом 2.35

17 сентября 2025 8:00
Ньюкасл - Барселона
18 сент. 2025, четверг 22:00 | Лига чемпионов, 1 тур
2.35
Победа «Барселоны»
18 сентября на стадионе «Сент-Джеймс Парк» состоится матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Ньюкасл» примет «Барселону». Команды подходят к игре в разном состоянии: хозяева испытывают трудности в атаке, тогда как каталонцы демонстрируют впечатляющую результативность.

«Ньюкасл»

Английский клуб вступает в Лигу чемпионов с минимальной результативностью в последних матчах. В пяти встречах «Ньюкасл» забил всего трижды и пропустил пять голов. Сложности с реализацией моментов особенно заметны в играх против соперников с плотной обороной. В чемпионате Англии удалось добыть важные очки против «Вулверхэмптона» (1:0) и «Лидса» (0:0), но поражение от «Ливерпуля» (2:3) показало, что команда пока далека от стабильности.

«Барселона»

Каталонский клуб подходит к матчу в превосходной форме. В последних пяти играх «Барселона» забила 18 голов и пропустила лишь трижды. В чемпионате Испании команда уверенно обыграла «Валенсию» (6:0) и «Мальорку» (3:0), при этом сохраняя высокую интенсивность на протяжении всех 90 минут. Сильная сторона коллектива – баланс между атакой и обороной: средняя результативность в 3.6 гола за матч при минимальных ошибках в защите.

Факты о командах

«Ньюкасл»

  • В среднем: 0.60 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Победа над «Вулверхэмптоном» 1:0 в последнем туре АПЛ
  • Забивает в 2 из 5 последних матчей
  • Пропускает в 3 из 5 последних матчей

«Барселона»

  • В среднем: 3.60 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Победа 6:0 над «Валенсией» в последнем туре Ла Лиги
  • Забивает в 30 матчах подряд
  • Не проигрывает в 8 последних матчах

Прогноз на матч «Ньюкасл» – «Барселона»

Форма команд говорит о серьeзном преимуществе «Барселоны». «Ньюкасл» будет делать ставку на дисциплину и игру вторым номером, однако при текущей результативности хозяев рассчитывать на большое количество голов от англичан не приходится. Каталонцы же обладают мощной атакой, способной взломать любую оборону. Наиболее вероятным сценарием выглядит победа гостей и результативный матч с их стороны.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Барселоны» – коэффициент 2.35
  • Индивидуальный тотал «Барселоны» больше 1.5 – коэффициент 1.85

2.35
Победа «Барселоны»
Автор: Гроховский Сергей
Лига чемпионов
