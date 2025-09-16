17 сентября на «Йохан Кройфф Арене» в Амстердаме пройдет матч 1 тура Лиги чемпионов, в котором «Аякс» примет «Интер». Голландцы в последних встречах демонстрируют надежность в обороне и эффективность в атаке, тогда как миланцы играют результативно, но имеют проблемы с пропущенными мячами.

«Аякс»

Амстердамский клуб находится в хорошей форме: команда не проигрывает на протяжении шести матчей. В последних пяти играх «Аякс» забил десять голов и пропустил всего четыре. Средняя результативность в этих матчах составила два гола за игру. Также «Аякс» уверенно действует на своем поле, где сохраняет баланс между атакой и защитой. Важно, что команда стабильно забивает – серия насчитывает шесть матчей подряд, что подтверждает атакующую силу коллектива.

«Интер»

Итальянский клуб подает смешанные сигналы. С одной стороны, «Интер» также забивает стабильно, его серия составляет шесть матчей подряд, а средний показатель результативности равен 2.6 гола за игру. С другой – команда пропускает регулярно: восемь пропущенных мячей в пяти последних встречах, а также шесть подряд матчей с пропущенными в Лиге чемпионов. При этом в Серии А миланцы уже успели потерпеть два поражения, что указывает на нестабильность и уязвимость в обороне против быстрых атакующих соперников.

Факты о командах

«Аякс»

Не проигрывает в 6 последних матчах

Средний показатель: 2.00 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 6 матчах подряд

Уверенные результаты на домашнем поле

«Интер»

Забивает в 6 последних матчах

Средний показатель: 2.60 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 6 матчах Лиги чемпионов подряд

Имеет 2 поражения в последних матчах Серии А

Прогноз на матч «Аякс» – «Интер»

Обе команды подойдут к игре с атакующим настроем. «Аякс» силен дома и показывает стабильные результаты, тогда как «Интер» играет более результативно, но страдает в обороне. Вероятно, встреча получится открытой и с большим количеством моментов. Сценарий, при котором обе команды отличатся, выглядит логичным, а итоговый перевес может оказаться на стороне хозяев, которые в текущей форме выглядят более сбалансированно.

Рекомендованные ставки