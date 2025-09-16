Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Лига чемпионов Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Аякс» – «Интер»: прогноз и ставки на матч 17 сентября 2025 с коэффициентом 4.2

16 сентября 2025 8:00
Аякс - Интер
17 сент. 2025, среда 22:00 | Лига чемпионов, 1 тур
Перейти в онлайн матча
4.20
Победа «Аякса»
Сделать ставку

17 сентября на «Йохан Кройфф Арене» в Амстердаме пройдет матч 1 тура Лиги чемпионов, в котором «Аякс» примет «Интер». Голландцы в последних встречах демонстрируют надежность в обороне и эффективность в атаке, тогда как миланцы играют результативно, но имеют проблемы с пропущенными мячами.

«Аякс»

Амстердамский клуб находится в хорошей форме: команда не проигрывает на протяжении шести матчей. В последних пяти играх «Аякс» забил десять голов и пропустил всего четыре. Средняя результативность в этих матчах составила два гола за игру. Также «Аякс» уверенно действует на своем поле, где сохраняет баланс между атакой и защитой. Важно, что команда стабильно забивает – серия насчитывает шесть матчей подряд, что подтверждает атакующую силу коллектива.

«Интер»

Итальянский клуб подает смешанные сигналы. С одной стороны, «Интер» также забивает стабильно, его серия составляет шесть матчей подряд, а средний показатель результативности равен 2.6 гола за игру. С другой – команда пропускает регулярно: восемь пропущенных мячей в пяти последних встречах, а также шесть подряд матчей с пропущенными в Лиге чемпионов. При этом в Серии А миланцы уже успели потерпеть два поражения, что указывает на нестабильность и уязвимость в обороне против быстрых атакующих соперников.

Факты о командах

«Аякс»

  • Не проигрывает в 6 последних матчах
  • Средний показатель: 2.00 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 6 матчах подряд
  • Уверенные результаты на домашнем поле

«Интер»

  • Забивает в 6 последних матчах
  • Средний показатель: 2.60 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 6 матчах Лиги чемпионов подряд
  • Имеет 2 поражения в последних матчах Серии А

Прогноз на матч «Аякс» – «Интер»

Обе команды подойдут к игре с атакующим настроем. «Аякс» силен дома и показывает стабильные результаты, тогда как «Интер» играет более результативно, но страдает в обороне. Вероятно, встреча получится открытой и с большим количеством моментов. Сценарий, при котором обе команды отличатся, выглядит логичным, а итоговый перевес может оказаться на стороне хозяев, которые в текущей форме выглядят более сбалансированно.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Аякса» – коэффициент 4.2
  • Обе забьют – коэффициент 1.65

4.20
Победа «Аякса»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Лига чемпионов
Другие прогнозы
13.09.2025
03:00
1.75
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур
Родина-М - Салют
Победа «Салюта»
13.09.2025
03:00
1.70
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур
Квант - Динамо СПб
Победа «Динамо СПб»
13.09.2025
03:00
1.85
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур
Спартак Т - Знамя Труда
Победа «Спартака Тамбов»
16.09.2025
13:00
2.00
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Жетысу - Кайсар
Победа «Жетысу» с форой (0)
16.09.2025
16:30
1.85
Россия. Кубок, группа A, 4 тур
Оренбург - Рубин
Победа «Оренбурга» с форой (0)
16.09.2025
18:45
1.75
Россия. Кубок, группа D, 4 тур
Акрон - Локомотив
Победа «Локомотива»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 