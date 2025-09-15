Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Прогнозы на футбол
  • «Спартак Тамбов» – «Знамя Труда»: прогноз и ставки на матч Второй лиги 16 сентября 2025 с коэффициентом 1.85

«Спартак Тамбов» – «Знамя Труда»: прогноз и ставки на матч Второй лиги 16 сентября 2025 с коэффициентом 1.85

15 сентября 2025 8:49
Спартак Т - Знамя Труда
13 сент. 2025, суббота 03:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа «Спартака Тамбов»
Сделать ставку

16 сентября состоится матч 23-го тура Второй лиги Б, где «Спартак Тамбов» на своем поле примет «Знамя Труда». Обе команды находятся в верхней части таблицы и ведут борьбу за попадание в зону лидеров, поэтому встреча обещает быть напряженной и результативной.

«Спартак Тамбов»

Коллектив из Тамбова показывает впечатляющую форму в чемпионате. Команда занимает 7-е место с 37 очками после 20 туров и при этом демонстрирует один из лучших показателей в атаке: 11 забитых мячей в последних пяти матчах (в среднем 2.20 за игру). В обороне также наблюдается надежность – всего 2 пропущенных гола за этот же период, что составляет 0.40 в среднем. Особого внимания заслуживает победа над «Строгино» (6:0), где команда продемонстрировала атакующую мощь. Лучший бомбардир – Андрей Часовских, забивший 7 мячей, продолжает быть лидером нападения.

«Знамя Труда»

Подопечные из Орехово-Зуева идут выше в таблице – 5-е место и 39 очков после 20 туров. Команда также находится в неплохой форме: в последних турах были победы над «Рязанью» (2:1) и «Родиной-М» (3:2), а также успех в Кубке России против «Темп Барнаул» (1:0). При этом «Знамя Труда» демонстрирует стабильность в атаке: 7 забитых мячей в пяти матчах. Дмитрий Савин с 6 голами является ключевой фигурой впереди. В обороне есть вопросы – команда часто пропускает, особенно в напряженных концовках.

Факты о командах

«Спартак Тамбов»

  • 37 очков после 20 туров, 7-е место.
  • В последних 5 играх: 11 забитых и 2 пропущенных гола.
  • В среднем 2.20 гола забивает и 0.40 пропускает за матч.
  • Победы с сухим счетом в двух последних встречах в лиге.

«Знамя Труда»

  • 39 очков после 20 туров, 5-е место.
  • В последних 5 матчах: 7 забитых и 3 пропущенных гола.
  • Сильная форма в атаке, но есть ошибки в защите.
  • Побеждает в напряженных матчах, что говорит о характере команды.

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
0
Забитых мячей
1
0
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  1:0
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 9 тур
Знамя Труда
1 : 0
24.05.2025
Спартак Т

Прогноз на матч «Спартак Тамбов» – «Знамя Труда»

Встречаются команды, которые борются за позиции в верхней части таблицы и при этом имеют сопоставимый уровень. «Спартак Тамбов» выглядит более организованным в обороне и демонстрирует высокую результативность в последних матчах. «Знамя Труда» способен навязать борьбу и также регулярно забивает, но в защите действует менее стабильно. Исходя из статистики, ожидается результативный матч с преимуществом хозяев.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Спартака Тамбов» – коэффициент 1.85
  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.95

1.85
Победа «Спартака Тамбов»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 Знамя Труда Спартак Т
Другие прогнозы
13.09.2025
03:00
1.75
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур
Родина-М - Салют
Победа «Салюта»
13.09.2025
03:00
1.70
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур
Квант - Динамо СПб
Победа «Динамо СПб»
13.09.2025
03:00
1.85
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур
Спартак Т - Знамя Труда
Победа «Спартака Тамбов»
15.09.2025
17:00
1.80
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Уфа - Урал
Победа «Урала»
15.09.2025
17:00
1.80
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 23 тур
Балтика-2 - Торпедо Вл
Победа «Балтики-2»
15.09.2025
18:30
2.25
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Нефтехимик - Енисей
Победа «Енисея»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 