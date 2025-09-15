«Спартак Тамбов» – «Знамя Труда»: прогноз и ставки на матч Второй лиги 16 сентября 2025 с коэффициентом 1.85

16 сентября состоится матч 23-го тура Второй лиги Б, где «Спартак Тамбов» на своем поле примет «Знамя Труда». Обе команды находятся в верхней части таблицы и ведут борьбу за попадание в зону лидеров, поэтому встреча обещает быть напряженной и результативной.

«Спартак Тамбов»

Коллектив из Тамбова показывает впечатляющую форму в чемпионате. Команда занимает 7-е место с 37 очками после 20 туров и при этом демонстрирует один из лучших показателей в атаке: 11 забитых мячей в последних пяти матчах (в среднем 2.20 за игру). В обороне также наблюдается надежность – всего 2 пропущенных гола за этот же период, что составляет 0.40 в среднем. Особого внимания заслуживает победа над «Строгино» (6:0), где команда продемонстрировала атакующую мощь. Лучший бомбардир – Андрей Часовских, забивший 7 мячей, продолжает быть лидером нападения.

«Знамя Труда»

Подопечные из Орехово-Зуева идут выше в таблице – 5-е место и 39 очков после 20 туров. Команда также находится в неплохой форме: в последних турах были победы над «Рязанью» (2:1) и «Родиной-М» (3:2), а также успех в Кубке России против «Темп Барнаул» (1:0). При этом «Знамя Труда» демонстрирует стабильность в атаке: 7 забитых мячей в пяти матчах. Дмитрий Савин с 6 голами является ключевой фигурой впереди. В обороне есть вопросы – команда часто пропускает, особенно в напряженных концовках.

Факты о командах

«Спартак Тамбов»

37 очков после 20 туров, 7-е место.

В последних 5 играх: 11 забитых и 2 пропущенных гола.

В среднем 2.20 гола забивает и 0.40 пропускает за матч.

Победы с сухим счетом в двух последних встречах в лиге.

«Знамя Труда»

39 очков после 20 туров, 5-е место.

В последних 5 матчах: 7 забитых и 3 пропущенных гола.

Сильная форма в атаке, но есть ошибки в защите.

Побеждает в напряженных матчах, что говорит о характере команды.

Личные встречи 0% (0) 0% (0) 100% (1) 0 Забитых мячей 1 0 В среднем за матч 1 Крупнейшая победа 1:0 Самый результативный матч: 1:0 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 9 тур Знамя Труда 1 : 0 Спартак Т

Прогноз на матч «Спартак Тамбов» – «Знамя Труда»

Встречаются команды, которые борются за позиции в верхней части таблицы и при этом имеют сопоставимый уровень. «Спартак Тамбов» выглядит более организованным в обороне и демонстрирует высокую результативность в последних матчах. «Знамя Труда» способен навязать борьбу и также регулярно забивает, но в защите действует менее стабильно. Исходя из статистики, ожидается результативный матч с преимуществом хозяев.

Рекомендованные ставки