«Родина-М» – «Салют»: прогноз и ставки на матч Второй лиги 16 сентября 2025 с коэффициентом 1.75

15 сентября 2025 8:52
Родина-М - Салют
13 сент. 2025, суббота 03:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур
Перейти в онлайн матча
1.75
Победа «Салюта»
Сделать ставку

16 сентября на «Арене Химки» состоится матч 23-го тура Второй лиги Б, в котором «Родина-М» примет лидера чемпионата – «Салют». Хозяева занимают середину таблицы и продолжают искать стабильность, а гости уверенно идут на первом месте и решают задачу выхода в более высокий дивизион.

«Родина-М»

Молодежный состав «Родины» демонстрирует нестабильные результаты. После 20 туров команда набрала 22 очка и идет на 9-й позиции. В атаке коллектив способен удивить: в последних пяти матчах забито 9 голов (в среднем 1.80 за игру). Однако в обороне остаются проблемы: 7 пропущенных мячей за тот же отрезок, что соответствует 1.40 в среднем. Из положительных моментов стоит выделить разгром «Строгино» (6:0), но при этом поражения от «Знамя Труда» и «Спартака Тамбов» показывают, что команда уязвима под давлением.

«Салют»

Белгородский клуб проводит сезон на высоком уровне. После 20 туров «Салют» возглавляет таблицу с 45 очками. Команда демонстрирует баланс в атаке и обороне, а крупная победа над «Рязанью» (5:0) лишь укрепила лидерские амбиции. Илья Винников с 6 голами является лучшим бомбардиром, но в целом успех складывается из командных действий. В последних матчах «Салют» уверенно справляется с соперниками, сохраняя результативность и компактность в обороне.

Факты о командах

«Родина-М»

  • 22 очка после 20 туров, 9-е место.
  • В последних 5 играх: 9 забитых и 7 пропущенных голов.
  • Средний показатель: 1.80 забитого и 1.40 пропущенного за игру.
  • Способна проводить результативные матчи, но нестабильна в защите.

«Салют»

  • 45 очков после 20 туров, 1-е место.
  • В последних 5 играх: 10 забитых и 2 пропущенных гола.
  • Сохраняет лидерство за счет уверенной игры в атаке.
  • Ведет борьбу за прямой выход в более высокий дивизион.

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
2
Забитых мячей
4
2
В среднем за матч
4
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч:  4:2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 9 тур
Салют
4 : 2
24.05.2025
Родина-М

Прогноз на матч «Родина-М» – «Салют»

Разница в классе и турнирных задачах очевидна. «Салют» показывает более зрелую и сбалансированную игру, что делает его фаворитом встречи. «Родина-М» способна забить, особенно учитывая домашний фактор, но удержать атакующий потенциал соперника будет крайне сложно. Лидеры чемпионата постараются решить исход еще в основное время и подтвердить статус главного претендента на первое место.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Салюта» – коэффициент 1.75
  • Индивидуальный тотал «Салюта» больше 1.5 – коэффициент 2.00

1.75
Победа «Салюта»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 Салют Родина-М
Рекомендуем
