«Родина-М» – «Салют»: прогноз и ставки на матч Второй лиги 16 сентября 2025 с коэффициентом 1.75

16 сентября на «Арене Химки» состоится матч 23-го тура Второй лиги Б, в котором «Родина-М» примет лидера чемпионата – «Салют». Хозяева занимают середину таблицы и продолжают искать стабильность, а гости уверенно идут на первом месте и решают задачу выхода в более высокий дивизион.

«Родина-М»

Молодежный состав «Родины» демонстрирует нестабильные результаты. После 20 туров команда набрала 22 очка и идет на 9-й позиции. В атаке коллектив способен удивить: в последних пяти матчах забито 9 голов (в среднем 1.80 за игру). Однако в обороне остаются проблемы: 7 пропущенных мячей за тот же отрезок, что соответствует 1.40 в среднем. Из положительных моментов стоит выделить разгром «Строгино» (6:0), но при этом поражения от «Знамя Труда» и «Спартака Тамбов» показывают, что команда уязвима под давлением.

«Салют»

Белгородский клуб проводит сезон на высоком уровне. После 20 туров «Салют» возглавляет таблицу с 45 очками. Команда демонстрирует баланс в атаке и обороне, а крупная победа над «Рязанью» (5:0) лишь укрепила лидерские амбиции. Илья Винников с 6 голами является лучшим бомбардиром, но в целом успех складывается из командных действий. В последних матчах «Салют» уверенно справляется с соперниками, сохраняя результативность и компактность в обороне.

Факты о командах

«Родина-М»

22 очка после 20 туров, 9-е место.

В последних 5 играх: 9 забитых и 7 пропущенных голов.

Средний показатель: 1.80 забитого и 1.40 пропущенного за игру.

Способна проводить результативные матчи, но нестабильна в защите.

«Салют»

45 очков после 20 туров, 1-е место.

В последних 5 играх: 10 забитых и 2 пропущенных гола.

Сохраняет лидерство за счет уверенной игры в атаке.

Ведет борьбу за прямой выход в более высокий дивизион.

Прогноз на матч «Родина-М» – «Салют»

Разница в классе и турнирных задачах очевидна. «Салют» показывает более зрелую и сбалансированную игру, что делает его фаворитом встречи. «Родина-М» способна забить, особенно учитывая домашний фактор, но удержать атакующий потенциал соперника будет крайне сложно. Лидеры чемпионата постараются решить исход еще в основное время и подтвердить статус главного претендента на первое место.

Рекомендованные ставки