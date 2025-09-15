«Квант» – «Динамо СПб»: прогноз и ставки на матч Второй лиги 16 сентября 2025 с коэффициентом 1.70

16 сентября в рамках 23-го тура Второй лиги Б «Квант» примет «Динамо СПб». Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы: хозяева борются за выживание, а гости за лидерство. Это делает предстоящую встречу особенно важной с точки зрения турнирной борьбы.

«Квант»

Обнинский клуб проводит крайне сложный сезон. После 21 тура команда имеет лишь 9 очков и занимает предпоследнее место. Главная проблема – оборона: 13 пропущенных мячей в последних пяти встречах, при среднем показателе 2.60 за игру. В атаке также не всe гладко: всего 4 забитых гола за тот же период (0.80 в среднем). Однако стоит отметить ничью с «Металлургом Липецк» (1:1) и неожиданную победу над «Зенитом Пенза» (1:0) – редкие, но всe же позитивные эпизоды. «Квант» вынужден играть от обороны, но ошибки в защите сводят на нет любые усилия в атаке.

«Динамо СПб»

Питерцы выглядят куда увереннее и находятся в зоне лидеров с 43 очками после 21 тура. Однако и у них есть проблемы – стабильность результатов. В последних пяти матчах команда забила 8 и пропустила 8 мячей, что говорит о склонности к открытой игре. Средние показатели подтверждают: 1.60 гола за матч в атаке и столько же в обороне. Недавние победы над «Арсеналом-2» (4:2) и ничья со «Строгино» (1:1) показывают, что «Динамо» способно доминировать, но уязвимо в защите.

Факты о командах

«Квант»

9 очков после 21 тура, 15-е место.

В последних 5 играх: 4 забитых и 13 пропущенных голов.

Средний показатель: 0.80 забитого и 2.60 пропущенного за матч.

Победил лишь в одном из пяти последних матчей.

«Динамо СПб»

43 очка после 21 тура, 3-е место.

В последних 5 играх: 8 забитых и 8 пропущенных голов.

Средний показатель: 1.60 забитого и 1.60 пропущенного за матч.

Склонность к результативным встречам.

Личные встречи 0% (0) 0% (0) 100% (1) 0 Забитых мячей 3 0 В среднем за матч 3 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч: 3:0 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 9 тур Динамо СПб 3 : 0 Квант

Прогноз на матч «Квант» – «Динамо СПб»

Разница в классе и текущем состоянии очевидна. «Квант» старается цепляться за очки, но его оборона остаeтся самой слабой стороной. «Динамо СПб», несмотря на колебания в результатах, имеет более качественный состав и способен реализовать преимущество даже на выезде. В то же время оборона гостей не всегда справляется, и у хозяев может появиться шанс на гол. Логично предположить, что матч получится результативным, а питерцы будут ближе к победе.

