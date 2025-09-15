Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Квант» – «Динамо СПб»: прогноз и ставки на матч Второй лиги 16 сентября 2025 с коэффициентом 1.70

15 сентября 2025 8:22
Квант - Динамо СПб
13 сент. 2025, суббота 03:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур
Перейти в онлайн матча
1.70
Победа «Динамо СПб»
Сделать ставку

16 сентября в рамках 23-го тура Второй лиги Б «Квант» примет «Динамо СПб». Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы: хозяева борются за выживание, а гости за лидерство. Это делает предстоящую встречу особенно важной с точки зрения турнирной борьбы.

«Квант»

Обнинский клуб проводит крайне сложный сезон. После 21 тура команда имеет лишь 9 очков и занимает предпоследнее место. Главная проблема – оборона: 13 пропущенных мячей в последних пяти встречах, при среднем показателе 2.60 за игру. В атаке также не всe гладко: всего 4 забитых гола за тот же период (0.80 в среднем). Однако стоит отметить ничью с «Металлургом Липецк» (1:1) и неожиданную победу над «Зенитом Пенза» (1:0) – редкие, но всe же позитивные эпизоды. «Квант» вынужден играть от обороны, но ошибки в защите сводят на нет любые усилия в атаке.

«Динамо СПб»

Питерцы выглядят куда увереннее и находятся в зоне лидеров с 43 очками после 21 тура. Однако и у них есть проблемы – стабильность результатов. В последних пяти матчах команда забила 8 и пропустила 8 мячей, что говорит о склонности к открытой игре. Средние показатели подтверждают: 1.60 гола за матч в атаке и столько же в обороне. Недавние победы над «Арсеналом-2» (4:2) и ничья со «Строгино» (1:1) показывают, что «Динамо» способно доминировать, но уязвимо в защите.

Факты о командах

«Квант»

  • 9 очков после 21 тура, 15-е место.
  • В последних 5 играх: 4 забитых и 13 пропущенных голов.
  • Средний показатель: 0.80 забитого и 2.60 пропущенного за матч.
  • Победил лишь в одном из пяти последних матчей.

«Динамо СПб»

  • 43 очка после 21 тура, 3-е место.
  • В последних 5 играх: 8 забитых и 8 пропущенных голов.
  • Средний показатель: 1.60 забитого и 1.60 пропущенного за матч.
  • Склонность к результативным встречам.

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
0
Забитых мячей
3
0
В среднем за матч
3
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  3:0
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 9 тур
Динамо СПб
3 : 0
24.05.2025
Квант

Прогноз на матч «Квант» – «Динамо СПб»

Разница в классе и текущем состоянии очевидна. «Квант» старается цепляться за очки, но его оборона остаeтся самой слабой стороной. «Динамо СПб», несмотря на колебания в результатах, имеет более качественный состав и способен реализовать преимущество даже на выезде. В то же время оборона гостей не всегда справляется, и у хозяев может появиться шанс на гол. Логично предположить, что матч получится результативным, а питерцы будут ближе к победе.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Динамо СПб» – коэффициент 1.70
  • Индивидуальный тотал «Динамо СПб» больше 1.5 – коэффициент 1.95

1.70
Победа «Динамо СПб»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 Динамо СПб Квант
Другие прогнозы
13.09.2025
03:00
1.75
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур
Родина-М - Салют
Победа «Салюта»
13.09.2025
03:00
1.70
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур
Квант - Динамо СПб
Победа «Динамо СПб»
13.09.2025
03:00
1.85
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур
Спартак Т - Знамя Труда
Победа «Спартака Тамбов»
15.09.2025
17:00
1.80
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Уфа - Урал
Победа «Урала»
15.09.2025
17:00
1.80
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 23 тур
Балтика-2 - Торпедо Вл
Победа «Балтики-2»
15.09.2025
18:30
2.25
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Нефтехимик - Енисей
Победа «Енисея»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 