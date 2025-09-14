Введите ваш ник на сайте
«Эспаньол» – «Мальорка»: прогноз и ставки на матч 15 сентября 2025 с коэффициентом 2.15

14 сентября 2025 9:00
Эспаньол - Мальорка
15 сент. 2025, понедельник 22:00 | Испания. Примера, 4 тур
15 сентября на стадионе RCDE Стэдиум в Барселоне пройдет матч четвертого тура Ла Лиги, где «Эспаньол» примет «Мальорку». Хозяева начали сезон уверенно и идут в верхней части таблицы, в то время как гости пока не могут найти стабильность и борются за первые очки.

«Эспаньол»

Каталонская команда после трех туров расположилась на шестой строчке с семью очками. В последнем матче «Эспаньол» дома обыграл «Осасуну» (1:0), продлив серию без поражений до четырех игр. Подопечные тренера демонстрируют сбалансированную игру: в последних пяти встречах они забили 10 голов и пропустили 6. Главным оружием остается Пере Милья, оформивший два мяча и задающий тон в атаке. Важная особенность – команда всегда находит путь к воротам соперников: голы есть в 10 последних официальных играх.

«Мальорка»

Команда с Балеарских островов стартовала в чемпионате неудачно: ничья с «Сельтой» (1:1) и поражения от «Барселоны» (0:3) и «Реала» (1:2). В активе только одно очко и 18-е место в таблице. При этом «Мальорка» не может выиграть уже шесть матчей подряд в Ла Лиге. В атаке выделяется Матеу Морей, забивший один мяч, но общая результативность команды пока невысока. В последних пяти встречах клуб отметился шестью голами и столькими же пропущенными.

Факты о командах

«Эспаньол»

  • Не проигрывает в 10 последних матчах
  • Забивает в 10 официальных встречах подряд
  • В среднем: 2.00 гола забито и 1.20 пропущено за 5 игр
  • Победы в 3 из 4 последних игр

«Мальорка»

  • Не выигрывает в 6 матчах Ла Лиги подряд
  • В среднем: 1.20 гола забито и 1.20 пропущено за 5 игр
  • Пропускает в 3 последних матчах чемпионата
  • Всего 1 очко в стартовых турах

Личные встречи
38% (8)
19% (4)
43% (9)
24
Забитых мячей
29
1.14
В среднем за матч
1.38
3:2
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  3:3
Испания. Примера, 28 тур
Мальорка
2 : 1
15.03.2025
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
2 : 1
05.10.2024
Мальорка
Испания. Примера, 23 тур
Эспаньол
2 : 1
25.02.2023
Мальорка
Испания. Примера, 12 тур
Мальорка
1 : 1
28.10.2022
Эспаньол
Испания. Примера, 29 тур
Эспаньол
1 : 0
20.03.2022
Мальорка
Испания. Кубок, 1/8 финала
Мальорка
2 : 1
15.01.2022
Эспаньол
Испания. Примера, 3 тур
Мальорка
1 : 0
27.08.2021
Эспаньол
Испания. Примера, 23 тур
Эспаньол
1 : 0
09.02.2020
Мальорка
Испания. Примера, 8 тур
Мальорка
2 : 0
06.10.2019
Эспаньол
Испания. Примера, 20 тур
Эспаньол
3 : 2
18.01.2013
Мальорка
Испания. Примера, 1 тур
Мальорка
2 : 1
19.08.2012
Эспаньол
Испания. Примера, 21 тур
Эспаньол
1 : 0
28.01.2012
Мальорка
Испания. Примера, 2 тур
Мальорка
1 : 0
28.08.2011
Эспаньол
Испания. Примера, 26 тур
Эспаньол
1 : 2
01.03.2011
Мальорка
Испания. Примера, 7 тур
Мальорка
0 : 1
17.10.2010
Эспаньол
Испания. Примера, 38 тур
Мальорка
2 : 0
15.05.2010
Эспаньол
Испания. Примера, 19 тур
Эспаньол
1 : 1
24.01.2010
Мальорка
Испания. Примера, 27 тур
Эспаньол
3 : 3
15.03.2009
Мальорка
Испания. Примера, 8 тур
Мальорка
3 : 0
26.10.2008
Эспаньол
Испания. Примера, 28 тур
Эспаньол
2 : 1
16.03.2008
Мальорка
Испания. Примера, 9 тур
Мальорка
2 : 2
27.10.2007
Эспаньол
Показать все

Прогноз на матч «Эспаньол» – «Мальорка»

Форма команд указывает на преимущество хозяев. «Эспаньол» демонстрирует надежность в атаке и играет уверенно дома, где уже был обыгран «Атлетико». «Мальорка» же ищет свою игру и продолжает допускать ошибки в обороне. Гости способны навязать борьбу и забить, но в целом их шансы на успех минимальны. Наиболее вероятным выглядит сценарий, при котором «Эспаньол» использует домашний фактор и возьмет три очка.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Эспаньола» – коэффициент 2.15
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

Автор: Мещеряков Денис
Испания. Примера
Рекомендуем
