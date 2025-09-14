15 сентября на стадионе RCDE Стэдиум в Барселоне пройдет матч четвертого тура Ла Лиги, где «Эспаньол» примет «Мальорку». Хозяева начали сезон уверенно и идут в верхней части таблицы, в то время как гости пока не могут найти стабильность и борются за первые очки.

«Эспаньол»

Каталонская команда после трех туров расположилась на шестой строчке с семью очками. В последнем матче «Эспаньол» дома обыграл «Осасуну» (1:0), продлив серию без поражений до четырех игр. Подопечные тренера демонстрируют сбалансированную игру: в последних пяти встречах они забили 10 голов и пропустили 6. Главным оружием остается Пере Милья, оформивший два мяча и задающий тон в атаке. Важная особенность – команда всегда находит путь к воротам соперников: голы есть в 10 последних официальных играх.

«Мальорка»

Команда с Балеарских островов стартовала в чемпионате неудачно: ничья с «Сельтой» (1:1) и поражения от «Барселоны» (0:3) и «Реала» (1:2). В активе только одно очко и 18-е место в таблице. При этом «Мальорка» не может выиграть уже шесть матчей подряд в Ла Лиге. В атаке выделяется Матеу Морей, забивший один мяч, но общая результативность команды пока невысока. В последних пяти встречах клуб отметился шестью голами и столькими же пропущенными.

Факты о командах

«Эспаньол»

Не проигрывает в 10 последних матчах

Забивает в 10 официальных встречах подряд

В среднем: 2.00 гола забито и 1.20 пропущено за 5 игр

Победы в 3 из 4 последних игр

«Мальорка»

Не выигрывает в 6 матчах Ла Лиги подряд

В среднем: 1.20 гола забито и 1.20 пропущено за 5 игр

Пропускает в 3 последних матчах чемпионата

Всего 1 очко в стартовых турах

Прогноз на матч «Эспаньол» – «Мальорка»

Форма команд указывает на преимущество хозяев. «Эспаньол» демонстрирует надежность в атаке и играет уверенно дома, где уже был обыгран «Атлетико». «Мальорка» же ищет свою игру и продолжает допускать ошибки в обороне. Гости способны навязать борьбу и забить, но в целом их шансы на успех минимальны. Наиболее вероятным выглядит сценарий, при котором «Эспаньол» использует домашний фактор и возьмет три очка.

